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एशियन गेम्स से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, वरुण चक्रवर्ती टीम से हुए बाहर, 22 वर्षीय युवा खिलाड़ी को मिला मौका

एशियन गेम्स से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका ( IANS )

वरुण चक्रवर्ती टीम से हुए बाहर वरुण को अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में चल रही टी20 सीरीज के पहले मैच में चोट लगी थी. जिसकी वजह से उनको दूसरे मैच में नहीं खिलाया गया और उनकी जगह रवि बिश्नोई को प्लेइंग-11 में जगह दी गई. वरुण की चोट इतनी गंभीर है कि उनको पूरी तरह से फिट होने के लिए कुछ समय लग सकता है. इसलिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उनकी जगह लेग स्पिन ऑलराउंडर विपराज निगम को टी20 टीम में शामिल करने का फैसला किया है.

नई दिल्ली: जापान में इसी महीने 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. टीम के अनुभवी और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती मांसपेशियों में खिंचाव के कारण एशियन गेम्स से बाहर हो गए हैं.

BCCI के एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, 'वरुण अनिश्चितकाल के लिए टीम से बाहर हो गए हैं. विपराज निगम और कुलदीप यादव के रूप में हमारे पास दो विकल्प थे. हालांकि कुलदीप इस महीने के आखिर में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेंगे इसलिए विपराज को टीम शामिल किया गया है.'

विपराज निगम कौन हैं?

बता दें कि 22 वर्षीय विपराज निगम घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं. वह दाएं हाथ के बल्लेबाज और लेग-ब्रेक गेंदबाज हैं. IPL 2025 से पहले हुए मेगा ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने निगम को 50 लाख रुपये में खरीदा. उन्होंने उस सीजन में टीम के लिए 14 मैच खेले, जिसमें 9.12 की इकॉनमी से 11 विकेट लिए। उन्होंने 179.74 के स्ट्राइक रेट से 142 रन भी बनाए. वैसे विपराज निगम ने अब तक 19 IPL मैच खेले हैं. जिसमें उनके नाम 13 विकेट हैं.

विपराज निगम (IANS)

बता दें कि एशियन गेम्स में पुरुषों की क्रिकेट प्रतियोगिता 24 सितंबर से शुरू होगी. जहां भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल से अपने अभियान की शुरुआत करेगी.

एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर और विपराज निगम.