ETV Bharat / sports

विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव का भौकाल, जड़ा टूर्नामेंट का दूसरा सबसे तेज शतक, टूट गया यूसुफ पठान का रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi Hundred: वैभव सूर्यवंशी ने 84 गेंदों में 190 रनों की शानदार ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 15 छक्के शामिल हैं.

वैभव सूर्यवंशी
वैभव सूर्यवंशी (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 24, 2025 at 11:46 AM IST

|

Updated : December 24, 2025 at 12:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के अपने पहले ही मैच में धमाल मचा दिया. बिहार की तरफ से खेलते हुए वौभव ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 36 गेंदों में शानदार शतक जड़कर इतिहास रच दिया. इसके साथ ही वो लिस्ट 'ए' के मैचों में दूसरे सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए.

वैभव की ये पारी एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में पाकिस्तान से मिली करारी हार के कुछ दिनों बाद ही आई है. जहां भारतीय अंडर 19 टीम 191 रनों से खिताबी मुकाबला गंवा दिया था. लेकिन वैभव इस दर्द से जल्द ही उभर गए और विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करके सबका ध्यान एक बार फिर अपनी ओर खींचा है.

16 चौके और 15 छक्के
14 साल के वैभव ने ये कारनामा रांची में अंजाम दिया जहां उन्होंने केवल 84 गेंदों पर 190 रन बनाए. जिसमें 16 चौके और 15 छक्के शामिल थे. बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी भारत का वनडे फॉर्मेट में खेला जाने वाले घरेलू टूर्नामेंट है. जिसमें कुल 38 टीमें भाग ले रही हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ा
36 गेंदों में शतक जड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी अब लिस्ट ए में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. उन्होंने यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 40 गेंदों पर शतक जड़कर दूसरे स्थान पर थे. अब वो तीसरे नंबर चले गए. वैभव से आगे अब केवल अनमोलप्रीत सिंह ही है, जिन्होंने 2024 में पंजाब के लिए खेलते हुए 35 गेंदों में शतक बनाया था.

लिस्ट ए में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय

  • 35 गेंद: अनमोलप्रीत सिंह (पंजाब)
  • 36 गेंद: वैभव सूर्यवंशी (बिहार)
  • 40 गेंद: यूसुफ पठान (बड़ौदा)
  • 41 गेंद: उर्विल पटेल (गुजरात)
  • 42 गेंद: अभिषेक शर्मा (पंजाब)

विजय हजारे ट्रॉफी के इस मैच की बात करें तो बिहर ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबीज का फैसला किया और खबर लिखे जाने तक बिहार ने 30 ओवर में 282 रन बना लिए हैं. जिसमें वैभव के 190 रन सबसे खास हैं.

ये भी पढ़ें

विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित-कोहली का मैच कहां देखें, जानें पूरी डिटेल्स

रोहित-विराट आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी में कब खेले थे और कैसा था उनका प्रदर्शन ?

Last Updated : December 24, 2025 at 12:01 PM IST

TAGGED:

VAIBHAV SURYAVANSHI HUNDRED
VAIBHAV SURYAVANSHI VIJAY HAZARE
वैभव सूर्यवंशी का शतक
लिस्ट ए में सबसे तेज शतक
VAIBHAV SURYAVANSHI FASTEST HUNDRED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.