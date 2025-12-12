वैभव सूर्यवंशी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया कप में 171 रनों की तूफानी पारी खेल रचा इतिहास
IND vs UAE U19: बिहार के बाएं हाथ के 14 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने खास मुकाम हासिल कर लिया.
Published : December 12, 2025 at 5:18 PM IST
हैदराबाद: भारत के 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी लगातार अपने बल्ले से तबाही मचा रहे हैं. शुक्रवार को बिहार के इस क्रिकेटर ने अंडर-19 एशिया कप के पहले मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. वैभव ने यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले मैच में 171 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसकी भारत ने छह विकेट खोकर 433 रन बनाए. अब तक यूएई 38 ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना चुकी है और हार की कगार पर है.
वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास
इस मैच में वैभव सूर्यवंशी की 95 गेंदों पर खेली गई तूफानी पारी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. तो वहीं, टीम इंडिया ने भी यूथ एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया. बाएं हाथ के इस युवा क्रिकेटर ने आज यूथ वनडे में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. यह रिकॉर्ड पहले ऑस्ट्रेलिया के माइकल हिल के नाम था.
हिल ने 2008 में नामीबिया के खिलाफ एक पारी में 12 छक्के लगाए थे. वैभव ने आज एक पारी में 14 छक्के लगाकर 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. उन्होंने अपनी 180 स्ट्राइक-रेट वाली पारी में 9 चौके भी लगाए. 30 गेंदों में हाफ सेंचुरी के बाद वैभव आज दुबई में सिर्फ 56 गेंदों में तीन अंकों तक पहुंचे. फिर जब भारतीय बल्लेबाज ने आज 84 गेंदों में 150 रन का आंकड़ा छुआ, तो उन्होंने अंडर-19 एशिया कप में अपने नाम दोहरा रिकॉर्ड जोड़ लिया.
छक्कों के बादशाह बने वैभव
यूथ एशिया कप में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड पहले दरवेश रसूली के नाम था. आज राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेटर ने रसूली का इस कॉम्पिटिशन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. इससे पहले यूथ एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड एक अफगान क्रिकेटर के नाम था. वैभव के नाम अब वह रिकॉर्ड भी आ गया है और अब उनके यूथ एशिया कप में 26 छक्के हो गए हैं.
वैभव 2025 IPL में टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र में सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बने. तब से वह एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, कभी स्टेट टीम के लिए तो कभी इंडिया A टीम के लिए. हाल ही में, वैभव बिहार के सैयद मुश्ताक अली जर्सी में सबसे कम उम्र में सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बने. इसके साथ ही उन्होंने दुनिया के पहले टीनएज बैट्समैन के तौर पर तीन टी20 सेंचुरी बनाई हैं. उनके नाम 52 बॉल के यूथ वनडे में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड भी है. इस हिसाब से वैभव की आज की सेंचुरी यूथ वनडे में तीसरी सबसे तेज सेंचुरी है.
रायडू से पीछे रह गए सूर्यवंशी
हालांकि, वैभव यूथ वनडे में किसी भारतीय की तरफ से सबसे बड़ी इनिंग का अंबाती रायडू का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके. पूर्व नेशनल क्रिकेटर ने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ यूथ वनडे में 177 रन बनाए थे, जो बरकरार रहा. वैभव के अलावा, एरॉन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने यूएई के खिलाफ 69 रन की पारी खेली थी. जिससे भारत को यूथ एशिया कप में सबसे बड़ी इनिंग बनाने में मदद मिली. हालांकि, भारत का स्कोर यूथ वनडे में तीसरा सबसे बड़ा है. पहले दो स्थानों पर ऑस्ट्रेलिया (480 रन) और न्यूज़ीलैंड (436 रन) हैं.