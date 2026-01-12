ETV Bharat / sports

विराट कोहली ने बदला बैटिंग अप्रोच, क्या किंग होगा और भी खतरनाक ?

कोहली की पिछली पांच पारियां विराट कोहली ने पिछले पांच वनडे मैच में 156 की औसत से लगातार 50 प्लस का स्कोर किया है. जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 109 रहा हैं. कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 81 गेंदों में नाबाद 74 रन बनाए. उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर में 135 (120 गेंद), 102 (92), नाबाद 65 (43) और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 91 गेंदों पर 93 रन बनाए. आखिर किंग कोहली में अपनी बल्लेबाज में अचानक ये बदलाव क्यों किया?

इस बीच कोहली ने अपने बैटिंग करने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाया है. आमतौर पर, विराट क्रीज पर आने के बाद थोड़ा समय लेते हैं और सेटल होने के बाद रन गति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब सीन उल्टा हो गया है, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जिस तरह से कोहली ने बल्लेबाजी की, उससे साफ नजर आ रहा है कि कोहली ने अपनी बैटिंग फिलॉसफी पूरी तरह बदल दी है.

हैदराबाद: विराट कोहली को क्रिकेट की दुनिया में रन मशीन कहा जाता है. पिछले एक दशक से, फैंस को विश्वास है कि जब भी वह क्रीज पर होते हैं, स्कोरबोर्ड चलता रहेगा. कोहली ने इसको सच भी साबित किया है और आज वो सबसे तेज 28 हजार इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

इसका जवाब है काउंटर अटैक

वडोदरा में खेले गए मैच में, कोहली ने पहली तीन गेंदों पर बाउंड्री लगाई. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रायपुर और रांची के मैचों में भी यही ट्रेंड देखा गया. बॉलर कोई भी हो, कोहली क्रीज पर आते ही अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं. विराट, जो पहले पारी को संभालने का एंकर रोल निभाते थे, अब काउंटर अटैक करके बॉलर्स पर दबाव बनाने का लक्ष्य रखते हैं. कोहली ने खुद अपना नया फॉर्मूला बताया कि हमें बिना वजह इंतजार किए, अपनी ताकत पर भरोसा रखते हुए काउंटर अटैक करना चाहिए.

रिकॉर्ड का बोझ छोड़कर

विराट कोहली अब किसी रिकॉर्ड के लिए या खुद को साबित करने के लिए नहीं खेल रहे हैं. अपनी बैटिंग में सब कुछ हासिल करने के बाद एक तरह की आजादी आ गई है. टेस्ट और टी20 से रिटायर होने के बाद वनडे में जोरदार वापसी करने के बाद, कोहली को अपना पुराना जुनून वापस मिल रहा है. यह आंकड़ों से साफ है कि अक्टूबर से खेले गए 5 मैचों में, विराट ने 109 के स्ट्राइक रेट से 469 रन बनाए हैं. यह उनके करियर के औसत स्ट्राइक रेट (93.7) से काफी ज्यादा है. यह शानदार फॉर्म सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि वह रिकॉर्ड के बोझ के बिना खेल रहे हैं.

रोहित शर्मा के रास्ते पर कोहली

कोहली का मौजूदा बैटिंग स्टाइल कप्तान रोहित शर्मा के तरीके की याद दिलाता है. रोहित ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप और 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भी इसी तरह की आक्रामक सोच के साथ खेला और सफलता हासिल की. ​​रोहित ने पर्सनल रिकॉर्ड बनाने के बजाय टीम को अच्छी शुरुआत देने के मकसद से बैट घुमाया. अब विराट भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं. नंबर 3 पर बैटिंग करने वाले कोहली, बॉलर्स के सेटल होने से पहले ही उनकी लय बिगाड़ रहे हैं और टीम इंडिया को सेफ जोन में पहुंचा रहे हैं.

यही क्लैरिटी असली ताकत है

विराट में यह बदलाव सिर्फ उनकी बैटिंग में ही नहीं, बल्कि उनकी सोच में भी दिख रहा है. उनका कहना है कि वो अब माइलस्टोन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनका गोल अब टीम को आरामदायक स्थिति में रखना है. टेक्निक में बदलाव से ज्यादा, यह साफ है कि वह मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं. उन्हें लगता है कि धीरे खेलकर विकेट देने के बजाय अपनी ताकत पर भरोसा करके अटैक करना बेहतर है. यही क्लैरिटी उन्हें क्रिकेट में फिर से एक बेताज हीरो बना रही है.

भविष्य में कई आक्रामक पारी खेलने का संकेत

वडोदरा और रायपुर में कोहली द्वारा लगाए गए चौके-छक्के सिर्फ रन नहीं हैं, बल्कि उनके विरोधियों के लिए चेतावनी हैं. वह अपने गेम को बदल रहे हैं और मॉडर्न क्रिकेट की जरूरतों के हिसाब से उसे अपडेट कर रहे हैं. विराट यह साबित कर रहे हैं कि बढ़ती उम्र के बावजूद उनकी फिटनेस और भूख में कोई कमी नहीं आई है. अपने करियर के आखिर में भी इतनी एनर्जी और निडरता के साथ खेलना सच में बहुत बड़ी बात है. अगर किंग कोहली इसी मोमेंटम को बनाए रखते हैं, तो आने वाले दिनों में टीम इंडिया को और भी जीत मिलना तय है.