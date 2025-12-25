विजय हजारे ट्रॉफी: कर्नाटक ने लिस्ट-ए क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर किया चेज
List A cricket: लिस्ट ए क्रिकेट में वनडे इंटरनेशनल औ घरेलू वनेड मैच शामिल होते हैं.
Published : December 25, 2025 at 10:49 AM IST
List A cricket successful chase: भारत के प्रतिष्ठित घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का सीजन कल से शुरू हो गया है. 24 दिसंबर को पहले राउंड का मैच खेला गया, जिसमें कई टीमों के साथ साथ कई खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है. जहां बिहार की टीम लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 574 रन करने में सफल रही वहीं कर्नाटक की टीम लिस्ट-ए क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सबसे सफल रन चेज करने वाली टीम बन गई.
देवदत्त पडिक्कल ने जड़ा शतक
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए गए मैं मैच में कर्नाटक ने झारखंड के खिलाफ लगभग असंभव 413 रनों के लक्ष्य को 15 गेंदें शेष रहते ही हासिल कर लिया. यह चेज अब लिस्ट-ए इतिहास में दूसरा सबसे सफल चेज बन गया है, जो 2006 में जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के 435 रनों के रिकॉर्ड-सेटिंग चेज से ठीक पीछे है. कर्नाटक के इस ऐतिहासिक चेज की अगुवाई देवदत्त पडिक्कल ने की, जिन्होंने शानदार शतक बनाया. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 118 गेंदों में 10 चौकों और सात छक्कों की मदद से 147 रन बनाए.
ईशान किशन ने भी किया कमाल
इससे पहले, झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने सिर्फ 33 गेंदों में शतक बनाया, जो भारतीय लिस्ट-ए इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक है, जिससे उनकी टीम 400 रन के पार पहुंच गई और ऐसा लगा कि लिस्ट-ए फॉर्मेट में रन चेज करना संभव नहीं होगा.
देवदत्त पडिक्कल के अलावा कर्नाटक के दूसरे बल्लेबाजों ने भी आक्रामक बल्लेबाजी की. मयंक अग्रवाल (54) ने एक शानदार अर्धशतक के साथ पारी को शुरुआती गति दी. जबकि अभिनव मनोहर (56) ने भी पारी के बीच में एक और तेज अर्धशतक के साथ तेज स्ट्राइक रेट में योगदान दिया. इन दोनों खिलाड़ियों की बदौलत, कर्नाटक पारी के लिए रन रेट को उचित सीमा के भीतर रखने में सक्षम रहा. वहीं ध्रुव प्रभाकर ने अपने लिस्ट-ए डेब्यू पर नाबाद 40 रन बनाकर पारी को शानदार तरीके से खत्म किया.
लिस्ट-ए क्रिकेट के सबसे बड़ा सफल चेज
इस सफल चेज के साथ, कर्नाटक लिस्ट-ए रिकॉर्ड बुक में शामिल हो गया है, जिसमें वर्तमान में केवल दक्षिण अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 435 रन का रिकॉर्ड ही उससे ऊपर है. कर्नाटक की यह सफल चेज अब क्वींसलैंड, कराची और मिडलसेक्स जैसी कई जानी-मानी टीमों से आगे लिस्ट में शामिल हो गई है.