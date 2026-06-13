उम्र 10 साल, 87 गेंद, 103 रन... वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद का कहर
वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद ने 10 साल की उम्र में गेंदबाजों पर कहर बरपाया है. उन्होंने करियर की पहली सेंचुरी लगाई. पढ़ें
Published : June 13, 2026 at 9:40 AM IST
समस्तीपुर: टीम इंडिया के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के बाद अब उनके छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी भी सुर्खियों में है. 10 साल के आशीर्वाद ने समस्तीपुर में खेले गए एक लोकल प्रैक्टिस मैच में करियर का अपना पहला शतक ठोका है. क्रिकेट अकादमी ताजपुर की ओर से खेलते हुए उन्होंने 87 गेंदों पर 103 रन बनाए.
आशीर्वाद ने ठोकी करियर की पहली सेंचुरी: आशीर्वाद सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 20 चौके और एक छक्का लगाया. राइट हैंड बल्लेबाज आशीर्वाद के शतक का फोटो और स्कोरकार्ड उनके बड़े भाई उज्ज्वल सूर्यवंशी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया.
उम्र 10 साल, 87 गेंद में 103 रन: आशीर्वाद सूर्यवंशी ने 118.39 के स्ट्राइक रेट से 20 चौके और एक छक्के की मदद से 87 गेंद पर 103 रनों की विस्फोटक पारी खेली. उन्होंने ग्राउंड के चारों चरफ चौके और छक्के लगाए. आशीर्वाद ने प्रशांत राज की गेंद पर आयुष सिंह के हाथ में कैच थमाया और इसी के साथ उनकी पारी का अंत हुआ.
छोटे बेटे आशीर्वाद को आशीर्वाद दो- संजीव सूर्यवंशी: पिता संजीव सूर्यवंशी भी आशीर्वाद के करियर के पहले शतक से खुश नजर आए. उन्होंने लिखा- ''आशीर्वाद सूर्यवंशी ने आज प्रैक्टिस मैच में अपना पहला शतक बनाया. आप सभी से अनुरोध है कि आशीर्वाद पर भी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें.''
पापा बोले- वैभव की तरह बनेगा आशीर्वाद: आशीर्वाद को लेकर पिता संजीव ने आगे बताया कि, ''वे आशीर्वाद को भी आने वाले दो साल में वैभव की तरह एक बेहतरीन क्रिकेटर बनाना चाहते हैं.''
तीन भाइयों में सबसे छोटे आशीर्वाद सूर्यवंशी: वैभव सूर्यवंशी तीन भाइयों में मंझले हैं. उनके बड़े भाई का नाम उज्ज्वल सूर्यवंशी है, जबकि सबसे छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी हैं. आशीर्वाद भी क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं. आशीर्वाद बड़े भाई वैभव की तरह अटैकिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं.
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