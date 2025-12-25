वैभव सूर्यवंशी ने आतिशी पारी के साथ तोड़ा 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड, विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार ने बनाए 574 रन
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 84 बॉल पर 190 ठोककर सबसे कम उम्र का लिस्ट A सेंचुरी रिकॉर्ड बनाया. बिहार ने 574 रन बनाए.
Published : December 25, 2025 at 8:14 AM IST
पटना: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले दिन के मुकाबले में बिहार क्रिकेट टीम ने जो कर दिखाया, वह भारतीय घरेलू क्रिकेट के इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा. अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेले गए इस ऐतिहासिक मैच में 14 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक शानदार पारी खेलकर सबसे युवा सेंचुरियन रिकॉर्ड बनाया है.
बिहार की शानदार जीत: टीम के दो और खिलाड़ी, विकेटकीपर बल्लेबाज आयुष लोहारुका और कप्तान सकीबुल गनी ने भी आतिशी शतकीय पारी खेली. जिसमें बिहार ने 50 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 574 रन बनाये. इस मैच में बिहार टीम ने 397 रन से जीत हासिल की.
वैभव की वैभवशाली पारी: मैच में सबसे ज्यादा सुर्खियां युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने बटोरी. महज 14 वर्ष 272 दिन की उम्र में वैभव ने पुरुषों की लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाकर इतिहास रच दिया. वह इस फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. यही नहीं वैभव ने सिर्फ 59 गेंदों में 150 रन पूरे कर पुरुषों की लिस्ट 'ए' क्रिकेट का सबसे तेज 150 भी अपने नाम कर लिया. उनकी 84 गेंदों में खेली गई 190 रनों की विस्फोटक पारी में 16 चौके और 15 छक्के शामिल रहे.
बिहार की बल्लेबाजी रही आक्रामक: वैभव की आक्रामक शुरुआत के बाद बिहार की बल्लेबाजी और भी खतरनाक होती चली गई. मध्यक्रम में विकेटकीपर बल्लेबाज आयुष लोहारुका ने 56 गेंदों में 116 रन की तेज पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 8 छक्के शामिल थे. इसके बाद कप्तान साकिबुल गनी ने मैदान पर आते ही मैच की तस्वीर पूरी तरह बदल दी. उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में शतक पूरा कर पुरुषों की लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया. गनी ने 40 गेंदों पर नाबाद 128 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 12 छक्के शामिल रहे.
वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा इस किलाड़ी का रिकॉर्ड: बिहार के 14 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने लिस्ट-ए क्रिकेट में शतक ठोककर नया विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया. महज 14 वर्ष और 272 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल कर उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जहूर इलाही का 39 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 1986 में विल्स कप में पाकिस्तान ऑटोमोबाइल्स की तरफ से रेलवे के खिलाफ 15 वर्ष 209 दिन की उम्र में सेंचुरी लगाई थी.
बिहार ने बनाया सबसे बड़ा रनों का रिकॉर्ड: बिहार की इस ऐतिहासिक पारी में कुल 49 चौके और 38 छक्के लगे. टीम ने पूरे 50 ओवर में 11.48 की रन गति से बल्लेबाजी की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. इससे पहले लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर तमिलनाडु के नाम था, जिसने 2022 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 506 रन बनाए थे. बिहार ने इस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ते हुए नया इतिहास रच दिया.
बेबस नजर आए अरुणाचल के बल्लेबाज: अरुणाचल प्रदेश के गेंदबाज इस तूफानी बल्लेबाजी के सामने पूरी तरह बेबस नजर आए. किसी भी गेंदबाज को लय नहीं मिली और रन रोक पाना मुश्किल हो गया. जवाब में अरुणाचल प्रदेश की टीम बिहार के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने 42.1 ओवर में सिर्फ 177 रन ही बना सकी. बिहार की ओर से आकाश राज और सूरज कश्यप ने तीन-तीन विकेट झटके, जबकि हिमांशु तिवारी ने दो विकेट लिए. इस तरह बिहार ने 397 रनों के विशाल अंतर से मुकाबला जीतकर विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी ताकत का दमदार प्रदर्शन किया.
🚨 BIHAR POSTED 574/6 IN THE VIJAY HAZARE TROPHY. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 24, 2025
- Suryavanshi - 190 (84).
- Gani - 128* (40).
- Loharuka - 116 (56).
THE HIGHEST EVER LIST A TOTAL IN HISTORY. 🤯 pic.twitter.com/cQrfD8jFBt
बीसीए अध्यक्ष ने दी बधाई: इस रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्ष वर्धन ने टीम को ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी और इसे बिहार क्रिकेट के लिए गर्व का क्षण बताया. उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन खिलाड़ियों की निर्भीक सोच, अनुशासन और कोचिंग स्टाफ की निरंतर मेहनत का परिणाम है. खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी, साकिबुल गनी और आयुष लोहारुका की शतकीय पारियों की उन्होंने खुलकर सराहना की.
"आने वाले वर्षों में बिहार क्रिकेट और भी कई उपलब्धियां हासिल करेगा.यह प्रदर्शन खिलाड़ियों की निर्भीक सोच, अनुशासन और कोचिंग स्टाफ की निरंतर मेहनत का नतीजा है."-हर्ष वर्धन, अध्यक्ष, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन
ये भी पढ़ें-
विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित-कोहली का मैच कहां देखें, जानें पूरी डिटेल्स
रोहित-विराट आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी में कब खेले थे और कैसा था उनका प्रदर्शन ?