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WFI का बड़ा फैसला, विनेश फोगाट एशियन गेम्स के ट्रायल्स से बाहर, जानें कैसे?

WFI ने एशियन गेम्स ट्रायल्स के लिए नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी किया है, जिसके तहत विनेश फोगाट ट्रायल्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं.

विनेश फोगाट एशियन गेम्स ट्रायल्स से बाहर
विनेश फोगाट एशियन गेम्स ट्रायल्स से बाहर (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 7, 2026 at 11:27 AM IST

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Updated : May 7, 2026 at 12:07 PM IST

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Vinesh Phogat in trouble: एशियन गेम्स से कुछ ही महीने पहले, भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी किए हैं. जिससे अनुभवी पहलवान विनेश फोगाट के लिए एशियन गेम्स में भाग लेने के दरवाजे लगभग बंद हो गए हैं.

दरअसल WFI ट्रायल्स के लिए नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल्स में सिर्फ 2025 और 2026 की प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले पहलवान ही हिस्सा ले सकते हैं.

इस क्राइटेरिया के अनुसार विनेश फोगाट, जो हरियाणा में कांग्रेस की विधायक भी हैं, ट्रायल्स में भाग लेने से बाहर हो गईं, क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स 2024 में निराशाजनक रूप से बाहर होने के बाद से उन्होंने किसी भी प्रोफेशनल इवेंट में हिस्सा नहीं लिया है. बता दें कि महिला पहलवानों के लिए ये ट्रायल्स 30 मई को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होंगे.

नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये शर्तें शामिल:

1. 12 से 14 दिसंबर, 2025 तक गुजरात के अहमदाबाद में हुई 2025 सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के सभी मेडल विजेता.

2. 12 से 14 फरवरी, 2026 तक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुए 2026 सीनियर फेडरेशन कप के सभी मेडल विजेता.

3. 10 से 12 अप्रैल, 2026 तक छत्तीसगढ़ के भिलाई में हुई अंडर-20 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के सभी मेडल विजेता.

बता दें कि WFI का यह फैसला विनेश के उन डर को भी सही साबित करता है कि WFI हर वो मुमकिन कोशिश करेगा जिससे फोगाटो को ट्रायल्स में हिस्सा लेने से रोका जा सके. फोगाट ने पहले आरोप लगाया था कि भारतीय कुश्ती महासंघ उन्हें घरेलू सर्किट में वापसी करने से रोकने की कोशिश कर रहा है.

उन्होंने दावा किया था कि जब उन्होंने पहली बार नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए रजिस्टर करने की कोशिश की थी, तो फेडरेशन ने कोई जवाब नहीं दिया था. तब फोगाट ने कहा था, 'मुझे उम्मीद है कि मैं नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में वापसी कर पाऊंगी. इसके लिए रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक खुला था. लेकिन, जब मैंने रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की, तो पोर्टल पर लिखा आया कि अब यह बंद हो चुका है.'

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