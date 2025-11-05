ETV Bharat / sports

विराट कोहली के जन्मदिन के मौके पर जानिए उनकी 2 यादगार पारियां और 37 बेहतरीन रिकॉर्ड्स

पाकिस्तान के खिलाफ कोहली की विराट पारी टी20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान और भारत के बीच 23 अक्टूबर 2022 को मेलबर्न में हुआ था. इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया लड़खड़ा गई. 31 रन पर 4 अहम विकेट खो दिए. उस मैच में कोहली ने साहसिक पारी खेली थी. उन्होंने महज 53 गेंदों में 82 रन ठोक डाले. इसके साथ ही भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक जीत हासिल की थी.

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली आज अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं. भारत की रन मशीन का जन्म आज ही के दिन 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था. उनके पिता ने बचपन में ही उनके हाथ में बैट थमा दिया था. उन्होंने भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया और टीम इंडिया में धमाकेदार एंट्री मारी. इसके बाद से विराट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. आज हम उनके 37वें जन्मदिन के मौका पर उनके कुछ बड़े रिकॉर्ड्स के बारे में आपको बताने वाले हैं.

टेस्ट में कोहली की क्लासिक पारी

अगस्त 2018 में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में टेस्ट मैच खेला था. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश टीम ने पहली पारी में 287 रन बनाए. इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने बिना विकेट खोए 50 रन बना लिए हैं. इसके बाद उसने नौ रन के अंदर तीन विकेट गंवा दिये. फिर विराट कोहली ने अजिंक्य रहाणे के साथ पारी को आगे बढ़ाया. उन्होंने 225 गेंदों में 22 चौकों और एक छक्के की मदद से 149 रन बनाए. इसके साथ ही टीम इंडिया ने अन्य बल्लेबाजों की नाकामी के बावजूद पहली पारी में 274 रन बनाए.

विराट कोहली का शानदार करियर

विराट कोहली का करियर काफी शानदार रहा है. विराट ने भारत के लिए 123 टेस्ट, 305 वनडे और 125 टी20 मैच खेले हैं. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 9230 रन बनाए हैं, जिसमें 30 शतक शामिल हैं. वनडे में 14,255 रन बनाए हैं, जिसमें रिकॉर्ड 51 शतक शामिल हैं. टी20 में 4188 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक भी शामिल है. इस दौरान कई बड़े क्रिकेट रिकॉर्ड भी बनाए हैं.

विराट कोहली के 37वें जन्मदिन पर उनके 37 प्रमुख रिकॉर्ड

टेस्ट में सर्वाधिक दोहरे शतक: 7 दोहरे शतक

टेस्ट कप्तान के रूप में सर्वाधिक दोहरे शतक: 7 दोहरे शतक

टेस्ट में भारत के सबसे सफल कप्तान: 68 मैचों में 40 जीत

घरेलू टेस्ट में सर्वाधिक जीत प्रतिशत: 77.41%

टेस्ट में संन्यास के समय कुल रन: 9230 रन, 123 मैचों में औसत 46.85

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरे सबसे अधिक रन: 553 मैचों में 27,673 रन

एक दशक में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन: 2010-2019 तक 20,000+ रन

एकदिवसीय मैचों में लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक शतक: 28 शतक

एकदिवसीय मैचों में लक्ष्य का पीछा करते हुए औसत: 65.5

एकदिवसीय मैचों में सबसे तेज़ 14,000 रन

आईसीसी वनडे विश्व कप (एक संस्करण) में सर्वाधिक रन: 2023 में 765 रन

टी20 अंतरराष्ट्रीय में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी

टी20 में भारत के लिए सर्वाधिक रन: 13543 रन

आईसीसी टी0 विश्व कप में सर्वाधिक रन: 1292 रन

टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक 'मैन ऑफ द सीरीज' पुरस्कार (7 बार)

सभी प्रारूपों में नंबर 1 रैंकिंग: एकमात्र भारतीय

कप्तान के रूप में अंडर-19 विश्व कप जीत: 2008

आईसीसी टूर्नामेंट जीत: 5

2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए सर्वाधिक रन: 747 रन

सबसे तेज वनडे शतक (भारतीय): ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100* रन, 52 गेंदें

वनडे क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक शतक: 51

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक शतक: कुल 82 शतक (टेस्ट - 30, ODI - 51, T20I - 1)

आईपीएल में सर्वाधिक रन: 8000 से ज्यादा रन

आईपीएल में सर्वाधिक 50+ रन: 71 (2025 में डेविड वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ा)

आईपीएल में सर्वाधिक चौके: 771

आईपीएल में आरसीबी के सर्वाधिक छक्के: 296

एक आईपीएल सीजन में सर्वाधिक रन: 973

लगातार तीन आईपीएल सीजन में 600+ रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी: 2023 से 2025, क्रिस गेल और केएल राहुल के बाद तीसरे खिलाड़ी

एक आईपीएल सीजन में विजयी मैचों में सर्वाधिक 50+ रन: 8 बार

आईपीएल में एक टीम के लिए सर्वाधिक मैच: 267 मैच, (रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर)

आईपीएल में एक टीम के लिए सभी सीजन खेले: आरसीबी के लिए 18 सीजन

क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 26000+ रन

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 300+ कैच

तीन बार आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड (2017, 2018, 2023)

2010 से 2020 तक आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 69 मैन ऑफ द मैच अवार्ड

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड (21)

विराट ने टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा

विराट कोहली ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. वहीं मई में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. अब वो भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं. उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली. अब वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे नवंबर में होने वाली वनडे सीरीज का हिस्सा हो सकते हैं.