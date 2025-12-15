ETV Bharat / sports

मेसी से विराट की आज दिल्ली में होगी मुलाकात, जानिए भारत से कब विदा लेंगे स्टार फुटबॉलर

रिपोर्ट्स के अनुसार विराट कोहली आज दिल्ली में लियोनेल मेसी के साथ मुलाकात करेंगे. जबकि पीएम मोदी के साथ उनकी मीटिंग कैंसिल हो गई है.

Virat Kohli and Lionel Messi
विराट कोहली और लियोनेल मेसी (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 15, 2025 at 11:48 AM IST

Updated : December 15, 2025 at 12:13 PM IST

हैदराबाद: अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी आज यानी सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगे. वो इन दिनों भारत के दौरे पर हैं, गॉट इंडिया टूर के नाम से जाना जा रहा है. ये उनका भारतीय दौरे का अंतिम और तीसरा दिन है. तमाम रिपोर्ट्स के अनुसार विराट कोहली आज दिल्ली में लियोनेल मेसी के साथ मुलाकात करेंगे. जबकि मेसी की आज पीएम नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली मीटिंग कैंसिल हो गई है.

विराट और मेसी की दिल्ली में होगी मुलाकात
फुटबॉल की दुनिया के स्टार जहां मेसी हैं, तो वहीं क्रिकेट की दुनिया के स्टार विराट कोहली है. आज क्रिकेट और फुटबॉल की दुनिया के बादशाहों के बीच मुलाकात को देखने के लिए दोनों के फैंस काफी ज्यादा उत्साहित होंगे. इससे पहले खबरें थीं कि, विराट कोहली मुंबई में मेसी से मिलने वाले हैं, जो नहीं हो पाया. मेसी अपने टूर के दूसरे दिन मुंबई में थे, जबकि पहले दिन वो हैदराबाद में थे. विराट को हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते हुए देखा गया था. उन्होंने जहां पर 2 शतक और 1 अर्धशतक बनाया था.

आज अपने टूर के तीसरे दिन मेसी दिल्ली के अरुण जेटली में शिरकत करेंगे, जहां वो फ्रेंडली मैच में हिस्सा लेंगे. दोपहर 3:55 से 4:15 बजे तक 22 बच्चों के लिए एक विशेष फुटबॉल क्लिनिक का आयोजन किया जाएगा. इसमें मेसी उन्हें टिप्स देंगे और उनसे बाते करते हुए नजर आएंगे. वो दिल्ली के लीला पैलेस होटल में रुकने वाले हैं.

मेसी का भारत दौरा
मेसी का भारत दौरा (IANS)

आज का दिन मेसी के टूर का अंतिम दिन होने वाला है. इससे पहले हैदराबाद में उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी के साथ फुटबॉल मैच खेला था, मुंबई में वो सीएम देवेंद्र फडणवीस, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, बॉलीवुड स्टार अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री से मिले. इस दौरान दोनों दिन फ्रेंडली मैच खेला गया, जहां मैदान से मेसी ने अपने फैंस को किक करते हुए फुटबॉल और जर्सी गिफ्ट दीं. आज उनके भारत दौरे का अंतिम दिन है, वो भारत से आज रात विदा लेंगे.

मेसी का भारत दौरा
मेसी का भारत दौरा (IANS)
संपादक की पसंद

