अंडर-19 वर्ल्ड कप से पहले वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा ऋषभ पंत का 10 साल पुराना रिकॉर्ड

वैभव ने तोड़ा पंत का रिकॉर्ड वैभव ने ये बड़ी उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका में खेली जारी तीन मैचों की अंडर-19 वनडे सीरीज के दूसरे मैच में हासिल की. इसके साथ वैभव ने 2016 अंडर-19 विश्व कप में नेपाल के खिलाफ ऋषभ पंत के 18 गेंदों में बनाए गए अर्धशतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. सीरीज में भारत अंडर-19 की कप्तानी कर रहे वैभव ने 24 गेंदों में 68 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 10 छक्के और एक चौका शामिल था.

Vaibhav Suryavanshi Record: भारत के 14 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने हाल के दिनों में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं, अब उन्होंने भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 वनडे मैच में एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वैभव ने यूथ वनडे में 15 गेंदों में अर्धशतक जड़कर सबसे तेज फिफ्टी जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

इससे पहले बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव के नाम सबसे तेज अंडर-19 शतक का रिकॉर्ड है, उन्होंने पिछले साल वॉर्सेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 52 गेंदों में शतक बनाकर ये उपलब्धि हासिल की थी.

भारत ने सीरीज अपने नाम की

बेनोनी के विलोमूर पार्क में खेले गए दूसरे यूथ मैच में भारतीय अंडर-19 टीम को 246 रनों का लक्ष्य मिला था. बारिश के कारण मैच में रुकावट के बाद DLS मेथड से लक्ष्य को 27 ओवर में 174 रन कर दिया गया था. हालांकि, सूर्यवंशी की आक्रामक शुरुआत ने पहले ही मैच को भारतीय टीम के पक्ष में कर दिया था. उनकी तूफानी बल्लेबाजी ने यह सुनिश्चित किया कि भारत ने लक्ष्य को सिर्फ 2 विकेट खोकर 23.3 ओवर में हासिल कर लिया. भारत ने अब तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

इससे पहले मैच में, दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. जेसन रोल्स ने 113 गेंदों में 114 रन बनाकर पारी को संभाला. लेकिन उनके आउट होने के बाद मेजबान टीम लय बरकरार नहीं रख पाई, और 49.3 ओवर में 245 रन पर ऑल आउट हो गई. भारत की तरफ से किशन सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने चार विकेट लिए, जबकि आरएस अंबरीश ने दो विकेट लिए. अंडर-19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी से जिम्बाब्वे और नामीबिया में शुरू होने वाला है और इसलिए उनका फॉर्म भारतीय टीम के लिए बहुत जरूरी होगा.