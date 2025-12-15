ETV Bharat / sports

मेसी से विराट की आज दिल्ली में होगी मुलाकात, जानिए भारत से कब विदा लेंगे स्टार फुटबॉलर

विराट कोहली और लियोनेल मेसी ( IANS )

हैदराबाद: अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी आज यानी सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगे. वो इन दिनों भारत के दौरे पर हैं, गॉट इंडिया टूर के नाम से जाना जा रहा है. ये उनका भारतीय दौरे का अंतिम और तीसरा दिन है. तमाम रिपोर्ट्स के अनुसार विराट कोहली आज दिल्ली में लियोनेल मेसी के साथ मुलाकात करेंगे. जबकि मेसी की आज पीएम नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली मीटिंग कैंसिल हो गई है. विराट और मेसी की दिल्ली में होगी मुलाकात

फुटबॉल की दुनिया के स्टार जहां मेसी हैं, तो वहीं क्रिकेट की दुनिया के स्टार विराट कोहली है. आज क्रिकेट और फुटबॉल की दुनिया के बादशाहों के बीच मुलाकात को देखने के लिए दोनों के फैंस काफी ज्यादा उत्साहित होंगे. इससे पहले खबरें थीं कि, विराट कोहली मुंबई में मेसी से मिलने वाले हैं, जो नहीं हो पाया. मेसी अपने टूर के दूसरे दिन मुंबई में थे, जबकि पहले दिन वो हैदराबाद में थे. विराट को हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते हुए देखा गया था. उन्होंने जहां पर 2 शतक और 1 अर्धशतक बनाया था.