विराट कोहली ने इंग्लैंड के कप्तान दी बधाई, पोस्ट कर लिखी बड़ी बात
विराट कोहली ने इंग्लैंड के फुटबॉलर हैरी केन को बैलोन डी'ओर अवॉर्ड जीतने पर बधाई दी है.
Published : October 27, 2026 at 5:25 PM IST
Virat Kohli Congratulates Harry Kane: क्रिकेट के सुपरस्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने इंग्लैंड की फुटबॉल टीम के कप्तान हैरी केन को साल 2026 का बैलोन डी'ओर (Ballon d'Or) अवॉर्ड जीतने पर बधाई दी. कोहली ने कहा कि आप ने जिस ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ इतने सालों तक फुटबॉल खेला है, उसके लिए आप इस सम्मान के हकदार हैं.
विराट कोहली ने एक्स पर लिखा, 'हैरी मेरे दोस्त, आप इस पुरस्कार के पूरी तरह हकदार हैं. इतने सालों तक शीर्ष स्तर पर फुटबॉल खेलते हुए आपने जिस लगन, कड़ी मेहनत और ईमानदारी का परिचय दिया है, उसके लिए आप इसके हकदार हैं. आपके लिए बहुत खुशी है. भगवान आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दें. उन्हें आप पर बहुत गर्व होगा, और आपको भी अपने इस सफर पर गर्व होगा. मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं. बधाई हो!'
Harry my friend, you deserve every bit of this award for your resilience, hard work and honesty with which you’ve carried yourself through all these years playing football at the top. Really happy for you. God bless you and your family. They must all be very proud of you as you would be of your own journey. My best wishes always. Congratulations 👏❤️ @HKane— Virat Kohli (@imVkohli) October 27, 2026
हैरी केन की बड़ी उपलब्धि
बता दें कि सोमवार, 26 अक्टूबर को इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने मेसी और एम्बाप्पे जैसे दिग्ग्ज खिलाड़ियों के पछाड़कर पहली बार बैलोन डी'ओर अवॉर्ड जीता. इसके साथ वो यह अवॉर्ड जीतने वाले पांचवें इंग्लिश फुटबॉलर बन गए. उनसे पहले सर स्टेनली मैथ्यूज (1956), सर बॉबी चार्लटन (1966), केविन कीगन (1978 और 1979) और माइकल ओवेन (2001) यह सम्मान पा चुके हैं.
बैलोन डी'ओर क्या है?
'बैलोन डी'ओर' एक फ्रेंच शब्द है, जिसका अर्थ 'गोल्डन बॉल' होता है. इसकी शुरुआत 1956 में फ्रांसीसी मैगजीन 'फ्रांस फुटबॉल' द्वारा की गई थी. इस अवॉर्ड को हर साल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाता है. यह पुरस्कार पिछले सीजन के दौरान अपने क्लब और देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों के मतदान के आधार पर दिया जाता है.
हैरी केन के 2025 में प्रदर्शन
साल 2025 में हैरी केन ने शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने अपने क्लब बायर्न म्यूनिख और इंग्लैंड की ओर से खेलते हुए इस सीजन 65 मैचों में कुल 73 गोल किए. जिनमें से 61 गोल उन्होंने अपने क्लब के लिए और 12 गोल अपने देश के लिए किए. केन के योगदान की बदौलत इंग्लैंड ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 में तीसरे स्थान पर रहा. जो कि 1966 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद से, इंग्लैंड टीम का वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था.