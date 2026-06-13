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केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा, विराट कोहली का छलका दर्द, पोस्ट कर लिखी बड़ी बात

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा , 'हमारे महानतम खिलाड़ियों में से एक विदा हो रहा है. केन विलियमसन ने त्वरित प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का फैसला किया है.'

विलियमसन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट द्वारा जारी बयान में कहा, 'मैंने इस पर काफी सोचा और पिछले कुछ दिन से लग रहा था कि यही सही समय है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिये मेरे भीतर हमेशा मजबूत इच्छाशक्ति और ललक रही है और मुझे इस बात में गर्व है कि न्यूजीलैंड के लिये हर मैच में मैंने अपना सब कुछ दिया है.'

अपने 16 साल के शानदार करियर में विलियमसन ने देश के लिये कुल 378 मैच खेले. जिसमें 110 टेस्ट, 175 वनडे और 93 टी20 मैच शामिल हैं. विलियमसन ने 2025 में ही टी20 प्रारूप से संन्यास ले लिया था.

विलियमसन इस समय इंग्लैंड में टेस्ट श्रृंखला खेल रहे हैं जिसमें न्यूजीलैंड पहला मैच 115 रन से हार गई थी. विलियमसन पहली पारी में खाता नहीं खोल सके थे और दूसरी में 18 रन पर आउट हो गए थे. ये मैच उनके करियर का आखिरी मैच बन गया.

Virat Kohli on Kane Williamson: न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने शुक्रवार (12 जून) को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया. इसके साथ ही न्यूजीलैंड क्रिकेट में तीनों प्रारूपों में एक युग का अंत हो गया.

कोहली ने विलियमसन की दी शुभकामनाएं

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'वर्षों के दौरान प्रतिद्वंद्वी से दोस्त बनने तक का यह सफर बेहद खास रहा. इतने लंबे समय तक आपको बल्लेबाजी करते देखना और आपके खिलाफ खेलना मेरे लिए सुखद अनुभव रहा. लेकिन उससे भी ज्यादा मैं हमारी दोस्ती और खेल के साथ-साथ जीवन को लेकर साझा विचारों को महत्व देता हूं.'

उन्होंने आगे लिखा, 'मैं अपनी मुलाकात और बातचीत के उन पलों को हमेशा संजोकर रखता हूं. आपके लिए हमेशा शुभकामनाएं. आपने क्रिकेट को अपना सर्वश्रेष्ठ दिया हैं. अब आप अपनी उपलब्धियों का आनंद लेने के हकदार हो. शानदार सफर रहा दोस्त, जीवन की नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं.'

केन विलियमसन के रिटायरमेंट पर कोहली का छलका दर्द (AFP)

बता दें कि कोहली और विलियमसन की दोस्ती 2008 अंडर-19 विश्व कप के दौरान शुरू हुई थी. इसके बाद दोनों दिग्गजों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल में कई बार एक-दूसरे का सामना किया. कोहली आईपीएल की शुरुआत से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा रहे हैं, जबकि विलियमसन सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल चुके हैं.

विलियमसन का इंटरनेशनल करियर

35 वर्षीय विलियमसन के नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 19,346 रन दर्ज हैं. वह न्यूजीलैंड के सर्वकालिक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में अपने करियर का समापन किया. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 9,515 रन बनाए, जिसमें 33 शतक, 35 अर्धशतक और 6 दोहरे शतक शामिल हैं. जबकि वनडे में 15 शतक और 47 अर्धशतक के साथ कुल 7256 रन बनाए, जबकि टी20 इंटरनेशनल मैच में 2575 रन बनाए हैं. तीनों प्रारूपों को मिलाकर उनके नाम 48 शतक और 6 दोहरे शतक दर्ज हैं.

विराट कोहली की केन विलियमसन से दोस्ती (AFP)

विलियमसन की उपलब्धियां

विलियमसन ने कप्तानी में न्यूजीलैंड दो बार आईसीसी विश्व कप फाइनल , तीन सेमीफाइनल में पहुंचा और 2021 में पहली विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप जीती. वह 2015 में आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और 2019 में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर रहे .

विलियमसन के रिकॉर्ड

केन विलियमसन ने अपने शानदार करियर में अनगिनत रिकॉर्ड बनाये और पूरी दुनिया में सम्मान पाया. यहां नीचे उनके कुछ रिकॉर्ड देख सकते हैं.

न्यूजीलैंड के लिए विलियमसन का रिकॉर्ड