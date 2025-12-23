ETV Bharat / sports

विजय हजारे ट्रॉफी: रोहित शर्मा ने नेट्स में बहाया पसीना, अभिषेक शर्मा आज पहुंचेंगे जयपुर

विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए जयपुर पहुंचे क्रिकेटर रोहित शर्मा ने नेट्स में जमकर अभ्यास किया.

Rohit Sharma practices in the nets
रोहित शर्मा ने नेट्स में किया अभ्यास (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 23, 2025 at 4:27 PM IST

3 Min Read
जयपुर: विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबलों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कई स्टार खिलाड़ी जयपुर पहुंचें हैं. रोहित शर्मा, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे दिग्गज खिलाड़ी टूर्नामेंट के मुकाबलों में यहां खेलते नजर आएंगे. अपने मैच से पहले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने नेट्स में जमकर अभ्यास किया. बल्लेबाजी करते हुए रोहित ने फिटनेस और टाइमिंग पर खास फोकस रखा. अभ्यास सत्र के दौरान उन्होंने तेज और स्पिन दोनों तरह के गेंदबाजों का सामना किया और अलग-अलग शॉट्स पर काम किया.

एक झलक के लिए स्टेडियम में जुटे फैंस: मुंबई से खेल रहे रोहित शर्मा ने तकरीबन 1-2 घंटा नेट्स में अभ्यास किया. इस दौरान रोहित शर्मा के अभ्यास सत्र को देखने के लिए स्टेडियम में बड़ी संख्या में फैंस जुटे. जैसे ही रोहित नेट्स में उतरे कई फैन्स मोबाइल कैमरों में उनके शॉट्स कैद करते नजर आए. अभ्यास के दौरान हर बेहतरीन स्ट्रोक पर स्टेडियम में उत्साह देखने को मिला. रोहित की एक झलक पाने के लिए फैन्स काफी देर पहले ही स्टेडियम पहुंच गए थे. उनकी मौजूदगी ने विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबलों को लेकर रोमांच और बढ़ा दिया है. फैंस का कहना है कि रोहित शर्मा को जयपुर में खेलते देखना अपने आप में एक शानदार अनुभव होगा.

कल से होंगे जयपुर में मुकाबले: विजय हजारे टूर्नामेंट के मुकाबले कल से जयपुर में खेले जाएंगे और इस दौरान टीम इंडिया के कई स्टार खिलाड़ी अलग-अलग टीमों से खेलने मैदान पर उतरेंगे. इस टूर्नामेंट में जयपुर में मुंबई, महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड की टीमें अपने मुकाबले खेलेंगी. कल खेले जाने वाले मुकाबलों में ...

  1. महाराष्ट्र बनाम पंजाब - अनंतम ग्राउंड
  2. छत्तीसगढ़ बनाम गोवा - जयपुरिया ग्राउंड
  3. हिमाचल प्रदेश बनाम उत्तराखंड - केएल सैनी स्टेडियम
  4. मुंबई बनाम सिक्किम - एसएमएस स्टेडियम

आज पहुंचेंगे अभिषेक शर्मा: वहीं भारतीय टीम के स्टार ओपनर और धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आज जयपुर पहुंचेंगे. बताया जा रहा है कि उनके साथ शुभमन गिल भी टीम से जुड़ेंगे. पंजाब की बात करें तो शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह शामिल हैं. मुंबई के शुरूआती दो मुकाबलों के लिए रोहित शर्मा उपलब्ध रहेंगे. इसके अलावा टीम में सरफराज खान और शार्दुल ठाकुर भी शामिल हैं. महाराष्ट्र टीम की बात की जाए तो ऋतुराज गायकवाड़, पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी जयपुर में खेलते नजर आएंगे.

