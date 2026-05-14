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IPL 2026: किंग कोहली की विराट पारी, क्रिस गेल के छोड़ा पीछे, रोहित और धोनी से भी निकले आगे

Virat Kohli Records: विराट कोहली ने IPL 2026 में एक और शानदार पारी खेलकर अपनी टीम RCB को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई कोहली ने बुधवार (13 मई) को रायपुर में KKR के खिलाफ 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 60 गेंद में 11 चौके और 3 छक्के की मदद से नाबाद 105 रन बनाए. जिसके वजह से RCB पांच गेंद पहले ही मैच को अपने नाम कर लिया.

कोहली ने जहां इस धमाकेदार पारी से अपनी टीम को शानदार जीत दिलाकर 16 पॉइंट्स के साथ अंक तालिका में टॉप पर पहुंच दिया वहीं उन्होंने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए.

कोहली ने क्रिस गेल को पीछे छोड़ा

अपनी शानदार सेंचुरी के दौरान, विराट कोहली टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से 14,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने ये कारनामा 409 पारियों में ही अंजाम दे दिया. जिसके साथ क्रिकेट में यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल उनसे पीछे छूट गए. उन्होंने ये कारनामा 423 पारियों में किया था.

कोहली ने धोनी-रोहित को भी पीछे छोड़ा

विराट कोहली ने KKR के खिलाफ अपना 279 वां IPL मैच खेला. जिसके साथ वो टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए. इससे पहले ये रिकॉर्ड टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के नाम था, जिन्होंने 278 मैच खेले हैं. याद रहे कि धोनी इस सीजन चोट के कारण अब तक एक भी मैच नहीं खेल सके हैं. इस सूची में तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं, उन्होंने भी 278 मैच खेले हैं.

IPL में सबसे ज्यादा बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनना

मैच में कोहली ने शानदार पारी खेली, जिसकी वजह से उनको 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड दिया गया. ये उनके आईपीएल करियर का 21 PoTM अवॉर्ड था. जिसके साथ वह रोहित शर्मा के अब तक के सबसे ज्यादा PoTM हासिल करने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली,

सबसे ज्यादा IPL PoTM अवॉर्ड (भारतीय खिलाड़ी)

21 – विराट कोहली