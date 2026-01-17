ETV Bharat / sports

अंडर 19 वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड

बुलावायो (जिम्बाब्वे): वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में 17 जनवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. उन्होंने मैच में 67 गेंदों पर 72 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और तीन छक्के शामिल थी.

इस शानदार पारी के साथ वैभव सूर्यवंशी ने यूथ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है. वैभव के अब 20 यूथ वनडे मैचों में 52 से ज्यादा की औसत और 157.68 के स्ट्राइक-रेट के साथ कुल 1047 रन हो गए हैं, जिसमें तीन शतक और पांच अर्धशतक भी शामिल हैं. वहीं विराट के यूथ वनडे में 978 रन हैं.

14 साल के वैभव अब सरफराज खान से पीछे हैं, जिनके 1080 रन हैं. इस लिस्ट में सबसे ऊपर विजय जोल हैं, जिन्होंने अपने यूथ वनडे करियर में 1404 रन बनाए हैं.