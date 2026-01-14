ETV Bharat / sports

वेदांता कलिंगा लांसर्स की लगातार चौथी जीत, मेंस हॉकी इंडिया लीग 2025-26 की अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचे

मेंस हॉकी इंडिया लीग 2025-26 में वेदांता कलिंगा लांसर्स ने हैदराबाद तूफान्स को 1-0 से हरा कर लगातार चौथी जीत दर्ज की.

Mens Hockey India League 2025
मेंस हॉकी इंडिया लीग में खिलाड़ी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 14, 2026 at 7:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: वेदांता कलिंगा लांसर्स ने मेंस हॉकी इंडिया लीग 2025-26 में अपना अपराजेय अभियान जारी रखते हुए बुधवार को मारंग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में हैदराबाद तूफान्स को 1-0 से हराया. इस जीत के साथ लांसर्स ने लगातार चौथी जीत दर्ज करते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया.

मैच का एकमात्र और निर्णायक गोल अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने किया. पहले क्वार्टर में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली. शुरुआती 15 मिनट में दोनों टीमों ने चार-चार सर्कल एंट्री की. हैदराबाद तूफान्स के पास गेंद पर ज्यादा नियंत्रण रहा, लेकिन गोल की ओर एकमात्र सटीक प्रयास लांसर्स की ओर से किया गया. लियाम हेंडरसन को बढ़त दिलाने का मौका मिला, लेकिन गोलकीपर जीन-पॉल डैनबर्ग ने शानदार बचाव कर स्कोर बराबर रखा.

Mens Hockey India League 2025
मेंस हॉकी इंडिया लीग में खिलाड़ी (ईटीवी भारत)

दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों ने आक्रमण की गति बढ़ाई और एक-एक पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया. हैदराबाद तूफान्स ने दबदबा बनाए रखते हुए 12 सर्कल एंट्री की, जबकि वेदांता कलिंगा लांसर्स की सात सर्कल एंट्री रहीं. हालांकि, गोल के सबसे करीब लांसर्स ही पहुंचे, जब लियाम हेंडरसन का जोरदार शॉट पोल से टकरा गया. पहले हाफ के अंत तक स्कोर 0-0 बना रहा.

Mens Hockey India League 2025
मेंस हॉकी इंडिया लीग में खिलाड़ी (ईटीवी भारत)

दूसरे हाफ में भी हैदराबाद तूफान्स ने खेल की गति पर नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन गोल करने में नाकाम रहे. इसके उलट खेल के प्रवाह के खिलाफ जाते हुए वेदांता कलिंगा लांसर्स ने तीसरे क्वार्टर में बढ़त बना ली. 40वें मिनट में अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने पेनल्टी कॉर्नर पर शानदार ड्रैग फ्लिक को गोल में तब्दील करते हुए अपना सीजन का पांचवां गोल दागा.

Mens Hockey India League 2025
मेंस हॉकी इंडिया लीग में खिलाड़ी (ईटीवी भारत)

बढ़त हासिल करने के बाद वेदांता कलिंगा लांसर्स ने मजबूत डिफेंस के साथ गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा. अंतिम क्वार्टर में भी लांसर्स की रक्षापंक्ति पूरी तरह मुस्तैद रही और काउंटर अटैक के जरिए मौके बनाती रही. हालांकि हैदराबाद तूफान्स के पास गेंद अधिक रही, लेकिन अंतिम 15 मिनट में वे गोल की ओर एक भी सटीक प्रयास नहीं कर सके.

Mens Hockey India League 2025
मेंस हॉकी इंडिया लीग में खिलाड़ी (ईटीवी भारत)

अंततः वेदांता कलिंगा लांसर्स ने मैच पर पूरा नियंत्रण बनाए रखते हुए 1-0 से जीत दर्ज की और मेंस हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26 की अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए.

यह भी पढ़ें:

डिफेंडिंग चैंपियन श्राची बंगाल टाइगर्स की दहाड़, अकॉर्ड तमिलनाडु ड्रैगन्स को 5-3 से हराया

Hockey India League 2025-26: एसजी पाइपर्स ने हैदराबाद तूफान्स को 2–1 से हराया, दर्ज की पहली जीत

14 साल की उम्र में 37 मेडल, ओलंपिक में गोल्ड जीतने की चाहत, मिलिए धनबाद के स्केटर रुद्रांश से

TAGGED:

MENS HOCKEY INDIA LEAGUE 2025
VEDANTA KALINGA LANCERS
HYDERABAD TYPHOONS
मेंस हॉकी इंडिया लीग
MENS HOCKEY INDIA LEAGUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.