कोलकाता में वैभव का चला बल्ला, बना दिया एक और नया रिकॉर्ड
Vaibhav Suryavanshi: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने शतक जड़कर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया.
Published : December 2, 2025 at 4:56 PM IST
हैदराबाद: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 61 गेंदों में 108 रन बनाकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में सबसे कम उम्र के सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन गए. वैभव सूर्यवंशी ये कारनामा मंगलवार, 2 दिसंबर को ईडन गार्डन में महाराष्ट्र के खिलाफ मैच के दौरान किया. बिहार के लिए खेलते हुए, सूर्यवंशी ने सिर्फ 61 गेंदों पर 108 रन बनाए, जिसमें सात चौके और उतने ही छक्के शामिल थे.
पहले तीन मैचों में फ्लॉप रहने के बाद वैभव ने पहले 34 गेंदों पर अपनी फिफ्टी पूरी की और फिर उसके बाद 58 गेंदों पर अपनी सेंचुरी पूरी की. जिसकी मदद से बिहार ने 176/3 का टोटल बनाया, जिसको महाराष्ट्र ने तीन विकेट शेष रहते ही चेस कर लिया.
🚨 Record Alert 🚨— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 2, 2025
Another feather in the cap for Vaibhav Sooryavanshi who becomes the youngest batter to score a century in #SMAT at the age of 14 years and 250 days 🫡
He achieved the feat with a scintillating 1⃣0⃣8⃣*(61) for Bihar against Maharashtra in Kolkata👏
Scorecard… pic.twitter.com/UFGqPg1vmm
यह सूर्यवंशी का टी20 मैच सबसे धीमा शतक है, जो 58 गेंदों में आया. 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने वाले वैभव ने 14 साल में IPL में डेब्यू की और 35 गेंदों सेंचुरी की, जो किसी भारतीय की IPL की सबसे तेज सेंचुरी थी और क्रिस गेल के बाद यह ओवरऑल दूसरी सबसे तेज सेंचुरी थी.
इसके अलावा वैभव ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 यूएई के खिलाफ इंडिया 'ए' के लिए खेलते हुए 42 गेंदों पर 144 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 15 छक्के शामिल थे. इस मैच में वैभव 32 गेंदों में शतक पूरा किया था, जिसके साथ वो सीनियर लेवल पर किसी भी नेशनल टीम के लिए शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए, और दो दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. वैभव टूर्नामेंट में कुल 239 रन बनाए, जिसमें उनका एवरेज 59.75 और स्ट्राइक रेट 243.87 था.
इंडिया अंडर-19 टीम की तरफ से खेलते हुए वैभव ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ 78 गेंदों में सेंचुरी भी लगाई, जो अंडर-19 टेस्ट में किसी इंडियन का अब तक की सबसे तेज सेंचुरी है.