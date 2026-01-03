ETV Bharat / sports

वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हुआ एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, पाकिस्तानी खिलाड़ी को पछाड़कर हासिल की बड़ी उपलब्धि

Vaibhav Suryavanshi Record: बतौर कप्तान पहले मैच में फेल होने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया.

वैभव सूर्यवंशी
वैभव सूर्यवंशी (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 3, 2026 at 5:29 PM IST

हैदराबाद: वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 14 साल की उम्र में यूथ वनडे में किसी टीम की कप्तानी करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने ये उपलब्धि शनिवार, 3 जनवरी को बेनोनी के विलोमूर पार्क में दक्षिण अफ्रीका U19 के खिलाफ भारतीय U19 टीम की कप्तानी करके हासिल की.

तीन मैचों की यूथ वनडे सीरीज के पहले मैच में बतौर कप्तान वैभव कुछ खास नहीं कर सके और 12 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बावजूद ये मैच उनके लिए एक यादगार मैच बन गया. रेगुलर कप्तान आयुष म्हात्रे और उप-कप्तान विहान मल्होत्रा के चोटिल होने की वजह से वैभव सूर्यवंशी को टीम का कप्तान बनाया गया.

वैभव सूर्यवंशी ने अहमद शहजाद को पीछे छोड़ा
वैभव 16 साल से भी कम उम्र में किसी भी फॉर्मेट में इंटरनेशनल U19 मैच में टीम की कप्तानी करने वाले पहले क्रिकेटर बनकर बन गए हैं. उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद 19 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. जिन्होंने 2007 में ब्रिसबेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की U-19 टीम की 15 साल की उम्र में कप्तानी की थी.

यूथ वनडे में सबसे कम उम्र में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ी उम्र विरोधी टीम साल
वैभव सूर्यवंशी14 साल , 282 दिन दक्षिण अफ्रीका बेनोनी 2025
अहमद शहजाद15 साल, 141 दिन ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन 2007
मेहदी हसन मिराज 15 साल, 284 दिन पाकिस्तान लफबोरो 2013
फरहान जखिल 15 साल, 302 दिन दक्षिण अफ्रीका तिरुवनंतपुरम 2019

सूर्यवंशी की उपलब्धियां
वैभव U-19 लेवल पर इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में टीम की कप्तानी करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी हैं. पाकिस्तान के साद बेग यूथ टेस्ट (16 साल, 3 दिन) और यूथ टी20I (16 साल, 215 दिन) में देश की कप्तानी करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं.

यूथ वनडे में भारत की कप्तानी करने वाले पिछले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी अभिषेक शर्मा थे. उन्होंने 16 साल, 105 दिन की उम्र में 2016 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जूनियर टीम की कप्तानी की थी.

वैभव ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिसमें यूथ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बनना शामिल है. साथ ही, वह U-19 लेवल पर टेस्ट और वनडे क्रिकेट दोनों में सबसे कम उम्र में सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बने. वैभव अभी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं.

हाल ही में वैभव को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) से भी सम्मानित किया गया. PMRBP भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो 5 से 18 साल के बच्चों को अलग-अलग क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि और उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है.

संपादक की पसंद

