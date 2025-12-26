गोल्डन डक पर रोहित OUT, विजय हजारे ट्रॉफी में कोहली भी नहीं ठोंक पाए सेंचुरी
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को उत्तराखंड के मीडियम पेसर देवेंद्र सिंह बोरा ने पहली बॉल पर आउट कर दिया.
Published : December 26, 2025 at 1:15 PM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज, दोनों पूर्व कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपने कैंपेन की शानदार शुरुआत की. दोनों ने धमाकेदार सेंचुरी ठोंकी. मगर आज के अपने दूसरे मैच में कुछ बड़ा नहीं कर पाए. रोहित शर्मा शर्मा पहली बॉल पर गोल्डन डक हो गए. वहीं विराट कोहली सेंचरी नहीं बना पाए.
स्कोरर को तकलीफ नहीं दी रोहित ने : आज मुंबई का मुकाबला उत्तराखंड से था. उत्तराखंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लिया. मुंबई को पहले बैटिंग के लिए बुलाया गया था. ऐसे में दर्शक पूर्व भारतीय कप्तान से एक और जबरदस्त पारी की उम्मीद कर रहे थे. आज भी शर्मा ने पारी की शुरुआत की थी. हालांकि, देवेंद्र सिंह बोरा ने उन्हें पवेलियन वापस भेज दिया. वह भी ऐसे-तैसे नहीं पहली ही गेंद पर चलता कर दिया. रोहित बाउंसर गेंद को पुल करने की कोशिश में फेल हो गए.
Rohit Sharma hit a pull shot on the very first ball but this time he failed to go over the boundary and caught out on boundary.😢 pic.twitter.com/kDUfasUwIk— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) December 26, 2025
इससे पहले, रोहित ने सिक्किम के खिलाफ 94 गेंदों पर 18 चौकों और नौ छक्कों की मदद से 155 रन की विराट पारी खेली थी. इससे टीम ने आसानी से रन चेज पूरा कर लिया था.
गौर करें तो रोहित को विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दो मैचों के लिए मुंबई टीम में चुना गया था और उन्होंने अब तक टीम के लिए दोनों मैच खेले हैं. अब, यह एक दिलचस्प फैसला होगा कि वे बाकी मैचों के लिए रोहित को कहां के लिए चुनते हैं.
📸: Virat Kohli looks disappointed even after scoring 77. 😕— Indian Cricket Team (@TeamIndia_in) December 26, 2025
That unmatched hunger — even in domestic cricket 🥶🔥#ViratKohli #VijayHazareTrophy pic.twitter.com/HRtcIPc1w1
विराट कोहली ने 77 रन बनाए: वहीं दिल्ली का मैच गुजरात से था. टॉस जीतकर दिल्ली को पहले बैटिंग के लिए बुलाया गया. नंबर 3 पर बैटिंग करने आए विराट कोहली ने 61 गेंदों पर 77 रन बनाकर आउट हो गए. वो शतक नहीं बना पाए. 37 साल के कोहली ने क्रीज पर रहते हुए 13 चौके और एक छक्का लगाया.
जान लें कि दाएं हाथ के बैट्समैन विराट ने अपने पिछले पांच मैचों में 50 से ज़्यादा रन बनाकर जबरदस्त फॉर्म में वापसी की. इसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन ODI मैच भी शामिल हैं. कोहली अब भारतीय टीम के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज में खेलेंगे, जो 11 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली है.
गौर करें तो क्रिकेट जगत में इन दो भारतीय स्टार खिलाड़ियों के भविष्य और क्या वे 2027 ODI वर्ल्ड कप खेलेंगे, इस बारे में बहुत चर्चा हो रही है. हालांकि, दोनों ने साउथ अफ्रीका सीरीज और अब विजय हजारे ट्रॉफी में अपने प्रदर्शन से आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है.
