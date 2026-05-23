IPL में भी नो हैंडशेक! SRH vs RCB मैच में मचा बवाल, विराट कोहली-ट्रेविस हेड के बीच तीखी बहस
SRH vs RCB मैच के बाद विराट कोहली और ट्रेविस हेड के हाथ न मिलाने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
Published : May 23, 2026 at 11:02 AM IST
No Handshakes in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया मैच काफी रोमांचक रहा, क्योंकि इसमें दो क्रिकेट सितारों के बीच जबरदस्त प्रतिद्वंद्विता देखने को मिली. SRH ने इस मैच में 55 रनों से शानदार जीत दर्ज की, लेकिन मैच के बाद विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच हुई एक घटना चर्चा का विषय बन गई है.
इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो क्लिप में भारतीय बल्लेबाज को ऑस्ट्रेलियाई ओपनर के साथ मैच के बाद होने वाली पारंपरिक हाथ मिलाने की रस्म को नजरअंदाज करते हुए देखा जा सकता है. कोहली ने पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन से तो गर्मजोशी से हाथ मिलाया, लेकिन ट्रेविस हेड से हाथ मिलाने से बचते नजर आए.
Look at the way Travis Head went to shake hands with Virat Kohli, but Kohli did not shake hands with him back. Seriously, what happened between them? 👀— Sonu (@Cricket_live247) May 23, 2026
I have always seen both of them sharing a good bond during international cricket and even in the IPL. pic.twitter.com/lTrCYyIL20
आखिर हेड-कोहली के बीच क्या हुआ था?
मैच के बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई यह तनातनी मैच के दौरान ही शुरू हो गई थी. मैच की पहली पारी के दौरान, जब रासिक सलाम डार ने ट्रेविस हेड को 26 रन के स्कोर पर आउट किया, तो कोहली ने बेहद आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया था, जैसा की वो हर विकेट गिरने पर करते रहते हैं.
लेकिन जब RCB 256 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग और भी तेज हो गई. भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को हेड के साथ तीखी बहस करते हुए भी देखा गया.
उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को चुनौती दी कि वह गेंदबाजी करने आएं और अपनी किस्मत आजमाएं. इसके बाद, जब कोहली आउट हो गए, तो हेड ने कथित तौर पर ताली बजाई और उनसे कहा, 'दोस्त, मेरे गेंदबाजी करने आने से पहले ही तुम आउट हो गए.' आखिरकार, हेड गेंदबाजी करने आए और उन्होंने रजत पाटीदार का विकेट भी लिया, जिन्होंने 39 गेंदों में 56 रन बनाए थे.
#ViratKohli 🆚 #TravisHead 🥵🤯— Star Sports (@StarSportsIndia) May 22, 2026
Tensions rise in high voltage clash🔥#TATAIPL Race to Playoffs 2026 👉 #SRHvRCB | LIVE NOW ➡️https://t.co/52qPTW2gSO pic.twitter.com/JOiWaxNW6T
SRH ने 55 रनों से जीत दर्ज की
मैच की बात करें तो हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. जिसमें ईशान किशन ने 46 गेंदों में 79 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं अभिषेक शर्मा ने 22 गेंदों में 56 रन बनाए. आरसीबी की तरफ से रासिक सलाम डार ने दो विकेट लिए, जबकि सुयश शर्मा और क्रुणाल पांड्या ने एक-एक विकेट हासिल किया.
255 रनों के जवाब में RCB 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 200 रन ही बना सकी. जिसकी वजह से उन्हें 55 रनों से हार का सामना करना पड़ा. टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रजत पाटीदार रहे, जिन्होंने 39 गेंदों में 56 रन बनाए. ईशान मलिंगा ने SRH के लिए दो विकेट लिए.