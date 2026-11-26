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वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी ने सोशल मीडिया पर लाई मीम्स की बाढ़, पाकिस्तानी भी हुए हैरान

वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी ने सोशल मीडिया पर लाई मीम्स की बाढ़ ( IANS )

Vaibhav Sooryavanshi Viral Video: भारत का 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. जिसकी सबसे बड़ी वजह इस युवा बल्लेबाज की हाल ही में खेली गई 53 गेंदों पर 28 छक्कों के साथ 204 रनों की धमाकेदार पारी है. वैभव की ये तूफानी पारी कतर की रजधानी दोहा में खेले जा रहे एशिया कप राइजिंग स्टार्स के टूर्नामेंट में यूएई के खिलाफ आई. जिस पारी की बदौलत इंडिया ए ने 250 रनों के लक्ष्य को केवल 14.2 ओवर में ही हासिल कर लिया.

वैभव की इस अद्भुत पारी ने दुनिया भर क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया. सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आने के साथ साथ कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने वैभव को उनकी शानदार पारी की सराहना करते हुए बधाई दी. वैभव की तरीफ सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी आई. इसके अलावा इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर तो इस बारे में बात करते करते अपना सिर ही पकड़ लिया. ऑस्ट्रेलिया के क्रिकटरों ने कहा कि आप वैभव की पारी देखकर GTA 6 गेम भूल जाएंगे.

वैभव की पारी ने लाई मीम्स की बाढ़

वैभव की ये पारी इतनी शानदार और अद्भुत थी की सोशल मीडिया पर मीम्स और मजेदार वीडियो की बाढ़ आ गई. एक वीडियो में तो कार्टून बिल्ली बंदूक से गोलियां चलाती नजर आ रही है. यूजर्स इसे वैभव की बल्लेबाजी से जोड़कर शेयर कर रहे हैं. और यूजर्स इस वीडियो के जरिए मजेदार अंदाज में बता रहे हैं कि वैभव ने UAE के गेंदबाजों पर किस तरह पीटाई की. इस धमाकेदार पारी पर कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, 'दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा.' इसके अलावा टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने वैभव को यमराज जैसा फोटो बनाकर उनके बल्लेबाजी की सराहना की.