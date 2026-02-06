ETV Bharat / sports

बिहार का 'वैभव', 15 चौके और 15 छक्कों के साथ बनाए 175 रन

वैभव सूर्यवंशी ( IANS )

हरारे : अंडर 19 विश्व कप फाइनल मैच में भारतीय बैट्समैन वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी से तहलका मचा दिया. उन्होंने महज 80 गेंदों में 175 रन बना डाले. वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 55 गेंदों में शतक जड़कर दूसरा सबसे तेज शतक बनाया. जिस समय उन्होंने शतक लगाया, उनके स्कोर में छह चौके और छह छक्के शामिल थे. वह अंडर-19 विश्व कप के इतिहास में दूसरे सबसे तेज शतकवीर बन गए. उन्होंने पाकिस्तान के कासिम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया. कासिम ने 2022 में श्रीलंका के खिलाफ 63 गेंदों में शतक पूरा किया था. ऑस्ट्रेलिया के विल मलाजचुक के नाम अंडर-19 विश्व कप में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड है. उन्होंने 2026 में जापान के खिलाफ 51 गेंदों में शतक बनाया था. इसके अलावा, सूर्यवंशी अंडर-19 विश्व कप इतिहास में शतक बनाने वाले सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी बन गए. वैभव ने राज अंगद बावा का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 2022 में युगांडा के खिलाफ 69 गेंदों में शतक बनाया था. 14 वर्षीय बल्लेबाज अंडर-19 विश्व कप फाइनल में शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय भी बन गए.