ETV Bharat / sports

विजय हजारे ट्रॉफी: 'हिटमैन' रोहित शर्मा को गोल्डन डक पर भेजा पवेलियन, सुर्खियों में उत्तराखंड के देवेंद्र

सुर्खियों में उत्तराखंड के देवेंद्र सिंह बोरा ( PHOTO- ETV Bharat )