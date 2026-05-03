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'अगर मेरे साथ कोई भी घटना घटती है तो...' विनेश फोगाट ने लगाए गंभीर आरोप

विनेश फोगाट ( ANI Photo )

Vinesh Phogat Video: कुश्ती छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाली महिला पहलवान विनेश फोगाट एक बार फिर कुश्ती में वापसी करने को तैयार हैं. लेकिन उससे पहले उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करके प्रतियोगिता की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं और अपने साथ कुछ भी अप्रिय घटना होने की आशंका जताई हैं. दरअसल विनेश उत्तर प्रदेश के गोंडा में आगामी राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट में भाग लेने वाली है. जहां वो महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगी. इससे पहले वह 50 किलोग्राम और 53 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर चुकी हैं. विनेश फोगाट के आरोप

विनेश के आरोप है कि जहां ये टूर्नामेंट हो रहा है वो जगह भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के अंडर में आता है. इसी वजह से उन्होंने अपने वीडियो संदेश में प्रतियोगिता में पक्षपातपूर्ण फैसलों की आशंका भी जताई. साथ में ये भी कहा कि अगर टूर्नामेंट के दौरान उनके या उनकी टीम के सदस्यों के साथ कुछ भी अप्रिय घटना होने पर भारत सरकार जिम्मेदार होगी. विनेश ने कहा, 'प्रतियोगिता के दौरान अगर मेरे, मेरी टीम या समर्थकों के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी.' उन्होंने प्रतियोगिता के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मीडिया और खेल समुदाय से आयोजन स्थल पर उपस्थित रहने का आग्रह किया. विनेश ने कहा, 'यह टूर्नामेंट ऐसी जगह आयोजित किया जा रहा है जहां उनका (बृज भूषण का) काफी प्रभाव है. किसी मुकाबले में कौन रेफरी होगा, कितने अंक दिए जाएंगे, मैट चेयरमैन कौन होगा, सब कुछ उनके और उनके लोगों के नियंत्रण में है.'