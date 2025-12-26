ETV Bharat / sports

गोल्डन डक पर रोहित OUT, विजय हजारे ट्रॉफी में कोहली भी नहीं ठोंक पाए सेंचुरी

रोहित शर्मा और विराट कोहली. ( IANS )

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज, दोनों पूर्व कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपने कैंपेन की शानदार शुरुआत की. दोनों ने धमाकेदार सेंचुरी ठोंकी. मगर आज के अपने दूसरे मैच में कुछ बड़ा नहीं कर पाए. रोहित शर्मा शर्मा पहली बॉल पर गोल्डन डक हो गए. वहीं विराट कोहली सेंचरी नहीं बना पाए. स्कोरर को तकलीफ नहीं दी रोहित ने : आज मुंबई का मुकाबला उत्तराखंड से था. उत्तराखंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लिया. मुंबई को पहले बैटिंग के लिए बुलाया गया था. ऐसे में दर्शक पूर्व भारतीय कप्तान से एक और जबरदस्त पारी की उम्मीद कर रहे थे. आज भी शर्मा ने पारी की शुरुआत की थी. हालांकि, देवेंद्र सिंह बोरा ने उन्हें पवेलियन वापस भेज दिया. वह भी ऐसे-तैसे नहीं पहली ही गेंद पर चलता कर दिया. रोहित बाउंसर गेंद को पुल करने की कोशिश में फेल हो गए. इससे पहले, रोहित ने सिक्किम के खिलाफ 94 गेंदों पर 18 चौकों और नौ छक्कों की मदद से 155 रन की विराट पारी खेली थी. इससे टीम ने आसानी से रन चेज पूरा कर लिया था.