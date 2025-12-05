ETV Bharat / sports

IND vs SA: विराट कोहली दोहराएंगे इतिहास, 7 साल बाद फिर करेंगे बड़ा कमाल

विराट कोहली ( IANS )

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के पास इतिहास दोहराने का मौका होगा. विराट 2018 के बाद अब 2025 में भी एक बड़ा कारनामा करने की कगार पर हैं. किंग कोहली के पास ये मौका विशाखापत्तनम में होगा, जहां पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम और निर्णायक मैच खेला जाएगा. ये मुकाबला 6 दिसंबर यानी शनिवार को होगा. विराट के पास इतिहास दोहराने का मौका

इस मुकाबले में विराट कोहली के पास वनडे क्रिकेट में लगातार तीन शतक लगाने का मौका होगा. विराट वनडे क्रिकेट में लगातार 3 शतक पहले भी लगा चुके हैं. वो भारत के लिए वनडे क्रिकेट में लगातार तीन मैचों में तीन शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं. उनके बाद रोहित शर्मा भी 2019 में तीन वनडे मैचों में 3 शतक लगा चुके हैं. विश्व क्रिकेट की बात करें तो सिर्फ 13 प्लेयर ही वनडे क्रिकेट में लगातार तीन मैचों में तीन शतक लगा पाए हैं. विराट ने इससे पहले 2018 में ये कारनामा किया था. अब उनके पास 2025 में इसे फिर से दोहराने का मौका है. विराट कोहली (IANS)