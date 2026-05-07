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WFI का बड़ा फैसला, विनेश फोगाट एशियन गेम्स के ट्रायल्स से बाहर, जानें कैसे?

विनेश फोगाट एशियन गेम्स ट्रायल्स से बाहर ( IANS )

Vinesh Phogat in trouble: एशियन गेम्स से कुछ ही महीने पहले, भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी किए हैं. जिससे अनुभवी पहलवान विनेश फोगाट के लिए एशियन गेम्स में भाग लेने के दरवाजे लगभग बंद हो गए हैं. दरअसल WFI ट्रायल्स के लिए नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल्स में सिर्फ 2025 और 2026 की प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले पहलवान ही हिस्सा ले सकते हैं. इस क्राइटेरिया के अनुसार विनेश फोगाट, जो हरियाणा में कांग्रेस की विधायक भी हैं, ट्रायल्स में भाग लेने से बाहर हो गईं, क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स 2024 में निराशाजनक रूप से बाहर होने के बाद से उन्होंने किसी भी प्रोफेशनल इवेंट में हिस्सा नहीं लिया है. बता दें कि महिला पहलवानों के लिए ये ट्रायल्स 30 मई को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होंगे. नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये शर्तें शामिल: 1. 12 से 14 दिसंबर, 2025 तक गुजरात के अहमदाबाद में हुई 2025 सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के सभी मेडल विजेता.