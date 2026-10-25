रांची के विकास गोप को वर्ल्ड एक्वेटिक्स स्कॉलरशिप, कलात्मक तैराकी को मिलेगा बढ़ावा
रांची के विकास गोप को वर्ल्ड एक्वेटिक्स स्कॉलरशिप प्रदान किया गया है. 26 से 30 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होगा. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : October 25, 2026 at 7:27 AM IST
रांची: झारखंड की खेल प्रतिभा विकास कुमार गोप को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है. रांची के रहने वाले विकास गोप का वर्ल्ड एक्वेटिक्स की ओर से आयोजित अंतरराष्ट्रीय आर्टिस्टिक स्विमिंग कोच प्रमाणन पाठ्यक्रम के लिए चयन हुआ है. उन्हें इस पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए वर्ल्ड एक्वेटिक्स स्कॉलरशिप भी प्रदान की गई है. यह प्रशिक्षण मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 26 से 30 अक्टूबर तक आयोजित होगा. इस उपलब्धि से भारत में आर्टिस्टिक स्विमिंग यानी कलात्मक तैराकी के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.
विकास गोप के अनुसार, वह इस अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम में चयनित होने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं. वर्ल्ड एक्वेटिक्स के ई-मेल के अनुसार, उन्हें AQUA-MAS International Artistic Swimming Coaches' Certification Course – Age Group Coach के लिए चुना गया है. पाठ्यक्रम में ऑनलाइन अध्ययन के साथ आमने-सामने प्रशिक्षण भी शामिल है.
प्रतिभागियों के लिए 25 अक्टूबर को पहुंचने और 31 अक्टूबर को वापसी का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है. छात्रवृत्ति के तहत ऑनलाइन अध्ययन मंच, पाठ्यक्रम सामग्री और प्रत्यक्ष प्रशिक्षण सत्रों में भागीदारी की सुविधा शामिल है.
जिम्नास्टिक और योग में भी जीत चुके हैं अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण
विकास गोप जिम्नास्टिक और योग में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीत चुके हैं. फिलहाल वह झारखंड खेल प्रोत्साहन सोसाइटी (जेएसएसपीएस) में जिम्नास्टिक कोच के रूप में कार्यरत हैं. खेल के क्षेत्र में अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए वह तैराकी की इस विधा को आगे बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं. पिछले तीन वर्षों से वह भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के समक्ष प्रदर्शन भी दे रहे हैं.
आर्टिस्टिक स्विमिंग को सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग के नाम से भी जाना जाता है. इसमें तैराक संगीत की लय के साथ पानी में तालमेल, संतुलन और कलात्मक गतिविधियों का प्रदर्शन करते हैं. इस खेल में तकनीकी दक्षता के साथ शारीरिक नियंत्रण और आपसी समन्वय की अहम भूमिका होती है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित कोच तैयार होने से खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने और इस खेल का आधार मजबूत करने में मदद मिल सकती है.
विकास ने जताई भारतीय खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की उम्मीद
विकास गोप ने कहा, "वर्ल्ड एक्वेटिक्स के इस अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम के लिए चयनित होना मेरे लिए गर्व की बात है. इस प्रशिक्षण से मुझे आर्टिस्टिक स्विमिंग की तकनीक और कोचिंग की बारीकियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप समझने का अवसर मिलेगा. मेरा प्रयास रहेगा कि यहां से प्राप्त ज्ञान का उपयोग भारत में इस खेल को विकसित करने और युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने में करूं."
विकास के चयन पर झारखंड तैराकी संघ ने भी खुशी जताई है. संघ के शैलेंद्र कुमार तिवारी ने उन्हें बधाई देते हुए इसे राज्य के खेल जगत के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया. उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्रशिक्षण से झारखंड समेत देश में कलात्मक तैराकी को बढ़ावा देने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी.
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