विराट कोहली की 75वीं ODI फिफ्टी, जानें किस टीम के खिलाफ किंग ने जड़ा सबसे ज्यादा अर्धशतक?

Virat Kohli 75th ODI fifty: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीन वनडे मैचों की सीरीज को मेहमान टीम 2-1 से अपने नाम करने में जरूर सफल रही. लेकिन सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मैच पूरी तरह से भारतीय टीम खासकर विराट कोहली और रोहित शर्मा के नाम रहा. दोनों दिग्गजों ने दूसरे विकेट के लिए नाबाद 168 रनों की साझेदारी की, जिसकी वजह से भारत ने 237 रनों के लक्ष्य को 38.3 ओवर में ही चेस कर लिया.

रोहित शर्मा ने नाबाद 121 रनों की पारी खेली जबकि लगातार दो बार शून्य पर आउट होने वाले विराट कोहली ने नाबाद 74 रनों की शानदार पारी खेली. जहां हिटमैन का की ये 33वीं वनडे सेंचुरी थी वहीं किंग कोहली की ये 75वीं वनडे फिफ्टी थी. कोहली का ये अर्धशतक कई लिहाज से खास है. क्योंकि वो टेस्ट और टी20 आई से रिटायरमेंट के बाद लगभग 7 महीने बाद मैदान पर उतरे थे और दो मैच में शून्य पर आउट भी हो गए थे.

विराट कोहली बने तीसरे भारतीय खिलाड़ी

इसके साथ विराट कोहली अपने वनडे करियर में 75 वीं फिफ्टी पूरी करने वाले भारत के तीसरे और दुनियां के आठवें क्रिकेटर बन गए हैं. उन्होंने 305 वनडे मैचों की 293 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की, जो कि सबसे तेज है. इस लिस्ट में क्रिकेट के भगवान तेंदुलकर 96 फिफ्टी के साथ टॉप पर हैं और राहुल द्रविड़ 83 फिफ्टी के साथ चौथे नंबर पर हैं. इस लिस्ट में जहां भारत को तीन खिलाड़ी हैं वहीं श्रीलंका के भी दो खिलाड़ी इस लिस्ट में हैं, जिसमें संगकारा 93 फिफ्टी के साथ दूसरे नंबर पर और जयवर्धने 77 फिफ्टी के साथ सातवें नंबर पर हैं.

75 वनडे फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज