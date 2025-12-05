ETV Bharat / sports

IND vs SA: विराट कोहली दोहराएंगे इतिहास, 7 साल बाद फिर करेंगे बड़ा कमाल

India vs South Africa 3rd ODI: विराट कोहली के पास इतिहास दोहराने का मौका होगा. वो वनडे में अनोखा रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर हैं.

Virat Kohli
विराट कोहली (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 5, 2025 at 1:37 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के पास इतिहास दोहराने का मौका होगा. विराट 2018 के बाद अब 2025 में भी एक बड़ा कारनामा करने की कगार पर हैं. किंग कोहली के पास ये मौका विशाखापत्तनम में होगा, जहां पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम और निर्णायक मैच खेला जाएगा. ये मुकाबला 6 दिसंबर यानी शनिवार को होगा.

विराट के पास इतिहास दोहराने का मौका
इस मुकाबले में विराट कोहली के पास वनडे क्रिकेट में लगातार तीन शतक लगाने का मौका होगा. विराट वनडे क्रिकेट में लगातार 3 शतक पहले भी लगा चुके हैं. वो भारत के लिए वनडे क्रिकेट में लगातार तीन मैचों में तीन शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं. उनके बाद रोहित शर्मा भी 2019 में तीन वनडे मैचों में 3 शतक लगा चुके हैं. विश्व क्रिकेट की बात करें तो सिर्फ 13 प्लेयर ही वनडे क्रिकेट में लगातार तीन मैचों में तीन शतक लगा पाए हैं. विराट ने इससे पहले 2018 में ये कारनामा किया था. अब उनके पास 2025 में इसे फिर से दोहराने का मौका है.

विराट कोहली
विराट कोहली (IANS)

2018 में विराट ने किया खास कारनामा
विराट ने साल 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में लगातार 3 वनडे मैचों में तीन शतक लगाए थे. गुवाहाटी में 21 अक्टूबर को 140 रन की पारी खेली. 24 अक्टूबर को वाइजैग में नाबाद 157 रन, जबकि 27 अक्टूबर को पुणे में 107 रनों की शतकीय पारी खेली.

2025 में विराट फिर से दोहराएंगे इतिहास
विराट ने साल 2025 में यानी इस घरेलू सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में अब तक दो मैचों में 2 शतक लगा लिए हैं. रांची में 30 नवंबर को 135 रनों की पारी खेली और रायपुर में 3 दिसंबर को 105 रनों की पारी खेली. अब वाइजैग में विराट के पास तीसरा शतक लगाने का मौका होगा.

विराट कोहली विश्व में एकदिवसीय फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उनके नाम वनडे क्रिकेट में 53 शतक दर्ज है. जबकि वो अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 84 शतक लगा चुके हैं. टेस्ट में 30 और टी20 में 1 शतक उनके नाम दर्ज है.

