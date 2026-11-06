अब बिहार की कप्तानी करेंगे वैभव सूर्यवंशी, जूनियर होकर संभालेंगे सीनियर टीम की कमान
Vaibhav Suryavanshi Captain: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए टीम घोषित, वैभव सूर्यवंशी बने कप्तान. रिपोर्ट- कृष्णनंदन.
Published : November 6, 2026 at 8:33 PM IST
पटना : बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है. अब वह बिहार की सीनियर क्रिकेट टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे. बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) ने सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी के शुरुआती दो मुकाबलों के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. टीम की कमान वैभव सूर्यवंशी को सौंपी गई है, जबकि सूरज कश्यप को उपकप्तान बनाया गया है. यह पहली बार होगा जब वैभव बिहार की सीनियर टीम का नेतृत्व करेंगे.
कौन-कौन हैं टीम में शामिल?
बिहार की घोषित टीम में कप्तान वैभव सूर्यवंशी के अलावा आलोक कुमार, आयुष लोहारुका (विकेटकीपर), अल्तमश अशरफ, परम कुमार सिंह, अनमोल कुमार (विकेटकीपर), ऋत्विक राज, सूरज कश्यप (उपकप्तान), मयंक कुमार, राघवेंद्र प्रताप, आशीष कुमार, वासुदेव प्रताप सिंह, मोहम्मद इजहार, अमोद यादव, प्रशांत सिंह, नवाज खान और हिमांशु सिंह को जगह मिली है.
वहीं, मंगल महौर और शाकिब हुसैन की उपलब्धता उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगी. शुरुआती दो मुकाबलों के बाद उनकी फिटनेस की समीक्षा कर टीम में शामिल किए जाने पर फैसला होगा. चयन समिति के अध्यक्ष हरविंदर सिंह और सदस्य अमिताभ विजयवर्गीय बैठक में मौजूद रहे, जबकि चयनकर्ता एस. सारथ ने टेलीफोनिक माध्यम से अपनी भागीदारी निभाई.
स्टैंडबाय पर 16 खिलाड़ी
टीम के साथ 16 खिलाड़ियों को स्टैंडबाय के तौर पर भी रखा गया है. इनमें बिपिन सौरभ, सुमन कुमार, आकाश राज, खालिद आलम, भास्कर दुबे, कुमार रजनीश, सुयश, अभिजीत साकेत, यशस्वी ऋषभ, लखन राजा, पवन कुमार, अमित चौधरी, पीयूष सिंह, भानु कुमार, लोकेश बाबूलाल कुमार और प्रशांत श्रीवास्तव शामिल हैं.
''सीनियर चयन समिति की बैठक आज शुक्रवार 6 नवंबर को आयोजित की गई. इसमें खिलाड़ियों के ट्रायल और उनके पिछले प्रदर्शन की समीक्षा के बाद टीम का चयन किया गया. 4 से 6 नवंबर तक चले ट्रायल में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आंकलन किया गया, जिसके आधार पर 17 सदस्यीय टीम को अंतिम रूप दिया गया.''- अभिषेक तिवारी, जनसंपर्क पदाधिकारी, बीसीए
आईपीएल से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक चमके वैभव
कम उम्र में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में पहचान बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी के लिए बिहार की कप्तानी मिलना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से खूब सुर्खियां बटोरी थीं. इसके बाद भारतीय टीम में जगह बनाकर अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.
न्यूजीलैंड की धरती पर दिखाया दम
न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में वैभव ने अभिषेक शर्मा के साथ भारतीय पारी की शुरुआत की थी. दोनों बल्लेबाजों ने महज छह ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 118 रन जोड़ दिए थे. इसके साथ ही पुरुष टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पावरप्ले के दौरान सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 43 गेंदों में 133 रनों की साझेदारी हुई. इस मुकाबले में वैभव ने 19 गेंदों पर 45 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 38 गेंदों पर 113 रनों की तूफानी पारी खेली.
14 नवंबर से इंदौर में बिहार का अभियान
सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी में बिहार के शुरुआती दो मुकाबले 14 नवंबर 2026 से इंदौर में खेले जाएंगे. प्रतियोगिता के दौरान रणजी ट्रॉफी टीम के साथ काम कर रहा सपोर्ट स्टाफ ही इस टीम के साथ भी जुड़ा रहेगा. वहीं, चयन समिति के अध्यक्ष हरविंदर सिंह और सदस्य अमिताभ विजयवर्गीय इंदौर पहुंचकर बिहार टीम के मुकाबलों का जायजा लेंगे.
वैभव सूर्यवंशी को कप्तानी सौंपने के साथ बिहार क्रिकेट के सामने युवा नेतृत्व में टीम को बेहतर प्रदर्शन की दिशा में आगे ले जाने का अवसर भी है. अब देखना होगा कि आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी से पहचान बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी कप्तान के रूप में बिहार की टीम को किस तरह नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं. बीसीए के जनसंपर्क पदाधिकारी अभिषेक तिवारी ने उम्मीद जताई कि वैभव के नेतृत्व में बिहार की टीम अनुशासित और प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट में राज्य का नाम रोशन करेगी.
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