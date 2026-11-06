ETV Bharat / sports

अब बिहार की कप्तानी करेंगे वैभव सूर्यवंशी, जूनियर होकर संभालेंगे सीनियर टीम की कमान

वैभव सूर्यवंशी ( सौ- Bihar Cricket Association )

पटना : बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है. अब वह बिहार की सीनियर क्रिकेट टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे. बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) ने सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी के शुरुआती दो मुकाबलों के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. टीम की कमान वैभव सूर्यवंशी को सौंपी गई है, जबकि सूरज कश्यप को उपकप्तान बनाया गया है. यह पहली बार होगा जब वैभव बिहार की सीनियर टीम का नेतृत्व करेंगे.

कौन-कौन हैं टीम में शामिल?