किंग कोहली के साथ चिन्नास्वामी में होगी क्रिकेट की वापसी, VHT से पहले सभी रास्ते हुए साफ

विराट कोहली ( IANS )

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के साथ समाप्त हुई वनडे सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया. उन्होंने बल्ले के साथ 2 शतक और अर्धशतक लगाकर भारत को 2-1 से सीरीज जीतने में अहम भूमिका निभाई. विराट के बल्ले दो शतक और 1 अर्धशतक के साथ 302 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने. विराट ने रांची में 135, रायपुर में 102 और विशाखापत्तनम में 65 रनों की पारी खेली. विजय हजारे में विराट कोहली की वापसी

अब विराट कोहली के भारत के 50 ओवर फॉर्मेट वाले घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में खेलने की उम्मीद है. विराट इस टूर्नामेंट में वापसी कर रहे हैं. विराट के अपने सभी मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलने की संभावना है. ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) के नए चुने गए प्रमुख वेंकटेश प्रसाद को चुनाव के बाद राज्य सरकार से स्टेडियम में फिर से मैच आयोजित करने की मंजूरी मिल गई है. आपको बता दें कि आईपीएल 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पहली बार जीता था. इस जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ के बाद कर्नाटक सरकार द्वारा घटना की जांच के लिए नियुक्त जस्टिस जॉन माइकल डी'कुन्हा आयोग ने स्टेडियम को 'बड़े पैमाने के आयोजनों के लिए अनुपयुक्त' घोषित कर दिया था. अब इससे निजात मिलती हुई नजर आ रही है.