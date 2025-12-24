विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव का भौकाल, जड़ा टूर्नामेंट का दूसरा सबसे तेज शतक, टूट गया यूसुफ पठान का रिकॉर्ड
Vaibhav Suryavanshi Hundred: वैभव सूर्यवंशी ने 84 गेंदों में 190 रनों की शानदार ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 15 छक्के शामिल हैं.
Published : December 24, 2025 at 11:46 AM IST|
Updated : December 24, 2025 at 12:01 PM IST
हैदराबाद: वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के अपने पहले ही मैच में धमाल मचा दिया. बिहार की तरफ से खेलते हुए वौभव ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 36 गेंदों में शानदार शतक जड़कर इतिहास रच दिया. इसके साथ ही वो लिस्ट 'ए' के मैचों में दूसरे सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए.
वैभव की ये पारी एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में पाकिस्तान से मिली करारी हार के कुछ दिनों बाद ही आई है. जहां भारतीय अंडर 19 टीम 191 रनों से खिताबी मुकाबला गंवा दिया था. लेकिन वैभव इस दर्द से जल्द ही उभर गए और विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करके सबका ध्यान एक बार फिर अपनी ओर खींचा है.
16 चौके और 15 छक्के
14 साल के वैभव ने ये कारनामा रांची में अंजाम दिया जहां उन्होंने केवल 84 गेंदों पर 190 रन बनाए. जिसमें 16 चौके और 15 छक्के शामिल थे. बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी भारत का वनडे फॉर्मेट में खेला जाने वाले घरेलू टूर्नामेंट है. जिसमें कुल 38 टीमें भाग ले रही हैं.
🚨 HISTORY WRITTEN BY 14 YEAR OLD. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 24, 2025
- Vaibhav Suryavanshi smashed 190 (84) with 16 fours and 15 sixes in Vijay Hazare Trophy. 🤯
⚠️ Suryavanshi became the youngest ever to score a hundred in List A cricket. 🥶 pic.twitter.com/J2OIPH9qpv
वैभव सूर्यवंशी ने यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ा
36 गेंदों में शतक जड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी अब लिस्ट ए में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. उन्होंने यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 40 गेंदों पर शतक जड़कर दूसरे स्थान पर थे. अब वो तीसरे नंबर चले गए. वैभव से आगे अब केवल अनमोलप्रीत सिंह ही है, जिन्होंने 2024 में पंजाब के लिए खेलते हुए 35 गेंदों में शतक बनाया था.
लिस्ट ए में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय
- 35 गेंद: अनमोलप्रीत सिंह (पंजाब)
- 36 गेंद: वैभव सूर्यवंशी (बिहार)
- 40 गेंद: यूसुफ पठान (बड़ौदा)
- 41 गेंद: उर्विल पटेल (गुजरात)
- 42 गेंद: अभिषेक शर्मा (पंजाब)
विजय हजारे ट्रॉफी के इस मैच की बात करें तो बिहर ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबीज का फैसला किया और खबर लिखे जाने तक बिहार ने 30 ओवर में 282 रन बना लिए हैं. जिसमें वैभव के 190 रन सबसे खास हैं.