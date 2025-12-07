ETV Bharat / sports

विराट कोहली का बड़ा कारनामा, छह अलग-अलग स्टेडियम में 500 से ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बने पहले बल्लेबाज

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के रन मशीन विराट कोहली इन दिनों शानदार फॉर्म में हैं. हाल ही में खत्म होने वाली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में उन्होंने 151 की औसत से सबसे ज्यादा 302 रन बनाए, जिसमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल है. पूरी सीरीज में शानदार खेल का प्रदर्शन करने की वजह कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.

सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड

इसके साथ वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 22 बार ये अवॉर्ड पाने वाले खिलाड़ी बन गए, जबकि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को ये अवॉर्ड 20 बार ही मिला है. इसके अलावा वनडे में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड पाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है उन्होंने 15 बार इस फॉर्मेट में ये अवॉर्ड जीता है जबकि कोहली इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, वो अब तक 12 बार ये अवॉर्ड पा चुके हैं.

इस सीरीज के दौरान विराट कोहली ने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए. जिसकी वजह से पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने एक्स पर लिखा था की कोहली को रन बनाना उतना ही आसान लगता है जितना हम लोगों को चाय बनाना आसान लगता है. उन्होंने ये भी कहा कि कोहली रिकॉर्ड का पीछा नहीं करते हैं बल्कि रिकॉर्ड कोहली का पीछा करते हैं.