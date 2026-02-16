ETV Bharat / sports

वैभव सूर्यवंशी नहीं देंगे 10वीं की परीक्षा, स्कूल के प्रिंसिपल ने बताई ये वजह

समस्तीपुर: विस्फोटक बल्लेबाज व युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी इस बार परीक्षा के पीच पर नहीं उतरेंगे. सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में उनके शामिल नहीं होने की पुष्टि स्कूल प्रशासन ने की है. पहले कहा जा रहा था कि वैभव सूर्यवंशी अपनी 10वीं क्लास की परीक्षा देंगे, लेकिन अब, कहा जा रहा है कि वह अपनी ट्रेनिंग और मैच शेड्यूल के कारण परीक्षा नहीं देंगे.

पिता बोले- अभी क्रिकेट पर ध्यान : वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव सूर्यवंशी ने कहा कि है कि, ''अभी वैभव का पूरा ध्यान क्रिकेट पर है, वो ट्रेनिंग में व्यस्त हैं, 17 फरवरी से शुरू होने जा रही परीक्षा में शामिल नहीं होगा, अब अगले साल बोर्ड की परीक्षा देगा.''

17 फरवरी से होने थे एग्जाम: वैभव के एग्जाम 17 फरवरी से 11 मार्च तक होने थे. उन्हें एडमिट कार्ड और सेंटर की जानकारी मिल गई थी, लेकिन लेफ्ट-हैंडेड बैट्समैन ने अब एग्जाम छोड़ने का फैसला किया है.

वैभव सूर्यवंशी नहीं देंगे मैट्रिक का एग्जाम (ETV Bharat)

वैभव को मिल गया था हॉल टिकट: वैभव को उसका हॉल टिकट मिल गया था. मोडेस्टी स्कूल के डायरेक्टर ने कहा कि वैभव ने अपना एग्जाम फॉर्म भर दिया था और उसे एडमिट कार्ड भी मिल गया था. उसका एग्जाम सेंटर पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में था. सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जारी उनका एडमिट कार्ड भी सोशल मीडिया पर वायरल था.

"वैभव का परीक्षा फॉर्म भरा जा चुका था और एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है. बोर्ड द्वारा परीक्षा केंद्र शहर के पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में निर्धारित किया गया था. वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी से बातचीत के बाद यह निर्णय सामने आया कि व्यस्त कार्यक्रम के कारण इस वर्ष वह परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे. फिलहाल वैभव पूरी तरह क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं और आने वाले टूर्नामेंटों की तैयारी में जुटे हैं."- ए. के. पिंटू, डायरेक्टर, मोडेस्टी स्कूल ताजपुर