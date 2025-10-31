भारतीय पहलवान ने बहरीन में बिखेरा जलवा, यूथ एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल
Youth Asian Games: वाराणसी के पहलवान जयवीर सिंह ने बहरीन में यूथ एशियन गेम्स में जापानी पहलवान को हराकर गोल्ड मेडल जीता है.
Published : October 31, 2025 at 12:51 PM IST
वाराणसी: बहरीन में हो रहे यूथ एशियन गेम्स में भारत के खिलाड़ी अपना जलवा लगातार दिखा रहे हैं. पिछले दिनों बनारस की बेटी और कई खिलाड़ियों ने अलग-अलग खेलों में पसीना बहाते हुए अपनी तैयारी को मजबूती दिखाकर मेडल जीता. बुधवार को हुए कुश्ती मुकाबले में बनारस के पहलवान जयवीर सिंह ने बहरीन में 55 किलो भार कुश्ती में जापान के खिलाड़ी को पटक कर (हराकर) गोल्ड मेडल हासिल किया है. उसकी इस उपलब्धि पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने उसे बधाई दी है.
इस बारे में वाराणसी कुश्ती संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष राजीव सिंह रानू ने बताया कि, बनारस के हाथी बाजार जंसा में जयवीर का ननिहाल है. जयवीर सिंह ने काशी का नाम बहरीन में रोशन किया है, यहां हो रहे थर्ड यूथ एशियन गेम्स में उसने जापानी खिलाड़ी को पटकनी देकर एक उपलब्धि हासिल की और गोल्ड मेडल जीता है.
उन्होंने बताया कि, जापानी खिलाड़ी से एक समय जयवीर 6 अंक पीछे चल रहे थे और मात्र 16 सेकंड ही बचे थे अचानक से जयवीर ने खेल पलटा और गोल्ड अपने नाम कर लिया. बहरीन गई कुश्ती टीम के कोच चौबेपुर वाराणसी के राम सज्जन यादव हैं. राम सजन का कहना है कि, उनके शिष्य के इस प्रयास से पूरे देश में पहलवानों का मनोबल और बड़ा है और गोल्ड मेडल आने से यूथ इस गेम्स की तरफ और अट्रैक्ट होगा.
इस बारे में वाराणसी कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव गोरख यादव ने बताया कि, जयवीर जौनपुर के रहने वाले हैं और उनका ननिहाल वाराणसी के जनता हाथी बाजार में है. इस सूचना पर उनके घर में खुशी की लहर है जयवीर पहलवान को उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष करण भूषण सिंह और अन्य पदाधिकारी ने भी बधाई दी है.
29 अक्टूबर 2025 को बहरीन में यूथ एशियन गेम कुश्ती में जयवीर यादव 55 किलो में गोल्ड मेडल जीता है. जयवीर के ननिहाल में खुशी की लहर है. सभी ग्राम वासियों द्वारा उनके घर पर जाकर बधाई देने का ताता लगा हुआ है. भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह बबलू जयवीर पहलवान का उत्सव वर्धन भी किया और जीतने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी बहरीन में मौजूद रह कर.
जयवीर का फाइनल मुकाबला बहुत ही रोचक रहा जयवीर यादव का फाइनल मुकाबला जापान के पहलवान से था. कुश्ती में 6-0 से जापान के पहलवान से पीछे चल रहे थे उसे समय कुश्ती मंत्र 16 सेकंड की बची हुई थी सभी लोगों ने आशा छोड़ दिया था की जयवीर का अब गोल्ड नहीं आएगा तभी जापान के पहलवान ने भारन्दज लगाया और उसी का जयवीर ने काउंटर किया और वहीं जापान पहलवान को वाईफाल चित करते हुए भारत के लिए पांचवा गोल्ड मेडल जीतने का गौरव प्राप्त किया. इसी के साथ पूरे हिंदुस्तान के पहलवानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी. जयवीर ने गोल्ड मेडल जीत के लिए पूरा हिंदुस्तान आज जयवीर को बधाई दे रहा है.