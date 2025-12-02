ETV Bharat / sports

कोलकाता में वैभव का चला बल्ला, बना दिया एक और नया रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने शतक जड़कर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया.

वैभव सूर्यवंशी
वैभव सूर्यवंशी (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 2, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 61 गेंदों में 108 रन बनाकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में सबसे कम उम्र के सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन गए. वैभव सूर्यवंशी ये कारनामा मंगलवार, 2 दिसंबर को ईडन गार्डन में महाराष्ट्र के खिलाफ मैच के दौरान किया. बिहार के लिए खेलते हुए, सूर्यवंशी ने सिर्फ 61 गेंदों पर 108 रन बनाए, जिसमें सात चौके और उतने ही छक्के शामिल थे.

पहले तीन मैचों में फ्लॉप रहने के बाद वैभव ने पहले 34 गेंदों पर अपनी फिफ्टी पूरी की और फिर उसके बाद 58 गेंदों पर अपनी सेंचुरी पूरी की. जिसकी मदद से बिहार ने 176/3 का टोटल बनाया, जिसको महाराष्ट्र ने तीन विकेट शेष रहते ही चेस कर लिया.

यह सूर्यवंशी का टी20 मैच सबसे धीमा शतक है, जो 58 गेंदों में आया. 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने वाले वैभव ने 14 साल में IPL में डेब्यू की और 35 गेंदों सेंचुरी की, जो किसी भारतीय की IPL की सबसे तेज सेंचुरी थी और क्रिस गेल के बाद यह ओवरऑल दूसरी सबसे तेज सेंचुरी थी.

इसके अलावा वैभव ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 यूएई के खिलाफ इंडिया 'ए' के लिए खेलते हुए 42 गेंदों पर 144 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 15 छक्के शामिल थे. इस मैच में वैभव 32 गेंदों में शतक पूरा किया था, जिसके साथ वो सीनियर लेवल पर किसी भी नेशनल टीम के लिए शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए, और दो दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. वैभव टूर्नामेंट में कुल 239 रन बनाए, जिसमें उनका एवरेज 59.75 और स्ट्राइक रेट 243.87 था.

इंडिया अंडर-19 टीम की तरफ से खेलते हुए वैभव ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ 78 गेंदों में सेंचुरी भी लगाई, जो अंडर-19 टेस्ट में किसी इंडियन का अब तक की सबसे तेज सेंचुरी है.

ये भी पढ़ें

वह बचपन से ही मेरे साथ बहुत सख्त थे... रिकॉर्ड शतक के बाद वैभव सूर्यवंशी ने बोली बड़ी बात

6,6,6,6,6,6... वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी कर रचा इतिहास, संजू और यशस्वी का तोड़ा रिकॉर्ड

TAGGED:

YOUNGEST CENTURION IN SMAT
VAIBHAV SURYAVANSHI IN SMAT
वैभव सूर्यवंशी का शतक
वैभव सूर्यवंशी रिकॉर्ड
VAIBHAV SURYAVANSHI HUNDRED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.