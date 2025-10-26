विराट कोहली की 75वीं ODI फिफ्टी, जानें किस टीम के खिलाफ किंग ने जड़ा सबसे ज्यादा अर्धशतक?
Virat Kohli 75th ODI fifty: विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में नाबाद 74 रनों की पारी खेली.
Published : October 26, 2025 at 2:23 PM IST
Virat Kohli 75th ODI fifty: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीन वनडे मैचों की सीरीज को मेहमान टीम 2-1 से अपने नाम करने में जरूर सफल रही. लेकिन सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मैच पूरी तरह से भारतीय टीम खासकर विराट कोहली और रोहित शर्मा के नाम रहा. दोनों दिग्गजों ने दूसरे विकेट के लिए नाबाद 168 रनों की साझेदारी की, जिसकी वजह से भारत ने 237 रनों के लक्ष्य को 38.3 ओवर में ही चेस कर लिया.
रोहित शर्मा ने नाबाद 121 रनों की पारी खेली जबकि लगातार दो बार शून्य पर आउट होने वाले विराट कोहली ने नाबाद 74 रनों की शानदार पारी खेली. जहां हिटमैन का की ये 33वीं वनडे सेंचुरी थी वहीं किंग कोहली की ये 75वीं वनडे फिफ्टी थी. कोहली का ये अर्धशतक कई लिहाज से खास है. क्योंकि वो टेस्ट और टी20 आई से रिटायरमेंट के बाद लगभग 7 महीने बाद मैदान पर उतरे थे और दो मैच में शून्य पर आउट भी हो गए थे.
विराट कोहली बने तीसरे भारतीय खिलाड़ी
इसके साथ विराट कोहली अपने वनडे करियर में 75 वीं फिफ्टी पूरी करने वाले भारत के तीसरे और दुनियां के आठवें क्रिकेटर बन गए हैं. उन्होंने 305 वनडे मैचों की 293 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की, जो कि सबसे तेज है. इस लिस्ट में क्रिकेट के भगवान तेंदुलकर 96 फिफ्टी के साथ टॉप पर हैं और राहुल द्रविड़ 83 फिफ्टी के साथ चौथे नंबर पर हैं. इस लिस्ट में जहां भारत को तीन खिलाड़ी हैं वहीं श्रीलंका के भी दो खिलाड़ी इस लिस्ट में हैं, जिसमें संगकारा 93 फिफ्टी के साथ दूसरे नंबर पर और जयवर्धने 77 फिफ्टी के साथ सातवें नंबर पर हैं.
75 वनडे फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज
|बल्लेबाज
|देश
|ODI मैच
|पारी
|फिफ्टी
|सिचिन तेंदुलकर
|भारत
|463
|452
|96
|कुमार संगाकारा
|श्रीलंका
|404
|380
|93
|जैक्स कैलिस
|दक्षिण अफ्रीका
|328
|314
|86
|राहुल द्रविड़
|भारत
|344
|318
|83
|इंजेमाम-उल-हक
|पाकिस्तान
|378
|350
|83
|रीकी पॉन्टिंग
|ऑस्ट्रेलिया
|375
|365
|82
|महिला जयवर्धने
|श्रीलंका
|448
|418
|77
|विराट कोहली
|India
|305
|293
|75
कंगारुओं के खिलाफ सबसे ज्यादा फिफ्टी
किंग कोहली की कंगारुओं के खिलाफ 53 मैच की 51 पारियों में 16 फिफ्टी है. जो किसी भी टीमों के खिलाफ सबसे ज्यादा हैं. दूसरे नंबर पर श्रीलंका है जिसके खिलाफ कोहली ने 56 मैच की 54 पारियों में 12 अर्धशतक लगाए है. जबकि तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज है, जिसके खिलाफ विराट ने 43 मैचों की 41 पारियों में 11 फिफ्टी लगाए हैं.
किस देश के खिलाफ कोहली की कितनी फिफ्टी?
|टीम
|मैच
|पारी
|50s
|ऑस्ट्रेलिया
|53
|51
|16
|श्रीलंका
|56
|54
|12
|वेस्टइंडीज
|43
|41
|11
|इंग्लैंड
|38
|38
|10
|न्यूजीलैंड
|33
|33
|9
|दक्षिण अफ्रीका
|31
|29
|8
|बांग्लादेश
|17
|17
|3
|पाकिस्तान
|17
|17
|2
|अफगानिस्तान
|3
|2
|2
|जिम्बाब्वे
|8
|6
|1
|नीदरलैंड
|2
|2
|1
विराट कोहली के अन्य रिकॉर्ड्स
- इसके अलावा विराट कोहली वनडे में रन चेज करते समय सबसे ज्यादा 70 बार 50 प्लस स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था.
- विराट कोहली वनडे में सबसे ज्यादा रन (14277) बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने कुमार संगाकारा के 14,234 रनों के टोटल को पीछे छोड़ दिया है. अब वो केवल सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं, जिनके नाम वनडे में टोटल 18426 रन हैं.
- विराट कोहली ने वनडे प्लस टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कोहली के अब 18,443 रन हो गए हैं, जबकि तेंदुलकर के 18,436 रन हैं.