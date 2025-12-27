ETV Bharat / sports

विजय हजारे ट्रॉफी: 'हिटमैन' रोहित शर्मा को गोल्डन डक पर भेजा पवेलियन, सुर्खियों में उत्तराखंड के देवेंद्र

विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई और उत्तराखंड के बीच मैच में उत्तराखंड के तेज गेंदबाज देवेंद्र ने रोहित शर्मा को शून्य पर आउट किया.

DEVENDRA SINGH BORA
सुर्खियों में उत्तराखंड के देवेंद्र सिंह बोरा (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 27, 2025 at 11:21 AM IST

देहरादून: राजस्थान के जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 26 दिसंबर शुक्रवार को खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी का दूसरा मैच उत्तराखंड और मुंबई के बीच खेला गया. मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 330 रन बनाए. 331 रनों के लक्ष्य का पीछे करने उतरी उत्तराखंड की टीम 280 ही बना पाई. मैच भले ही उत्तराखंड हार गई, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तराखंड के बॉलर देवेंद्र सिंह बोरा सुर्खियों का केंद्र बने रहे.

दरअसल, मैच का पहला ओवर उत्तराखंड टीम की तरफ से बागेश्वर के रहने वाले राइट आर्म फास्ट बॉलर देवेंद्र सिंह बोरा ने किया. देवेंद्र की पांचवीं गेंद खेलने के लिए मुंबई टीम की तरफ से दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा सामने आए. लेकिन हल्की बाउंसर बॉल पर रोहित शर्मा फंस गए और स्क्वायर लेग पर कैच आउट हो गए.

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए देवेंद्र सिंह बोरा ने बताया कि इससे पिछला मैच उनका काफी अच्छा गया था, जिसमें उन्होंने चार विकेट लिए थे. लेकिन शुक्रवार को मैच के दौरान जैसे ही रोहित शर्मा खेलने आए तो उन्होंने पिच की अच्छी उछाल को देखते हुए नया एक्सपेरिमेंट किया और स्क्वायर लेग, फाइन लेग के फील्डरों को थोड़ा सा बाहर निकाला. इस तरह से फील्ड सजाई की आउट स्विंग करवाते हुए अच्छी उछाल मिली और रोहित शर्मा स्क्वायर लैग पर कैच दे बैठे.

Devendra Singh Bora
बागेश्वर के गांव छतीना के रहने वाले हैं देवेंद्र सिंह बोरा. (PHOTO-ETV Bharat)

देवेंद्र सिंह बोरा बताते हैं कि वह पिछले कई सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं. 2019 से लगातार क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के साथ जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में कोच मनीष झा और एसोसिएशन के सेक्रेटरी महिम वर्मा का उन्हें काफी सपोर्ट रहता है. जिसके बदौलत वह लगातार अपने गेम को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं. इससे पहले उत्तराखंड प्रीमियर लीग में भी उन्होंने देहरादून वॉरियर की तरफ से मैच खेला था. हालांकि, उस दौरान उन्हें कोई खास बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन धीरे-धीरे अब उनका प्रदर्शन बेहतर होते जा रहा है. उन्होंने बताया कि इससे पहले इसी सीजन के रणजी मैच में उन्होंने 6 विकेट लिए थे.

बागेश्वर जिले के बागेश्वर तहसील के गांव छतीना से आने वाले देवेंद्र सिंह बोरा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है. उनकी स्कूलिंग मंडल शेरा इंटर कॉलेज, बागेश्वर से हुई. देवेंद्र सिंह बोरा के पिता बलवंत सिंह बोरा एक किसान हैं. जबकि माता नेमा देवी एक ग्रहणी हैं. देवेंद्र का छोटा भाई संदीप बागेश्वर में ही प्राइवेट नौकरी करता है.

देवेंद्र सिंह बोरा बताते हैं कि उन्होंने भी अपने करियर के शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष किया है. इस दौरान उन्होंने सूरत (गुजरात) में 6 महीने एक ज्वेलरी शॉप में भी नौकरी की है, लेकिन उसके बाद बागेश्वर से आने वाले उनके प्राथमिक कोच हैरी कर्मयाल से उन्हें काफी प्रेरणा मिली. उन्होंने ही क्रिकेट के लिए शुरुआती दौर में तैयार किया.

