ETV Bharat / sports

भारतीय पहलवान ने बहरीन में बिखेरा जलवा, यूथ एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

Youth Asian Games: वाराणसी के पहलवान जयवीर सिंह ने बहरीन में यूथ एशियन गेम्स में जापानी पहलवान को हराकर गोल्ड मेडल जीता है.

भारतीय पहलवान जयवीर सिंह और उनके कोच
भारतीय पहलवान जयवीर सिंह और उनके कोच (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 31, 2025 at 12:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: बहरीन में हो रहे यूथ एशियन गेम्स में भारत के खिलाड़ी अपना जलवा लगातार दिखा रहे हैं. पिछले दिनों बनारस की बेटी और कई खिलाड़ियों ने अलग-अलग खेलों में पसीना बहाते हुए अपनी तैयारी को मजबूती दिखाकर मेडल जीता. बुधवार को हुए कुश्ती मुकाबले में बनारस के पहलवान जयवीर सिंह ने बहरीन में 55 किलो भार कुश्ती में जापान के खिलाड़ी को पटक कर (हराकर) गोल्ड मेडल हासिल किया है. उसकी इस उपलब्धि पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने उसे बधाई दी है.

इस बारे में वाराणसी कुश्ती संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष राजीव सिंह रानू ने बताया कि, बनारस के हाथी बाजार जंसा में जयवीर का ननिहाल है. जयवीर सिंह ने काशी का नाम बहरीन में रोशन किया है, यहां हो रहे थर्ड यूथ एशियन गेम्स में उसने जापानी खिलाड़ी को पटकनी देकर एक उपलब्धि हासिल की और गोल्ड मेडल जीता है.

भारतीय पहलवान जयवीर सिंह और उनके कोच
भारतीय पहलवान जयवीर सिंह और उनके कोच (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि, जापानी खिलाड़ी से एक समय जयवीर 6 अंक पीछे चल रहे थे और मात्र 16 सेकंड ही बचे थे अचानक से जयवीर ने खेल पलटा और गोल्ड अपने नाम कर लिया. बहरीन गई कुश्ती टीम के कोच चौबेपुर वाराणसी के राम सज्जन यादव हैं. राम सजन का कहना है कि, उनके शिष्य के इस प्रयास से पूरे देश में पहलवानों का मनोबल और बड़ा है और गोल्ड मेडल आने से यूथ इस गेम्स की तरफ और अट्रैक्ट होगा.

इस बारे में वाराणसी कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव गोरख यादव ने बताया कि, जयवीर जौनपुर के रहने वाले हैं और उनका ननिहाल वाराणसी के जनता हाथी बाजार में है. इस सूचना पर उनके घर में खुशी की लहर है जयवीर पहलवान को उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष करण भूषण सिंह और अन्य पदाधिकारी ने भी बधाई दी है.

भारतीय पहलवान जयवीर सिंह और उनके कोच
भारतीय पहलवान जयवीर सिंह और उनके कोच (ETV Bharat)

29 अक्टूबर 2025 को बहरीन में यूथ एशियन गेम कुश्ती में जयवीर यादव 55 किलो में गोल्ड मेडल जीता है. जयवीर के ननिहाल में खुशी की लहर है. सभी ग्राम वासियों द्वारा उनके घर पर जाकर बधाई देने का ताता लगा हुआ है. भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह बबलू जयवीर पहलवान का उत्सव वर्धन भी किया और जीतने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी बहरीन में मौजूद रह कर.

जयवीर का फाइनल मुकाबला बहुत ही रोचक रहा जयवीर यादव का फाइनल मुकाबला जापान के पहलवान से था. कुश्ती में 6-0 से जापान के पहलवान से पीछे चल रहे थे उसे समय कुश्ती मंत्र 16 सेकंड की बची हुई थी सभी लोगों ने आशा छोड़ दिया था की जयवीर का अब गोल्ड नहीं आएगा तभी जापान के पहलवान ने भारन्दज लगाया और उसी का जयवीर ने काउंटर किया और वहीं जापान पहलवान को वाईफाल चित करते हुए भारत के लिए पांचवा गोल्ड मेडल जीतने का गौरव प्राप्त किया. इसी के साथ पूरे हिंदुस्तान के पहलवानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी. जयवीर ने गोल्ड मेडल जीत के लिए पूरा हिंदुस्तान आज जयवीर को बधाई दे रहा है.

ये खबर भी पढ़ें : उत्तराखंड की बेटी खुशी ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, पिथौरागढ़ में खुशी की लहर

TAGGED:

YOUTH ASIAN GAMES
JAIVEER SINGH
JAIVEER SINGH WRESTLER
WRESTLING
YOUTH ASIAN GAMES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'मैं मानसिक तौर पर ठीक नहीं हूं...' जेमिमा ने खोला राज! बताया अर्धशतक और शतक का क्यों नहीं मनाया जश्न?

50 लाख का सोना झील में समाया! जान की बाजी लगाकर गोताखोर ईश्वर ने तलाशा बैग, ज्वैलरी पाकर खुशी से निहाल हुआ ओनर

जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' रिलीज, देशभर में मिली 800 स्क्रीन, चल रही हाउसफुल

भारतीय पहलवान ने बहरीन में बिखेरा जलवा, यूथ एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.