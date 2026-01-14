ETV Bharat / sports

किंग इज बैक! चार साल बाद विराट कोहली बने वनडे के नए बादशाह, रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर खिसके

ICC ODI Rankings: विराट कोहली जुलाई 2021 के बाद पहली बार वनडे में नंबर-1 बल्लेबाज की पोजीशन हासिल की हैं.

विराट कोहली
विराट कोहली (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 14, 2026 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुबई: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पिछले पांच वनडे पारियों से पचास प्लस स्कोर कर रहे हैं. जिसका फल उन्हें आईसीसी की नई वनडे रैंकिंग में मिला है. वो चार साल फिर से नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं. ताजा रैंकिंग में विराट कोहली 785 रेटिंग के साथ रैंकिंग में टॉप पर हैं. उन्होंने अपने साथी रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है, जो अब 775 रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं.

कोहली का शानदार फॉर्म
37 वर्षीय विराट कोहली जुलाई 2021 के बाद पहली बार बल्लेबाजी चार्ट में टॉप पर आए हैं. वो इस समय शानदार फॉर्म में हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में उन्होंने भारत की चार विकेट की जीत में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने 91 गेंदों पर 93 रन की पारी खेली थी. इससे पहले कोहली ने 74 नॉट आउट, 135, 102, और 65 नॉट आउट रन बनाए थे.

कुल मिलाकर पूर्व भारतीय कप्तान ने अपनी पिछली पांच लगातार पारियों में पचास रन का आंकड़ा पार किया है, जिसमें उन्होंने पांच मैचों में 469 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं.

कोहली 11वीं बन नंबर-1
कोहली पहली बार अक्टूबर 2013 में रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे थे और अब उन्होंने नंबर 1 स्थान पर कुल 825 दिन बिताए हैं, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा समय है. ये 11वीं बार है जब कोहली टॉप पर पहुंचे हैं.

डेरिल मिशेल नंबर-2 पर
न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने पहले वनडे में 84 रन बनाकर रोहित को पीछे छोड़ दिया है और 784 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर आकर कोहली के ठीक पीछे हैं. ब्लैक कैप्स का यह खिलाड़ी भी शानदार फॉर्म में है, उन्होंने पिछले पांच वनडे में तीन अर्धशतक और वेस्टइंडीज के खिलाफ एक शतक लगाया है. टॉप तीन बल्लेबाजों के बीच सिर्फ 10 पॉइंट्स का अंतर होने के कारण आने वाले दिनों में टॉप स्थान के लिए मुकाबला और कड़ा हो सकता है.

ये भी पढ़ें

विराट कोहली ने बदला बैटिंग अप्रोच, क्या किंग होगा और भी खतरनाक ?

विराट कोहली ने संगाकारा-गांगुली को छोड़ा पीछे, हासिल की ये दो बड़ी उपलब्धि

TAGGED:

ICC ODI RANKINGS
VIRAT KOHLI NUMBER ONE BATTER
LATEST ODI RANKINGS
विराट कोहली रैंकिंग
VIRAT KOHLI ODI RANKINGS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.