IND vs AUS सीरीज से पहले विराट के पोस्ट ने बढ़ाई चिंता, फैंस के बीच वनडे से संन्यास की लगी अटकलें
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले एक पोस्ट किया है, जिसने सभी फैंस की चिंता बढ़ा दी हैं.
Published : October 16, 2025 at 1:18 PM IST
नई दिल्ली : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरु होने वाली है. इस सीरीज में विराट कोहली खेलते हुए नजर आने वाले हैं. वो भारत से ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं. अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. इस पोस्ट को उनके फैंस अलग-अलग तरह से ले रहे हैं. विराट इस दौरे में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेंगे. यह सीरीज तीन दिन बाद (19 अक्टूबर) शुरू होगी.
विराट ने किया सोशल मीडिया पर पोस्ट
इसी क्रम में विराट ने अचानक अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. विराट का यह पोस्ट ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के कुछ ही घंटों के अंदर आया, जिसने सभी को चौंका दिया. वनडे सीरीज से पहले इस तरह की पोस्ट शेयर करने से हर कोई असमंजस में है. विराट ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'आप वास्तव में तभी असफल होते हैं, जब आप हार मानने का निर्णय ले लेते हैं.' इसके साथ ही यह इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. विराट क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने यह पोस्ट अभी क्यों किया? नेटिजन्स इस पर चर्चा कर रहे हैं.
The only time you truly fail, is when you decide to give up.— Virat Kohli (@imVkohli) October 16, 2025
क्या हैं विराट कोहली के पोस्ट मायने
इस पोस्ट के दो मायने निकाले जा सकते हैं, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं. इसके बाद भी वो 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए बेहतर प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट में अपनी जगह बनाना चाहते हैं. वहीं दूसरी ओर इस पोस्ट के मायने निकाले जा रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो उनके लिए वनडे टीम में रास्ते बंद हो जाएंगे.
इस बीच टीम के कोच गौतम गंभीर ने हाल ही में इन दोनों के भविष्य और 2027 विश्व कप में खेलने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि 2027 विश्व कप टूर्नामेंट में अभी ढाई साल बाकी हैं और हमें वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए.
𝙀𝙣 𝙧𝙤𝙪𝙩𝙚 𝘿𝙤𝙬𝙣 𝙐𝙣𝙙𝙚𝙧 ✈️— BCCI (@BCCI) October 15, 2025
Of familiar faces and special reunions as #TeamIndia depart for the Australia challenge 😍#AUSvIND pic.twitter.com/ElV3OtV3Lj
गंभीर ने कहा, 'रोहित और विराट बेहतरीन खिलाड़ी हैं. उनका अनुभव टीम के लिए बेहद अहम है. लेकिन वनडे विश्व कप में अभी समय है. अभी हमें वर्तमान के बारे में सोचना होगा. ऑस्ट्रेलियाई सीरीज में उनके प्रदर्शन से टीम को मजबूती मिलेगी. मुझे उम्मीद है कि वे इस सीरीज में अच्छा खेलेंगे. मुझे लगता है कि टीम भी अच्छा प्रदर्शन करेगी'.