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विराट कोहली ने इंग्लैंड के कप्तान दी बधाई, पोस्ट कर लिखी बड़ी बात

विराट कोहली ने इंग्लैंड के कप्तान दी बधाई ( IANS )

Virat Kohli Congratulates Harry Kane: क्रिकेट के सुपरस्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने इंग्लैंड की फुटबॉल टीम के कप्तान हैरी केन को साल 2026 का बैलोन डी'ओर (Ballon d'Or) अवॉर्ड जीतने पर बधाई दी. कोहली ने कहा कि आप ने जिस ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ इतने सालों तक फुटबॉल खेला है, उसके लिए आप इस सम्मान के हकदार हैं.

विराट कोहली ने एक्स पर लिखा, 'हैरी मेरे दोस्त, आप इस पुरस्कार के पूरी तरह हकदार हैं. इतने सालों तक शीर्ष स्तर पर फुटबॉल खेलते हुए आपने जिस लगन, कड़ी मेहनत और ईमानदारी का परिचय दिया है, उसके लिए आप इसके हकदार हैं. आपके लिए बहुत खुशी है. भगवान आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दें. उन्हें आप पर बहुत गर्व होगा, और आपको भी अपने इस सफर पर गर्व होगा. मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं. बधाई हो!'

हैरी केन की बड़ी उपलब्धि

बता दें कि सोमवार, 26 अक्टूबर को इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने मेसी और एम्बाप्पे जैसे दिग्ग्ज खिलाड़ियों के पछाड़कर पहली बार बैलोन डी'ओर अवॉर्ड जीता. इसके साथ वो यह अवॉर्ड जीतने वाले पांचवें इंग्लिश फुटबॉलर बन गए. उनसे पहले सर स्टेनली मैथ्यूज (1956), सर बॉबी चार्लटन (1966), केविन कीगन (1978 और 1979) और माइकल ओवेन (2001) यह सम्मान पा चुके हैं. इंग्लैंड के फुटबॉलर हैरी केन ने जीता बैलोन डी'ओर अवॉर्ड (IANS)