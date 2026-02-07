ETV Bharat / sports

न उम्र, न बीमारी थाम पाई 'रफ्तार', 91 साल के रामचंद्र और कैंसर से जूझ रहे सतवीर ने जीता मेडल

अलवर में आयोजित युवरानी महेन्द्र कुमारी ओपन नेशनल खेल प्रतियोगिता में वेटरन खिलाड़ियों ने भाग लिया.

ओपन नेशनल खेल प्रतियोगिता
ओपन नेशनल खेल प्रतियोगिता (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 7, 2026 at 8:02 PM IST

अलवर : मन में जब खेलने का जज्बा हो तो उम्र का बंधन या कैंसर जैसी बीमारी भी हौसलों के आड़े नहीं आती. ये साबित कर दिखाया है अलवर में आयोजित युवरानी महेन्द्र कुमारी ओपन नेशनल खेल प्रतियोगिता में भाग लेने आए वेटरन खिलाड़ियों ने. इस प्रतियोगिता में 60 से लेकर 90 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने ट्रैक पर उतरकर साबित कर दिया कि जुनून हो तो उम्र या पैरों की थकान इसमें बाधा नहीं बनती. अलवर में राजर्षि खेल मैदान पर जब बुजुर्ग खिलाड़ियों को ट्रैक पर दौड़ते, गोला फेंकते और जंप लगाते देखा तो लोग दंग रह गए.

90 वर्ष की उम्र में जीता गोल्ड : ओपन नेशनल खेल प्रतियोगिता में भाग लेने आए अलवर जिले के नंगली धमावत निवासी 91 वर्षीय वेटरन खिलाड़ी रामचंद्र ने बताया कि वह 2000 मीटर रेस के खिलाड़ी हैं. पिछले साल हुई प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. इस उम्र में मेडल जीतता देख लोग भी दंग रह गए. उन्होंने बताया कि 2025 में हुई प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने पर उन्हें विदेश जाने का मौका मिला था. हालांकि, उस समय भारत पाकिस्तान के बीच हालात सामान्य नहीं होने से वे विदेश नहीं जा सके. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में वे जरूर विदेशों में होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर भारत का नाम रोशन करेंगे.

प्रतियोगिता में दिखा रहे दम. (ETV Bharat Alwar)

उन्होंने बताया कि इस उम्र में उनकी सेहत का राज घरेलू व शुद्ध खाना है. इसी का नतीजा है आज भी वह बिना चश्मे के किताबें पढ़ लेते हैं. इसी प्रकार भिवानी से आए 88 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि सदैव ही उनका खेलों के प्रति लगाव रहा, जिसके चलते उन्होंने देश में विभिन्न जगहों पर हुई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया. वे सेना में होने वाली प्रतियोगिताओं में भी शामिल होकर मेडल जीत चुके हैं. वे एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं. वह 5 किलोमीटर वॉक लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप के खेल में हिस्सा लेते हैं.

कैंसर होने के बाद भी युवकों को दे रहे टक्कर : हरियाणा के हिसार जिले के रहने वाले वेटरन खिलाड़ी सतवीर सिंह पूनिया पिछले 6 सालों से कैंसर जैसी घातक बीमारी से ग्रस्त हैं, लेकिन यह बीमारी भी उनके खेलों के प्रति लगाव को रोक नहीं पाई है. पूनिया का कहना है कि खेलों में प्रतिस्पर्धा के माहौल में वे स्वयं को चुस्त व दुरुस्त महसूस करते हैं. वे 5 किलोमीटर पैदल चाल में हिस्सा लेते हैं.

अलवर में वेटरन्स की प्रतियोगिता
अलवर में वेटरन्स की प्रतियोगिता (ETV Bharat GFX)

उन्होंने बताया कि वे पूर्व में इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर मेडल भी जीत चुके हैं. वे 73 साल की उम्र में भी 45 साल के युवाओं को प्रतियोगिताओं में कड़ी प्रतिस्पर्धा देते हैं. वे अलवर के अलावा हिमाचल, पंजाब, चेन्नई, बेंगलुरु, नोएडा, दिल्ली, पुणे, कोलकाता सहित अन्य जगहों पर हुई प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं. वे दिन में फ्रूट व मिलेट्स लेते हैं. सुबह 10 बजे से पहले और शाम 6 बजे बाद कुछ नहीं खाते.

कनाडा से खेलने के लिए आते हैं भारत : ओपन नेशनल खेल प्रतियोगिता में भाग लेने अलवर आए पंजाब निवासी हरदेव सिंह ने बताया कि वे 1972 में परिवार के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए. वे वेटरन प्रतियोगिताओं में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में हिस्सा लेते हैं, जिसमें शॉट पुट, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो व हर्डल रेस जैसे खेल शामिल हैं. वे विदेश में भी आयोजित कई वेटरन खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. उन्होंने बताया कि अपने 15 साल के खेल करियर में 50 से ज्यादा मेडल जीत चुके हैं. भारत में आयोजित प्रतियोगिताओं में हरदेव 400 से ज्यादा मेडल अपने नाम कर चुके हैं.

ओपन नेशनल खेल प्रतियोगिता में वेटरन खिलाड़ी
ओपन नेशनल खेल प्रतियोगिता में वेटरन खिलाड़ी (ETV Bharat Alwar)

उन्होंने बताया कि अलवर आने से पहले उन्होंने अजमेर में हुई प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और मेडल अपने नाम किए. वहीं, हरदेव सिंह चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, गोवा व बेंगलुरु में वेटरन खिलाड़ी के तौर पर प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं. विदेशों में हरदेव सिंह ने यूएसए, साउथ कोरिया, कनाडा में भी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर मेडल जीते हैं. वह कनाडा में रहते हैं, लेकिन अपने खिलाड़ी दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर जुड़े हैं. खेल प्रतियोगिता की सूचना लगने पर वे कई हजारों किलोमीटर का सफर तय कर भारत पहुंचते हैं और उनमें हिस्सा लेते हैं.

हादसे में पैर हुए फ्रैक्चर, अब कर रहे युवाओं को ट्रेंड : वेटरन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए अलवर के खिलाड़ी मनोज कुमार ने बताया कि 2014 में घर की छत से गिरने से उनके पैर फ्रैक्चर हो गए, जिसके बाद चिकित्सकों ने उनके शरीर की खाल को उपयोग में लेकर उनके पैरों को फिर से जोड़ा. हालांकि, इस कारण वे एक साल तक खेलों से दूर रहे, लेकिन खेलों के प्रति जुनून ने उन्हें 2015 में फिर से ट्रैक पर लौटने का हौंसला दिया.

वेटरन खिलाड़ियों ने लगाई दौड़
वेटरन खिलाड़ियों ने लगाई दौड़ (ETV Bharat Alwar)

उन्होंने बताया कि वे धीरे-धीरे प्रैक्टिस करने लगे और अपने क्षेत्र में बच्चों को भी खेलों से जोड़ने लगे. साल 2025 में अलवर में हुई टाइगर मैराथन में हिस्सा लिया और 21 किलोमीटर की दौड़ को पूरा किया. वेटरन प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेकर मेडल जीता. मनोज ने बताया कि फिलहाल वह अपने क्षेत्र के बच्चों को डिफेंस सेक्टर की तैयारी करवाते हैं. इसी का नतीजा है कि उनके क्षेत्र के कुछ बच्चे डिफेंस सेक्टर में नौकरी हासिल करने में कामयाब रहे हैं.

ओपन नेशनल खेल प्रतियोगिता
संपादक की पसंद

