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IPL के बीच विराट कोहली ने क्रिकेट एकेडमी का किया उद्घाटन, छात्रों को बताया सफलता का राज

कोहली ने क्रिकेट एकेडमी का किया उद्घाटन इस मैच के बाद अगले ही दिन 28 अप्रैल को आरसीबी को अहमदाबाद के लिए रवाना होना था. जहां उनका गुरुवार को गुजरात टाइटंस से मैच है. लेकिन कोहली ने अपनी सुबह की फ्लाइट छोड़ दी और एक बहुत ही निजी काम के लिए अपने गृह नगर में ही रुक गए और फिर मंगलवार 28 अप्रैल को कोहली अपने बचपन के कोच राजकुमार शर्मा के साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरके पुरम में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी (WDCA) की एक नई ब्रांच के उद्घाटन करने पहुंचे. जिसने ये यह साबित कर दिया कि कुछ रिश्ते हमेशा बने रहते हैं.

Virat Kohli inaugurates Cricket Academy: टीम इंडिया के स्टार और आरसीबी के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग में बिजी हैं. इस क्रम में वो एक मैच खेलने अपने गृह नगर दिल्ली भी आए. जहां उन्होंने सोमवार 27 अप्रैल को अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच भी खेला. आरसीबी ने मैच में 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की.

छात्रों को किया संबोधित

इस उद्घाटन समारोह में DDCA के अध्यक्ष रोहन जेटली भी मौजूद थे. इस मौके पर कोहली ने एकेडमी के छात्रों को पुरस्कार भी दिया और बच्चों को संबोधित भी किया. 37 वर्षीय कोहली ने कहा, 'मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम उम्र में ही खेल को चुन लिया था, लेकिन यह फैसला मैंने पूरी ईमानदारी से लिया था. मुझे पूरा यकीन था कि मैं क्रिकेट में ही अपना करियर बनाना चाहता हूं, और मुझे अपने आप से, अपने परिवार से, और अपने शिक्षकों से भी पूरी तरह ईमानदार रहना था, ताकि मैं उन्हें यह बता सकूं कि मैं इसी रास्ते पर चलना चाहता हूं.'

छात्रों को बताया सफलता का राज

इस दौरान कोहली ने उभरते हुए क्रिकेटरों को सलाह भी और कहा, 'अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहो, कि तुम क्या करना चाहते हो, और उस सपने को पूरी लगन से पूरा करो. सिर्फ तुम्हें ही पता होगा कि तुम अपनी मेहनत में 100 प्रतिशत ईमानदार हो या नहीं.'

अकादमी के साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद करते हुए कोहली ने कहा, 'मैंने आठ साल की उम्र में यहां अभ्यास करना शुरू किया था, और जब भी मुझे समय मिलता है, मैं आज भी अकादमी आता हूं, यह मेरे बचपन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और मुझे उम्मीद है कि जो भी बच्चे यहां क्रिकेट सीखने आते हैं, वे इसकी अहमियत समझेंगे.'

IPL 2026 में कोहली का प्रदर्शन

IPL 2026 सीजन में कोहली शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने सिर्फ 8 पारियों में 58.50 की शानदार औसत से 351 रन बना लिए हैं. इस सीजन में उन्होंने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर भी छुआ, जहां वह IPL के इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए.