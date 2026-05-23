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IPL में भी नो हैंडशेक! SRH vs RCB मैच में मचा बवाल, विराट कोहली-ट्रेविस हेड के बीच तीखी बहस

विराट कोहली-ट्रेविस हेड के बीच तीखी बहस ( Screenshot from X )

No Handshakes in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया मैच काफी रोमांचक रहा, क्योंकि इसमें दो क्रिकेट सितारों के बीच जबरदस्त प्रतिद्वंद्विता देखने को मिली. SRH ने इस मैच में 55 रनों से शानदार जीत दर्ज की, लेकिन मैच के बाद विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच हुई एक घटना चर्चा का विषय बन गई है. इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो क्लिप में भारतीय बल्लेबाज को ऑस्ट्रेलियाई ओपनर के साथ मैच के बाद होने वाली पारंपरिक हाथ मिलाने की रस्म को नजरअंदाज करते हुए देखा जा सकता है. कोहली ने पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन से तो गर्मजोशी से हाथ मिलाया, लेकिन ट्रेविस हेड से हाथ मिलाने से बचते नजर आए. आखिर हेड-कोहली के बीच क्या हुआ था?

मैच के बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई यह तनातनी मैच के दौरान ही शुरू हो गई थी. मैच की पहली पारी के दौरान, जब रासिक सलाम डार ने ट्रेविस हेड को 26 रन के स्कोर पर आउट किया, तो कोहली ने बेहद आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया था, जैसा की वो हर विकेट गिरने पर करते रहते हैं.