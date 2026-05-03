'अगर मेरे साथ कोई भी घटना घटती है तो...' विनेश फोगाट ने लगाए गंभीर आरोप
Vinesh Phogat Video: विनेश फोगाट ने लगभग 18 महीनों के बाद कुश्ती में वापसी करने से पहले एक वीडियो संदेश जारी किया है.
Published : May 3, 2026 at 6:56 PM IST
Vinesh Phogat Video: कुश्ती छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाली महिला पहलवान विनेश फोगाट एक बार फिर कुश्ती में वापसी करने को तैयार हैं. लेकिन उससे पहले उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करके प्रतियोगिता की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं और अपने साथ कुछ भी अप्रिय घटना होने की आशंका जताई हैं.
दरअसल विनेश उत्तर प्रदेश के गोंडा में आगामी राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट में भाग लेने वाली है. जहां वो महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगी. इससे पहले वह 50 किलोग्राम और 53 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर चुकी हैं.
विनेश फोगाट के आरोप
विनेश के आरोप है कि जहां ये टूर्नामेंट हो रहा है वो जगह भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के अंडर में आता है. इसी वजह से उन्होंने अपने वीडियो संदेश में प्रतियोगिता में पक्षपातपूर्ण फैसलों की आशंका भी जताई. साथ में ये भी कहा कि अगर टूर्नामेंट के दौरान उनके या उनकी टीम के सदस्यों के साथ कुछ भी अप्रिय घटना होने पर भारत सरकार जिम्मेदार होगी.
विनेश ने कहा, 'प्रतियोगिता के दौरान अगर मेरे, मेरी टीम या समर्थकों के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी.' उन्होंने प्रतियोगिता के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मीडिया और खेल समुदाय से आयोजन स्थल पर उपस्थित रहने का आग्रह किया.
विनेश ने कहा, 'यह टूर्नामेंट ऐसी जगह आयोजित किया जा रहा है जहां उनका (बृज भूषण का) काफी प्रभाव है. किसी मुकाबले में कौन रेफरी होगा, कितने अंक दिए जाएंगे, मैट चेयरमैन कौन होगा, सब कुछ उनके और उनके लोगों के नियंत्रण में है.'
🇮🇳🙏 pic.twitter.com/hQrGmMLMrS— Vinesh Phogat (@Phogat_Vinesh) May 3, 2026
देश के लिए फिर से पदक जीतना चाहती हूं
पिछले कुछ महीनो से अभ्यास कर रही इस 31 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि वह ईमानदारी से कुश्ती में वापसी करना चाहती हैं और देश के लिए फिर से पदक जीतना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को लेकर संदेह व्यक्त किया. उन्होंने कहा, 'मुझे किसी तरह का विशेषाधिकार या विशेष व्यवहार नहीं चाहिए. मैं बस इतना चाहती हूं कि परिणाम प्रदर्शन के अनुकूल हों.'
बता दें कि विनेश अब राजनेता भी हैं, जिन्होंने अक्टूबर 2024 में कांग्रेस के टिकट पर जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से हरियाणा राज्य विधानसभा चुनाव जीता था.
मैं भी यौन उत्पीड़न मामले में एक शिकायतकर्ता हूं
विनेश ने एक ऐसे माहौल में प्रतिस्पर्धा करने के मानसिक दबाव पर भी चिंता व्यक्त की जिसे उन्होंने शत्रुतापूर्ण करार दिया, क्योंकि वह सिंह के खिलाफ चल रहे यौन उत्पीड़न मामले में एक शिकायतकर्ता है. विनेश ने पीड़ितों की पहचान और गरिमा को लेकर उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि परिस्थितियों के कारण उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए विवश होना पड़ा.
उन्होंने कहा, 'मैं उन छह महिला पहलवानों में से एक हूं जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है. मामला अभी अदालत में है और गवाहों से पूछताछ चल रही है. उससे जुड़े किसी स्थान पर प्रतिस्पर्धा करना, जहां अधिकतर लोग उससे संबंधित हो सकते हैं, मुझ पर अत्याधिक मानसिक दबाव बनाता है, और मुझे संदेह है कि मैं उस माहौल में अपना शत प्रतिशत दे पाऊंगी.'
विनेश ने 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों में अधिक वजन के कारण फाइनल से अयोग्य घोषित होने के बाद से किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है.