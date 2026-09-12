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क्या विराट कोहली की राजनीति में होगी एंट्री? लंदन में महाराष्ट्र के दिग्गज नेता से की मुलाकात

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने लंदन दौरे पर गये शिवसेना के एक बड़े नेता से मुलाकात की.

विराट कोहली की लंदन में महाराष्ट्र के दिग्गज नेता से की मुलाकात
विराट कोहली की लंदन में महाराष्ट्र के दिग्गज नेता से की मुलाकात (Eknath Shinde X Account)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2026 at 4:36 PM IST

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Virat Kohli meet Eknath Shinde: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली लंदन में अपनी छुट्टियां गुजार रहे हैं. इस दौरान उनकी वहां पर शिवसेना के एक बड़े नेता से मुलाकात हुई. दरअसल महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लंदन के दौरे पर हैं. जहां उन्होंने शुक्रवार को विराट कोहली से शिष्टाचार मुलाकात की. ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी. लेकिन कोहली का इस तरह से किसी बड़े नेता से मुलाकात ने सबको चौंका दिया. क्योंकि वो जल्दी किसी नेता से मुलाकात करते हुए नजर नहीं आते हैं.

इस दौरान शिंदे ने विराट कोहली के साथ खेल समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी की. शिंदे कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, मुलाकात के दौरान शिंदे ने कोहली का पारंपरिक शॉल और फूल देकर स्वागत किया तो वहीं कोहली ने ब्रिटेन यात्रा के दौरान प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल करने पर शिंदे को बधाई दी.

शिंदे 'ग्लोबल प्राइड ऑफ महाराष्ट्र' अवॉर्ड
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुरुवार को लंदन पहुंचे. उन्हें महाराष्ट्र मंडल द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में 'ग्लोबल प्राइड ऑफ महाराष्ट्र' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इस कार्यक्रम के दौरान शिंदे ने कहा कि जल्द ही लंदन में एक अंतरराष्ट्रीय मराठी साहित्य महोत्सव आयोजित किया जाना चाहिए. इससे पहले, शिंदे ने भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए लंदन में उनके आवास का दौरा किया था.

विराट कोहली और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
विराट कोहली और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde X Account)

एकनाथ शिंदे ने कोहली के बारे में क्या कहा?
कोहली से मुलाकात करने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा, 'एक महान क्रिकेटर होने के बावजूद उनका व्यवहार बहुत सरल है.' उन्होंने बताया कि वह पहले भी कोहली से मिल चुके हैं, लेकिन इस बार सीधी बातचीत हुई. दोनों ने महाराष्ट्र में चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा की. इसके अलावा, एकनाथ शिंदे ने कहा कि कोहली को बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई. इसके अलावा उन्होंने नवी मुंबई के पास प्रस्तावित स्पोर्ट्स सिटी की योजना की भी जानकारी दी.

इस दौरान कोहली ने युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ विश्वस्तरीय खेल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने वाली ऐसी पहलों में गहरी रुचि दिखाई. बयान के अनुसार कोहली ने अपने क्रिकेट सफर का जिक्र करते हुए कहा कि क्रिकेट आज भी उनका जुनून है. उन्होंने भविष्य में संन्यास लेने के बाद भी खेल के लिए सार्थक योगदान देने की इच्छा जताई. बता दें कि कोहली टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं वो अब सिर्फ वनडे क्रिकेट लिए ही उपलब्ध रहते हैं.

विराट कोहली कब लौटेंगे भारत
भारतीय टीम अभी अफगानिस्तान से तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलने वाली है. जो 13 से 17 सितंबर तक दिल्ली में खेली जाएगी. टीम इंडिया का वनडे मैच सितंबर के अंत में है. जब भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे मैच खेलेगी. ये सीरीज 27 सितंबर से शुरू होगी. जिसमें विराट कोहली खेलते हुए नजर आ सकते हैं. हालांकि इस सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा. क्योंकि BCCI अब 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है. जो कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामिबिया में खेला जाना है.

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