विजय हजारे ट्रॉफी: मुंबई बनाम सिक्किम में रोहित का क्रेज, स्टेडियम के स्कोर बोर्ड पर चढ़े फैंस

मुंबई और सिक्किम के मैच में पहले खेलते हुए सिक्किम ने 236 रन बनाए. जवाब में मुंबई की शुरूआत काफी मजबूत रही.

Fans watching the match on the scoreboard
स्कोरबोर्ड पर चढ़ मैच देखते फैंस (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 24, 2025 at 2:43 PM IST

जयपुर: सवाई मानसिंह स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई और सिक्किम की टीमें आमने-सामने हैं. इस मैच को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला. इसकी सबसे बड़ी वजह है रोहित शर्मा का क्रेज. सुबह से ही एसएमएस स्टेडियम के बाहर दर्शकों की लंबी कतारें लग गईं. बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी सिर्फ रोहित शर्मा की एक झलक पाने के लिए स्टेडियम पहुंचे.

स्टैंड्स खचाखच भरे नजर आए और हर ओर 'रोहित-रोहित' के नारे गूंजते रहे. इतना ही नहीं अपने ​चहेते सितारे को देखने के लिए फैंस स्टेडियम के स्कोर बोर्ड पर चढ़ गए. यह नजारा किसी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से कम नहीं था. मैच के दौरान जब रोहित मैदान में उतरे, तो पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. मोबाइल कैमरों और वीडियो रिकॉर्डिंग से दर्शकों ने हर पल को कैद किया. इसी बीच मैदान पर कड़ी सुरक्षा देखने को मिली.

Scene from the match
मैच का दृश्य (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: विजय हजारे ट्रॉफी: रोहित शर्मा ने नेट्स में बहाया पसीना, अभिषेक शर्मा आज पहुंचेंगे जयपुर

सिक्किम ने दिया 237 का टारगेट: सुबह 9 बजे शुरू हुए इस मुकाबले में सिक्किम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया. सिक्किम ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 236 रन बनाए. सिक्किम के विकेट-कीपर बल्लेबाज आशीष थापा ने सबसे अधिक 79 रन बनाए जबकि मुम्बई के कप्तान शार्दूल ठाकुर ने सबसे अधिक दो विकेट लिए.

Stands were packed to capacity
खचाखच भरे नजर आए स्टैंड्स (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: विजय हजारे ट्रॉफी 24 से, जयपुर के चार ग्राउंड्स पर दिखेगा टीम इंडिया के स्टार रोहित, शुभमन और अभिषेक का जलवा

रोहित ने जड़ा अर्धशतक: लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम की शुरुआत काफी शानदार रही. सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अर्धशतक जड़ दिया. खबर लिखे जाने तक रोहित शर्मा 84 रन पर बैटिंग कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 6 छक्के लगाए. मुंबई की टीम ने 16 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 117 रन बना लिए हैं. इस टूर्नामेंट में जयपुर में मुंबई, महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड की टीमें भाग ले रही हैं. इन टीमों में कई अंतरराष्ट्रीय और उभरते हुए युवा खिलाड़ी शामिल हैं.

संपादक की पसंद

