IND vs AUS सीरीज से पहले विराट के पोस्ट ने बढ़ाई चिंता, फैंस के बीच वनडे से संन्यास की लगी अटकलें

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले एक पोस्ट किया है, जिसने सभी फैंस की चिंता बढ़ा दी हैं.

Virat Kohli
विराट कोहली (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 16, 2025 at 1:18 PM IST

नई दिल्ली : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरु होने वाली है. इस सीरीज में विराट कोहली खेलते हुए नजर आने वाले हैं. वो भारत से ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं. अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. इस पोस्ट को उनके फैंस अलग-अलग तरह से ले रहे हैं. विराट इस दौरे में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेंगे. यह सीरीज तीन दिन बाद (19 अक्टूबर) शुरू होगी.

विराट ने किया सोशल मीडिया पर पोस्ट
इसी क्रम में विराट ने अचानक अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. विराट का यह पोस्ट ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के कुछ ही घंटों के अंदर आया, जिसने सभी को चौंका दिया. वनडे सीरीज से पहले इस तरह की पोस्ट शेयर करने से हर कोई असमंजस में है. विराट ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'आप वास्तव में तभी असफल होते हैं, जब आप हार मानने का निर्णय ले लेते हैं.' इसके साथ ही यह इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. विराट क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने यह पोस्ट अभी क्यों किया? नेटिजन्स इस पर चर्चा कर रहे हैं.

क्या हैं विराट कोहली के पोस्ट मायने
इस पोस्ट के दो मायने निकाले जा सकते हैं, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं. इसके बाद भी वो 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए बेहतर प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट में अपनी जगह बनाना चाहते हैं. वहीं दूसरी ओर इस पोस्ट के मायने निकाले जा रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो उनके लिए वनडे टीम में रास्ते बंद हो जाएंगे.

इस बीच टीम के कोच गौतम गंभीर ने हाल ही में इन दोनों के भविष्य और 2027 विश्व कप में खेलने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि 2027 विश्व कप टूर्नामेंट में अभी ढाई साल बाकी हैं और हमें वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए.

गंभीर ने कहा, 'रोहित और विराट बेहतरीन खिलाड़ी हैं. उनका अनुभव टीम के लिए बेहद अहम है. लेकिन वनडे विश्व कप में अभी समय है. अभी हमें वर्तमान के बारे में सोचना होगा. ऑस्ट्रेलियाई सीरीज में उनके प्रदर्शन से टीम को मजबूती मिलेगी. मुझे उम्मीद है कि वे इस सीरीज में अच्छा खेलेंगे. मुझे लगता है कि टीम भी अच्छा प्रदर्शन करेगी'.

