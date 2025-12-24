विजय हजारे ट्रॉफी में भी RO-KO का चला बल्ला, 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर लगाई पक्की मुहर

ETV Bharat / sports

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 24, 2025 at 5:21 PM IST

हैदराबाद: विजय हजारे ट्रॉफी में भारतीय स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी शानदार रही. दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने मैच में न सिर्फ शतक बनाए बल्कि अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका भी निभाई. जहां विराट कोहली घरेलू टूर्नामेंट में 15 साल बाद वापसी कर रहे थे वहीं रोहित शर्मा सात साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में अपना पहले मैच खेल रहे थे.

विराट कोहली ने दिल्ली की तरफ से खेलते हुए आंध्र प्रदेश के खिलाफ 101 गेंद पर 131 रनों की पारी खेली, जिसमें 14 चौके और तीन छक्के शामिल थे. वहीं रोहित शर्मा ने 94 गेंदों पर 155 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 18 चौके और 9 छक्के शामिल थे.

दिल्ली की टीम ने आंध्रा को 4 विकेट से मात देने मे सफल रही, क्योंकि दिल्ली ने 299 रनों के लक्ष्य को 37.4 ओवर में 6 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. वहीं मुंबई ने सिक्किम के खिलाफ 8 विकेट से आसान जीत दर्ज की. रोहित की टीम ने 237 के लक्ष्य को 30.2 ओवर में ही 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

रोहित को देखने उमड़ी भीड़
रोहित शर्मा का मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया, जहां काफी ज्यादा दर्शकों की भीड़ नजर आई, एक रिपोर्ट के अनुसार इस मैच को लिए केवल 3000 दर्शकों का ही प्रबंध किया गया था, लेकिन रोहित को देखने के लिए 10 हजार से ज्यादा फैंस स्टेडियम पहुंच गए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

विराट का मैच चिन्नास्वामी से दूसरी जगह किया गया शिफ्ट
वहीं विराट कोहली का मैच पहले बेंगलुरु को चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन आखिरी समय पर स्टेट की पुलिस ने स्टेडियम में भारी भीड़ के जमा होने के डर से मैच खेलने से रोक दिया, जिसके बाद दिल्ली का मैच बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शिफ्ट कर दिया गया.

विराट रोहित का अगला वनडे वर्ल्ड कप खेलना कंफर्म
बता दें कि दोनों स्टार खिलाड़ी अब केवल वनडे फॉर्मेट ही खेलते हैं क्योंकि इन दोनों ने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह दिया है. रोहित विराट की इच्छा है कि वो 2027 वर्ल्ड कप तक खेले और भारत को एक और वर्ल्ड कप दिलाने में अहम भूमिका निभाएं. इस बीच ये भी चर्चा रही कि क्या ये दोनों खिलाड़ी 2027 तक फिट रहेंगे या नहीं, क्योंकि उस समय एक की उम्र 38 साल होगी तो दूसरे की उम्र 40 साल हो जाएगी, और दूसरा सवाल ये उठ रहा था कि क्या उनकी परफॉर्मेंस 2027 तक बरकरार रहेगी?

इन सब सवालों के बीच बीसीसीआई ने भारतीय सीनियर खिलाड़ियों को कम से कम दो घरेलू मैच खेलने को जरूरी करार दे दिया. उसके बाद ये कहा जाने लगा कि अगर रोहित और कोहली घरेलू क्रिकेट में भी रन बनाते हैं तो उनका अगले वनडे वर्ल्ड कप में खेलना कंफर्म हो जाएगा. तो अब रोहित और विराट ने घरेलू क्रिकेट में भी रन बना कर दिखा दिया है. जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि दोनों खिलाड़ियों ने 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर पक्की मुहर लगा दी है.

