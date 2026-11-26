वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी ने सोशल मीडिया पर लाई मीम्स की बाढ़, पाकिस्तानी भी हुए हैरान
वैभव सूर्यवंशी ने ऐशिया कप राइजिंग स्टार्स के मैच में 53 गेंदों पर 204 रन बनाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
Published : November 26, 2026 at 1:09 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi Viral Video: भारत का 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. जिसकी सबसे बड़ी वजह इस युवा बल्लेबाज की हाल ही में खेली गई 53 गेंदों पर 28 छक्कों के साथ 204 रनों की धमाकेदार पारी है. वैभव की ये तूफानी पारी कतर की रजधानी दोहा में खेले जा रहे एशिया कप राइजिंग स्टार्स के टूर्नामेंट में यूएई के खिलाफ आई. जिस पारी की बदौलत इंडिया ए ने 250 रनों के लक्ष्य को केवल 14.2 ओवर में ही हासिल कर लिया.
वैभव की इस अद्भुत पारी ने दुनिया भर क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया. सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आने के साथ साथ कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने वैभव को उनकी शानदार पारी की सराहना करते हुए बधाई दी. वैभव की तरीफ सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी आई. इसके अलावा इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर तो इस बारे में बात करते करते अपना सिर ही पकड़ लिया. ऑस्ट्रेलिया के क्रिकटरों ने कहा कि आप वैभव की पारी देखकर GTA 6 गेम भूल जाएंगे.
FORMER PLAYERS TALKING ABOUT VAIBHAV SOORYAVANSHI. 🌟🔥 (Stick to Cricket). - Vaibhav is a Miracle in Cricket..!!! https://t.co/IvmypmjU9B— Tanuj (@ImTanujSingh) November 25, 2026
वैभव की पारी ने लाई मीम्स की बाढ़
वैभव की ये पारी इतनी शानदार और अद्भुत थी की सोशल मीडिया पर मीम्स और मजेदार वीडियो की बाढ़ आ गई. एक वीडियो में तो कार्टून बिल्ली बंदूक से गोलियां चलाती नजर आ रही है. यूजर्स इसे वैभव की बल्लेबाजी से जोड़कर शेयर कर रहे हैं. और यूजर्स इस वीडियो के जरिए मजेदार अंदाज में बता रहे हैं कि वैभव ने UAE के गेंदबाजों पर किस तरह पीटाई की. इस धमाकेदार पारी पर कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, 'दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा.' इसके अलावा टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने वैभव को यमराज जैसा फोटो बनाकर उनके बल्लेबाजी की सराहना की.
Vaibhav Sooryavanshi today: https://t.co/OM9WqTgERj— Sagar (@sagarcasm) November 24, 2026
पाकिस्तानी भी हुए वैभव के दीवाने
वैभव की इस पारी से सिर्फ भारतीय हीं नहीं बल्कि पड़ोसी देश के खिलाड़ी भी हैरान रह गए. कई पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर वैभव को लेकर बात की है. पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने कहा कि वैभव ने मैच में इतने छक्के लगाए, जितने कई बार पूरी टीम भी नहीं लगा पाती. पाकिस्तान के एक और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद वसीम ने कहा कि वैभव के रिकॉर्ड को तोड़ना किसी दूसरे बल्लेबाज के लिए बेहद मुश्किल होगा. संभव है कि भविष्य में वैभव खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ें.
Forget GTA VI, Stick Cricket's where it's at for Vaibhav Sooryavanshi #UnplayablePodcast https://t.co/CiMkbk2Y3k— cricket.com.au (@cricketcomau) November 26, 2026
तनवीर अहमद ने भी उनकी बल्लेबाजी की तारीफ की. उन्होंने कहा कि 15 साल की उम्र में इस स्तर का प्रदर्शन करना हैरान करने वाला है. पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर कामरान अकमल ने भी वैभव की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी 52 गेंदें भी फेंके, तो उससे 28 छक्के लगवाना आसान नहीं होगा. लेकिन वैभव ने यह काम अपने बल्ले से कर दिखाया.
This is how Vaibhav Suryavanshi smashed 204 runs against UAE! 😂🔥 https://t.co/Jcv1uwaSAr— Mention Cricket (@MentionCricket) November 25, 2026