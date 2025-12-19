ETV Bharat / sports

कोलंबिया में फाइनल मैच के बाद फुटबॉल ग्राउंड बना जंग का मैदान, देखें वीडियो

स्टेडियम में आखिरी सीटी बजने के बाद जहां यह नैसनल के फैंस के लिए जश्न की रात होनी चाहिए थी, लेकिन यह रात हिंसा की गवाह बनी, क्योंकि दोनों तरफ के ग्राउंड पर उतर आए और एक दूसरे पर सामान फेंकने लगे और सुरक्षाबलों से भी भिड़ गए.

फुटबॉल ग्राउंड बना जंग का मैदान ये हिंसक झड़प देश के मेडेलिन सिटी में कोलंबिया कप का फाइनल मैच खत्म होने के बाद हुई. ये मैच एटलेटिको नैसनल और डेपोर्टिवो इंडिपेंडेंट मेडेलिन के बीच खेला गया, जिसको एटलेटिको नैसनल ने 1-0 से जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर लिया. इस हिंसक झड़प के कारण मैच के बाद होने वाला ट्रॉफी सेलिब्रेशन और मेडल सेरेमनी रद्द कर दिया गया.

हैदराबाद: कोलंबिया में फुटबॉल ग्राउंड उस समय जंग के मैदान में बदल गया जब दो टीमों के समर्थक मैच खत्म होने के बाद आपस में ही भिड़ गए. ये झड़प इतनी भयावह थी की सात पुलिस अधिकारी समेत कुल 59 लोग घायल हो गए.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

फैंस के एक-दूसरे को मारने-पीटने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वीडियो में फैंस को ग्राउंड के अलग-अलग हिस्सों में घुसते और उनके बीच झड़प होते देखा जा सकता है. 43,000 दर्शकों से भरे स्टेडियम में हालात बेकाबू होते देख दंगा कन्ट्रोल करने वाली पुलिस को दखल देना पड़ा.

अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं

न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक, मेडेलिन के सुरक्षा सचिव मैनुअल विला ने पुष्टि की कि हिंसक झड़प में 52 फैंस घायल हुए. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस खूनी लड़ाई में सात पुलिसकर्मी भी घायल हुए. इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन अधिकारी दोषियों की पहचान करने के लिए CCTV फुटेज देख रहे हैं.

ऐसे लोग अपराधी और बदमाश हैं

बता दें कि इन देशों में ऐसी झड़प से बचने के लिए बड़ी टीमों के बीच मैचों में मेहमान टीम के फैंस को आने की इजाजत नहीं होती है. हालांकि, मेडेलिन सिटी हॉल ने फुटबॉल में शांतिपूर्ण माहौल को बढ़ावा देने के लिए एटलेटिको नैसनल के घरेलू फैंस को आने की इजाजत दी थी. मेयर फेडेरिको गुटिरेज ने हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि जिन्होंने यह गड़बड़ी की है, वे अपराधी और बदमाश हैं. उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा.