विजय हजारे ट्रॉफी: वैभव-साकिबुल की रिकॉर्ड शतकीय पारी की बदौलत बिहार ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार की टीम और उनके खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिये.

विजय हजारे ट्रॉफी
विजय हजारे ट्रॉफी (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 24, 2025 at 2:03 PM IST

हैदराबाद: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 सीजन का पहला राउंड आज यानी 24 दिसंबर से शुरू हो गया है. टूर्नामेंट के पहले दिन कई टीमें आपस में खेल रही हैं, लेकिन बिहार की टीम ने सबसे ज्यादा अपनी ओर ध्यान खींचा है, क्योंकि इस टीम ने 'एक बिहारी सबपे भारी' की कहावत को सच साबित कर दिया है.

बिहार की टीम ना बनाया लिस्ट ए का सबसे बड़ा स्कोर
दरअसल बिहार की टीम बुधवार, 24 दिसंबर को रांची के JSCA ओवल ग्राउंड में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ आमने सामने है. जहां उन्होंने लिस्ट ए के इतिहास में सबसे बड़ा टोटल स्कोर खड़ा कर दिया है. उनकी टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 574 रन बनाए. इससे पहले ये रिकॉर्ड तमिलनाडु के नाम था, जिन्होंने 2022 में 506 रनों का टोटल स्कोर खड़ा किया था.

बिहार के कप्तान ने जड़ा सबसे तेज शतक
इसी मैच में बिहार के तीन खिलाड़ियों-वैभव सूर्यवंशी, आयुष लोहारुका और साकिबुल गनी- ने रिकॉर्ड शतक जड़ा. इनमें से दो खिलाड़ी वैभव और साकिबुल ने इतिहास भी रच दिया. साकिबुल गनी 32 गेंद में शतक पूरा करके लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. जबकि वैभव 36 गेंद में अपना शतक पूरा करके इस लिस्ट में चौथे नंबर पर खिसक गए हैं. इससे पहले वो दूसरे नंबर पर थे.

मैच में वैभव ने 84 गेंदों पर 190 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 15 छक्के शामिल थे. उसके बाद साकिबुल गनी ने 40 गेंदों में 10 चौके और 12 छक्कों की मदद से 128 रनों की पारी खेली. इसके अलावा आयुष ने 56 गेंदों पर 116 रन बनाए, उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 8 छक्के लगाए. जिससे बिहार लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा टीम टोटल बनाने में कामयाब रहा.

ईशान किशन ने जड़ा दूसरा सबसे तेज शतक
झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने भी विजय हजारे के मैच में 33 गेंदों पर शतक जड़ कर सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीयों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं. उन्होंने 33 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. किशन ये उपलब्धि कर्नाटक के खिलाफ मैच में हासिल की. ईशान ने 39 गेंदों पर 125 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 14 छक्के शामिल थे. इस पारी की वजह से झारखंड 50 ओवर में 9 विकेट पर 412 रन बनाने में सफल रहा.

लिस्ट ए में सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

  • 32 गेंद: साकिबुल गनी (बिहार)
  • 33 गेंद: ईशान किशन (झारखंड)
  • 35 गेंद: अनमोलप्रीत सिंह (पंजाब)
  • 36 गेंद: वैभव सूर्यवंशी (बिहार)
  • 40 गेंद: यूसुफ पठान (बड़ौदा)
  • 41 गेंद: उर्विल पटेल (गुजरात)
  • 42 गेंद: अभिषेक शर्मा (पंजाब)

संपादक की पसंद

