'मैं उस ड्रेसिंग रूम में नहीं रहना चाहता...' विराट कोहली ने 2027 वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर दिया बड़ा बयान
Virat Kohli on 2027 World Cup: विराट कोहली ने 2027 वर्ल्ड कप तक क्रिकेट खेलने को जारी रखने पर खुलकर बात की.
Published : May 16, 2026 at 10:00 AM IST
Virat Kohli on 2027 World Cup: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाजी विराट कोहली ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहते हैं और भारत के लिए वर्ल्ड कप खेलना उनके जिंदगी का शानदार अनुभव रहा है. बता दें कि कोहली अब तक चार वनडे वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, जिसमें 2011 का वर्ल्ड कप सबसे खास रहा है.
इस पॉडकास्ट में विराट कोहली ने 2027 के ODI वर्ल्ड कप में खेलने की इच्छा भी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि वह क्रिकेट खेलने के लिए उसी जोश और अनुशासन के साथ तैयारी जारी रखे हुए हैं, और इस तरह के बड़े इवेंट में शामिल होना एक शानदार अनुभव होगा.
'मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं'
कोहली ने RCB के एक पॉडकास्ट में कहा, अभी 2026 चल रहा है. मुझसे कई बार पूछा गया है, 'क्या आप 2027 में खेलना चाहते हैं?' मैं अपना घर-बार छोड़कर, अपना सामान पैक करके यहां (IPL खेलने) क्यों आऊंगा, अगर मुझे यही न पता हो कि मैं क्या चाहता हूं? जाहिर है, अगर मैं खेल रहा हूं, तो मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, मैं इसे जारी रखना चाहता हूं. भारत के लिए वर्ल्ड कप खेलना एक शानदार अनुभव होता है.'
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'मैं उस ड्रेसिंग रूम में नहीं रहना चाहता'
कोहली ने आगे कहा, 'आज, मेरी सोच एकदम साफ है. अगर मैं जिस माहौल का हिस्सा हूं, उसमें कुछ अहम योगदान दे सकता हूं, और अगर उस माहौल को भी लगता है कि मैं कुछ योगदान दे सकता हूं, तो मैं जरूर खेलता नजर आऊंगा. लेकिन अगर मुझे यह महसूस कराया जाता है कि मुझे अपनी काबिलियत और अहमियत साबित करने की जरूरत है, तो मैं उस ड्रेसिंग रूम या उस माहौल में नहीं रहना चाहता. क्योंकि मैं अपनी तैयारी को लेकर पूरी तरह ईमानदार हूं. मैं जिस तरह से खेल को अप्रोच करता हूं, उसे लेकर भी मैं ईमानदार हूं. मैं पूरी लगन से मेहनत करता हूं.'
विराट ने अपनी बात को और विस्तार से समझाते हुए कहा, 'मैं हमेशा इस बात की तैयारी करता हूं कि मैं 50 ओवर तक हर गेंद पर ऐसे फील्डिंग करूंगा, जैसे यह मेरे करियर की आखिरी गेंद हो. मैं उसी तरह से बैटिंग करूंगा, विकेटों के बीच उसी तरह से दौड़ लगाऊंगा, और टीम के लिए जो कुछ भी मुमकिन होगा, वह सब करूंगा. इस तरह से खेलने के बाद भी, अगर मुझे ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां मुझे अपनी काबिलियत और अहमियत साबित करनी पड़े, तो वह जगह मेरे लिए नहीं है. और इस नजरिए से, मेरे दिमाग में सब कुछ एकदम साफ है.'
This one is going to be special... 𝗥𝗖𝗕 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 𝗳𝘁. 𝗩𝗶𝗿𝗮𝘁 𝗞𝗼𝗵𝗹𝗶. 🎙️❤️— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 16, 2026
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'मैं बहुत आगे निकल चुका हूं'
उन्होंने आगे कहा, 'मैं अपनी जिंदगी और करियर के ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जो आंकड़ों, उपलब्धियों और इस तरह की बाकी सभी चीजों से कहीं आगे है. मुझे लगता है कि उपलब्धियों, आंकड़ों और इस तरह की बाकी चीजों का महत्व शुरुआत में तो प्रेरणा का काम करता है, लेकिन जैसे-जैसे आप यह सब ज्यादा करते जाते हैं, तो आपको एहसास होता है कि खेल में आपका असली मकसद यह नहीं है. यह आपको उस तरह से संतुष्टि नहीं देता जो स्वाभाविक हो, जो खेल के प्रति आपके प्यार के साथ तालमेल बिठाती हो.'
उन्होंने आगे कहा, 'मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मेरे क्रिकेट करियर में वह सब कुछ दिया, जिसकी मैंने उम्मीद की थी. मैं इस मौके के लिए खुद को बहुत सौभाग्यशाली और आभारी महसूस करता हूं.'
ODI टीम में एक अहम खिलाड़ी
बता दें कि विराट कोहली ने 2024 में T20I और 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया. वो अब भारत की ODI टीम में एक अहम खिलाड़ी बने हुए हैं. इस फॉर्मेट में वो 54 शतक और 14,797 रन बनाने वाले दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. वह अब तक चार वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं, जिसमें 2011 में अपने ही देश में मिली ऐतिहासिक जीत भी शामिल है.
कोहली शानदार फॉर्म में
विराट कोहली IPL में RCB के लिए खेलने के अलावा घरेलू क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी में भी शानदार प्रदर्शन किया. दिल्ली के लिए खेलते हुए उन्होंने 131 और 77 रन बनाए. इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पिछली सात ODI पारियों में तीन शतक और उतने ही अर्धशतक भी बनाए हैं.
टीम इंडिया का अगली ODI सीरीज
भारत का अगला ODI असाइनमेंट जून में अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज होगी, जिसके मैच धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में खेले जाएंगे. इसके बाद जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ तीन ODI मैच होंगे, क्योंकि 2027 विश्व कप की तैयारियां जोरों पर हैं.