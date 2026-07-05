टीम इंडिया के लिए ऐतिहासिक डेब्यू पर वैभव सूर्यवंशी ने बोली बड़ी बात
वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट इतिहास में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले देश के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए.
Published : July 5, 2026 at 2:31 PM IST|
Updated : July 5, 2026 at 2:46 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi Debut: बिहार के समस्तीपुर जिले के 15 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने शनिवार (4 जुलाई) को भारतीय क्रिकेट इतिहास में नया अध्याय लिख दिया. वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले देश के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में खेलने का मौका मिला. जिसके साथ लगभग 37 वर्षों से कायम महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूट गया.
सचिन तेंदुलकर ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ कराची में 16 वर्ष 205 दिन की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था. जबकि सूर्यवंशी ने 2026 में में महज 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से भारतीय टीम में पदार्पण किया. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद कई सीनियर खिलाड़ियों ने वैभव को शुभकामनाएं दी.
The cricket fraternity has spoken! 👏— Star Sports (@StarSportsIndia) July 4, 2026
Vaibhav Sooryavanshi's historic India debut has drawn admiration from some of the biggest names in the game.
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वैभव ने फैंस का शुक्रिया अदा किया
इसके बाद वैभव ने भी फैंस, टीम के साथियों और सीनियर खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने उन सभी का धन्यवाद किया जिन्होंने उनके सफर में उनका साथ दिया और उन्हें सपोर्ट किया.
मैच के बाद अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भारत की जर्सी में अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए, सूर्यवंशी ने कहा कि नेशनल टीम का प्रतिनिधित्व करना एक सम्मान की बात है और उन्होंने वादा किया कि जब भी मौका मिलेगा, वह अपना बेस्ट देंगे.
शनिवार को पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने सूर्यवंशी ने क्रिकेट जगत और समर्थकों से मिले संदेशों के लिए आभार जताया.
वैभव ने क्या कहा?
वैभव ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'इतने सारे संदेश पाकर मैं अभिभूत हूं. मेरे सभी शुभचिंतकों और सीनियर खिलाड़ियों को उनके लगातार प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद. मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका पाकर सचमुच आभारी हूं, और मैं हमेशा अपनी टीम के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा. सभी को हर चीज के लिए धन्यवाद.'
यह पोस्ट सूर्यवंशी के भारत की सीनियर पुरुष टीम के लिए अपना पहला मैच खेलने के ठीक बाद आया, जो इस युवा खिलाड़ी के तेजी से आगे बढ़ते करियर में एक अहम पड़ाव था. हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20I में भारत को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यह मौका इस युवा खिलाड़ी के लिए एक यादगार पल था, जिसने घरेलू सर्किट और एज-ग्रुप क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद अपनी पहली इंटरनेशनल कैप हासिल की.
कप्तान अय्यर ने वैभव के डेब्यू पर क्या कहा?
वैभव सूर्यवंशी के अंतरराष्ट्रीय पदार्पण पर अय्यर ने कहा, "उसका रवैया बिल्कुल बेखौफ है. उसे बल्लेबाजी करते देखना शानदार अनुभव है. पिछले कुछ महीनों में उसने जिस तरह का क्रिकेट खेला है, उसी आत्मविश्वास के साथ उसने इस स्तर पर भी खुद को साबित किया. उसका खेल आंखों को सुकून देने वाला है.'
इंग्लैंड ने दूसरे टी20 में भारत को हराया
मैच की बात करें तो, मेजबान टीम ने शानदार वापसी करते हुए दूसरे T20I में भारत को चार विकेट से हराया और एक ओवर बाकी रहते हुए 191 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया. अर्शदीप सिंह के शुरुआती ओवर में दो विकेट लेने के बावजूद, हैरी ब्रूक की 15 गेंदों में 39 रनों की तूफानी पारी ने मैच का रुख बदल दिया, जिसके बाद जैकब बेथेल ने 46 गेंदों में नाबाद 76 रन बनाकर लक्ष्य का पीछा करने में अहम भूमिका निभाई. टॉम बैंटन के 39 रनों ने अहम योगदान दिया, जबकि रवि बिश्नोई के 17वें ओवर में बने 29 रन - जिसमें दो नो-बॉल और उन पर मिले दो फ्री-हिट शामिल थे - मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुए.
इससे पहले, भारत ने 190/7 का स्कोर बनाया था, लेकिन इंग्लैंड की सोच-समझकर की गई बैटिंग, हालात का सही इस्तेमाल और आखिर में तेजी से रन बनाने की रणनीति ने उन्हें सीरीज में 1-0 की बढ़त दिला दी. पांच मैचों की सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था.
कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय पदार्पण करने वाले खिलाड़ियों की सूची
सबसे कम उम्र के भारत के लिए पदार्पण करने वाले खिलाड़ी (पुरुष): वैभव सूर्यवंशी (15 वर्ष, 99 दिन)
सबसे कम उम्र की भारत के लिए पदार्पण करने वाले खिलाड़ी(महिला): शेफाली वर्मा (15 वर्ष, 239 दिन)
सबसे कम उम्र के टेस्ट पदार्पण करने वाले खिलाड़ी (पुरुष): पाकिस्तान के हसन रजा (14 वर्ष और 227 दिन)
सबसे कम उम्र के अंतरराष्ट्रीय पदार्पण करने वाले खिलाड़ी (टी20 अंतरराष्ट्रीय): रोमानिया के मारियन घेरासिम (14 वर्ष, 16 दिन)
An incredibly special moment in the #TeamIndia camp today 🥹💙— BCCI (@BCCI) July 4, 2026
🎥 Presenting T20I cap no. 122, Vaibhav Sooryavanshi 🧢#ENGvIND pic.twitter.com/hvOZdSN3Ow