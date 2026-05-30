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वैभव सूर्यवंशी को झारखंड में किया जाएगा सम्मानित, स्वास्थ्य विभाग का बनाया जाएगा ब्रांड एंबेसडर

वैभव सूर्यवंशी को झारखंड में सम्मानित किया जाएगा. स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एंबेसडर बनाने की घोषणा की है.

Vaibhav Suryavanshi
मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और वैभव सूर्यवंशी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 30, 2026 at 12:56 PM IST

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Updated : May 30, 2026 at 2:04 PM IST

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रांची: क्रिकेट जगत में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी, अद्भुत प्रतिभा और कम उम्र में ही पूरे देश को प्रभावित करने वाले युवा क्रिकेट सितारे वैभव सूर्यवंशी को झारखंड में सम्मानित किया जाएगा. साथ ही उन्हें झारखंड स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एंबेसडर भी बनाया जाएगा.

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने ईटीवी भारत से फोन पर हुई बातचीत में कहा कि वैभव सूर्यवंशी आधुनिक क्रिकेट के AI हैं. भले ही उनकी टीम मैच हार गई हो, लेकिन वह करोड़ों भारतीयों का दिल जीत चुके हैं.

डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि मैं स्वयं क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूं, लेकिन इतनी कम उम्र में बड़े-बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के गेंदबाजों का जिस आत्मविश्वास और आक्रामकता से वैभव ने सामना किया और लगातार उनकी धुनाई की, यह असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है. वैभव सूर्यवंशी ने केवल अपना नाम ही नहीं, बल्कि अपने माता-पिता, बिहार और पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है. डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में उन्हें सम्मानित किया जाएगा.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मात्र 15 वर्ष की आयु में वैभव सूर्यवंशी ने जिस साहस, आत्मविश्वास और प्रतिभा का परिचय दिया है, वह भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय लिख रहा है. वैभव केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि युवा ऊर्जा, मेहनत, अनुशासन और संघर्ष की जीवंत मिसाल हैं. उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है और करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया है.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा और सकारात्मक सोच ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से काफी प्रभावित किया है. स्वास्थ्य विभाग उनके साथ मिलकर युवाओं के बीच स्वास्थ्य, फिटनेस, अनुशासन और सकारात्मक जीवनशैली का संदेश पहुंचाने का कार्य करेगा. उन्होंने विश्वास जताया कि वैभव आने वाले समय में भारत का नाम विश्व क्रिकेट में नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और देश को उन पर लंबे समय तक गर्व रहेगा.

आईपीएल में वैभव ने की विस्फोटक बल्लेबाजी

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में विस्फोटक बल्लेबाजी की है. राजस्थान रॉयल्स के लिए ओपनिंग करते हुए उन्होंने 16 मैचों में 48.50 के एवरेज और 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में एक सेंचुरी और पांच हाफ सेंचुरी लगाईं. हालांकि, उनकी टीम क्वालिफायर 2 में गुजरात टाइटन्स से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई. हालांकि, पूरे टूर्नामेंट में वैभव की बैटिंग की तारीफ हुई.

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Last Updated : May 30, 2026 at 2:04 PM IST

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