ETV Bharat / sports

IND vs AUS सीरीज से पहले विराट के पोस्ट ने बढ़ाई चिंता, फैंस के बीच वनडे से संन्यास की लगी अटकलें

विराट कोहली ( IANS )

नई दिल्ली : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरु होने वाली है. इस सीरीज में विराट कोहली खेलते हुए नजर आने वाले हैं. वो भारत से ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं. अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. इस पोस्ट को उनके फैंस अलग-अलग तरह से ले रहे हैं. विराट इस दौरे में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेंगे. यह सीरीज तीन दिन बाद (19 अक्टूबर) शुरू होगी. विराट ने किया सोशल मीडिया पर पोस्ट

इसी क्रम में विराट ने अचानक अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. विराट का यह पोस्ट ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के कुछ ही घंटों के अंदर आया, जिसने सभी को चौंका दिया. वनडे सीरीज से पहले इस तरह की पोस्ट शेयर करने से हर कोई असमंजस में है. विराट ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'आप वास्तव में तभी असफल होते हैं, जब आप हार मानने का निर्णय ले लेते हैं.' इसके साथ ही यह इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. विराट क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने यह पोस्ट अभी क्यों किया? नेटिजन्स इस पर चर्चा कर रहे हैं.