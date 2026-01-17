ETV Bharat / sports

विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, जानें कब और कहां देख सकेंगे खिताबी मुकाबला ?

टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में सौराष्ट्र ने पंजाब को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई है. सौराष्ट्र ने अनुशासित गेंदबाजी के दम पर पंजाब को पहले 291 रनों पर रोका और फिर 10 ओवर शेष रहते हुए 39.3 ओवर में एक विकेट खोकर ही लक्ष्य हासिल कर लिया. जिसमें विश्वराज जडेजा के नाबाद 165 रन सबसे महत्वपुर्ण थे.

Vijay Hazare Final 2026: भारत का प्रमुख घरेलू 50-ओवर का टूर्नामेंट 'विजय हजारे ट्रॉफी' अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. 24 दिसंबर 2025 को शुरू होने वाला ये टूर्नामेंट 18 जनवरी को सौराष्ट्र और विदर्भ के बीच खेले जाने फानल मैच के साथ समाप्त हो जाएगा.

वहीं टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में विदर्भ ने कर्नाटका को 6 विकेट से मात देकर फाइनल के टिकट हासिल किया. विदर्भ ने पहले कर्नाटका को 49.4 ओवर में 280 रनों पर समेट दिया और फिर 46.2 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. मैच के हिरो रहे अमान मखोडे ने 138 रनों की शानदार पारी खेली.

विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल कब और कहां देखें?

रविवार 18 जनवरी को सौराष्ट्र और विदर्भ के बीच खेला जाने वाला विजय हजारे 2026 का फाइनल मैच बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सिलेंस, बेंगलुरु में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. इस खिताबी मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा और लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप पर उपलब्ध होगी.

सौराष्ट्र और विदर्भ का स्क्वाड

विदर्भ: हर्ष दुबे (कप्तान), यश ठाकुर (उपकप्तान), अथर्व तायडे, ध्रुव शौरी, अमन मोखाड़े, यश राठौड़, शिवम देशमुख (विकेटकीपर), अक्षय वाडकर, नचिकेत भुटे, दर्शन नालकंडे, आर समर्थ, पार्थ रेखाडे, दीपेश परवानी, प्रफुल्ल हिंगे, शुभम दुबे, गणेश भोसले.

सौराष्ट्र: हार्विक देसाई (विकेटकीपर/कप्तान), विश्वराज जडेजा, प्रेरक मांकड़, सम्मर गज्जर, चिराग जानी, रुचित अहीर, धर्मेंद्रसिंह जाडेजा, अंकुर पंवार, प्रशांत राणा, आदित्य जडेजा, चेतन सकारिया, हेतविक कोटक, प्रणव कारिया, युवराज चुडासमा, पार्थ भुट, तरंग गोहेल, जय गोहिल, अंश गोसाई, पार्श्वराज राणा, हितेन कंबी.