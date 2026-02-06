बिहार का 'वैभव', 15 चौके और 15 छक्कों के साथ बनाए 175 रन
वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 विश्व क्रिकेट कप में अपनी पारी से सबका मन मोह लिया.
Published : February 6, 2026 at 4:30 PM IST|
Updated : February 6, 2026 at 4:45 PM IST
हरारे : अंडर 19 विश्व कप फाइनल मैच में भारतीय बैट्समैन वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी से तहलका मचा दिया. उन्होंने महज 80 गेंदों में 175 रन बना डाले. वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 55 गेंदों में शतक जड़कर दूसरा सबसे तेज शतक बनाया.
जिस समय उन्होंने शतक लगाया, उनके स्कोर में छह चौके और छह छक्के शामिल थे. वह अंडर-19 विश्व कप के इतिहास में दूसरे सबसे तेज शतकवीर बन गए. उन्होंने पाकिस्तान के कासिम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया. कासिम ने 2022 में श्रीलंका के खिलाफ 63 गेंदों में शतक पूरा किया था.
ऑस्ट्रेलिया के विल मलाजचुक के नाम अंडर-19 विश्व कप में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड है. उन्होंने 2026 में जापान के खिलाफ 51 गेंदों में शतक बनाया था. इसके अलावा, सूर्यवंशी अंडर-19 विश्व कप इतिहास में शतक बनाने वाले सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी बन गए.
What an innings from Vaibhav Sooryavanshi 👏
A dominant knock of 175 off 80 in a World Cup final is truly extraordinary with pure intent, power and timing all day 🇮🇳🔥
वैभव ने राज अंगद बावा का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 2022 में युगांडा के खिलाफ 69 गेंदों में शतक बनाया था. 14 वर्षीय बल्लेबाज अंडर-19 विश्व कप फाइनल में शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय भी बन गए.
सूर्यवंशी के नाम युवा वनडे और अंडर-19 विश्व कप की एक पारी में सबसे अधिक छक्के (15) लगाने का रिकॉर्ड भी है, जो उन्होंने दिसंबर में आईसीसीए दुबई में यूएई अंडर-19 के खिलाफ बनाए गए अपने ही 14 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया.
बिहार के इस बल्लेबाज ने सिर्फ 171 गेंदों में 150 रन बनाकर अंडर-19 क्रिकेट में सबसे तेज पारी खेली. उन्होंने इसी मैदान पर स्कॉटलैंड के खिलाफ बेन मेयस (इंग्लैंड) द्वारा लिए गए 98 गेंदों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया.
सूर्यवंशी ने कप्तान आयुष म्हात्रे (53) के साथ 142 रनों की दूसरी साझेदारी की और वेदांत त्रिवेदी के साथ 89 रनों की साझेदारी स्थापित की. अंडर-19 विश्व कप के इतिहास में उनकी तूफानी पारी (80 गेंदों में 175 रन) 26वें ओवर में समाप्त हुई.
𝗛.𝗨.𝗡.𝗗.𝗥.𝗘.𝗗 💯
Cometh the hour, cometh Vaibhav Sooryavanshi 👏
He smashes a 55-ball century in the #U19WorldCup Final 🫡
Updates ▶️ https://t.co/hisult7mtv pic.twitter.com/vNZY4ZoLJ3
सूर्यवंशी वर्तमान में अंडर-19 विश्व कप में भारत के शीर्ष स्कोरर हैं, जिन्होंने 44 के औसत और 147.49 के स्ट्राइक रेट से 264 रन बनाए हैं. जनवरी में, उन्होंने बेनोनी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3-0 से शानदार जीत में भारतीय अंडर-19 टीम की कप्तानी की थी, और जूनियर राष्ट्रीय टीम के रूप में अपने पहले ही असाइनमेंट में आगे बढ़कर नेतृत्व किया था.
