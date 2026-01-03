ETV Bharat / sports

वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हुआ एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, पाकिस्तानी खिलाड़ी को पछाड़कर हासिल की बड़ी उपलब्धि

वैभव सूर्यवंशी ( IANS PHOTO )