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रांची के विकास गोप को वर्ल्ड एक्वेटिक्स स्कॉलरशिप, कलात्मक तैराकी को मिलेगा बढ़ावा

विकास गोप ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड की खेल प्रतिभा विकास कुमार गोप को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है. रांची के रहने वाले विकास गोप का वर्ल्ड एक्वेटिक्स की ओर से आयोजित अंतरराष्ट्रीय आर्टिस्टिक स्विमिंग कोच प्रमाणन पाठ्यक्रम के लिए चयन हुआ है. उन्हें इस पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए वर्ल्ड एक्वेटिक्स स्कॉलरशिप भी प्रदान की गई है. यह प्रशिक्षण मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 26 से 30 अक्टूबर तक आयोजित होगा. इस उपलब्धि से भारत में आर्टिस्टिक स्विमिंग यानी कलात्मक तैराकी के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.

विकास गोप के अनुसार, वह इस अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम में चयनित होने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं. वर्ल्ड एक्वेटिक्स के ई-मेल के अनुसार, उन्हें AQUA-MAS International Artistic Swimming Coaches' Certification Course – Age Group Coach के लिए चुना गया है. पाठ्यक्रम में ऑनलाइन अध्ययन के साथ आमने-सामने प्रशिक्षण भी शामिल है.