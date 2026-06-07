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'जब विराट भैया ने मेरे कंधे पर हाथ रखा...' वैभव सूर्यवंशी ने कोहली के साथ बातचीत पर बोली बड़ी बात

राजस्थान रॉयल्स के सोशल मीडिया चैनलों पर टीम मैनेजर रोमी भिंडर के साथ एक इंटरव्यू में, सूर्यवंशी ने उस यादगार बातचीत को याद किया.

वैभव ने कोहली के साथ बातचीत पर क्या कहा? उन्होंने कहा कि वह पल किसी सपने जैसा था. 15 साल के इस बल्लेबाज ने कहा, 'सच कहूं तो, जब विराट भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, तो मैं हैरान रह गया. मैं RCB को सपोर्ट करता था और विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन था. जब वह मुझसे बात कर रहे थे, तो मुझे सच में ऐसा लगा जैसे मैं सपना देख रहा हूं.'

फाइनल मैच के ठीक बाद भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने राजस्थान रॉयल्स के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात की. अब उसके बारे में युवा बल्लेबाज ने कोहली के साथ हुई अपनी चर्चित बातचीत के बारे में बताया है.

Vaibhav Sooryavanshi on Virat Kohli: IPL 2026 फाइनल के बाद सबसे ज्यादा चर्चा स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात की रही. 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में RCB ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीता. उस दिन वैभव सूर्यवंशी भी मैच देखने स्टेडियम आए थे, क्योंकि वो कई अवॉर्ड पाने वाले थे.

सूर्यवंशी ने आगे कहा, जिस तरह से उन्होंने मुझसे बात की, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं सुपरस्टार विराट कोहली से बात कर रहा हूं. उन्होंने मुझसे एक बड़े भाई की तरह बात की. उन्होंने समझाया कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूं, मुझे क्या सुधारना चाहिए, किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और भविष्य में चीजों को कैसे देखना चाहिए.'

कोहली की सूर्यवंशी से क्या बातचीत हुई थी?

IPL 2026 फाइनल के बाद कोहली और सूर्यवंशी के बीच बातचीत हुई, जिसमें RCB के स्टार खिलाड़ी ने इस युवा खिलाड़ी को उनके शानदार सीजन के लिए बधाई दी. RCB द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में कोहली, सूर्यवंशी के निडर अंदाज की तारीफ करते और उन्हें कड़ी मेहनत जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते दिखे. अनुभवी बल्लेबाज ने उन्हें उम्मीदों को संभालने और करियर में आगे बढ़ते हुए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बारे में भी सलाह दी.

वैभव का IPL 2026 में प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी का IPL 2026 का सीजन शानदार रहा. उन्होंने इस सीजन अपनी निडर बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया. पूरे टूर्नामेंट में वैभव ने गेंदबाजों पर अपना दबदबा बनाए रखा और 237.31 के स्ट्राइक रेट से कुल 776 रन बनाए, जो की इस सीजन सबसे ज्यादा है. जिसकी वजह से उन्हें ऑरेंज कैप का अवॉर्ड दिया गया.

इसके अलावा ने एक ही IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का क्रिस गेल का लंबे समय से चला आ रहा 59 छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. वैभव ने इस सीजन में कुल 72 छक्के लगाए. उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें कई व्यक्तिगत सम्मान मिले, जिनमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवॉर्ड, सुपर स्ट्राइकर अवॉर्ड, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ दि सीजन अवॉर्ड, सुपर सिक्स ऑफ दि सीजन अवॉर्ड शामिल हैं. इस सीजन में एक मैच के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने पूर्व कप्तान कोहली से अपनी एक कैप पर ऑटोग्राफ भी लिया था.

वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में एंट्री

शानदार IPL सीजन गुजरने की वजह से 15 वर्षीय वैभव को पहली बार टीम इंडिया में भी सिलेक्ट कर लिया गया. जिसके साथ वो टीम इंडिया में चुने जाने वाले सबसे छोटे क्रिकेटर बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिनको 16 साल की उम्र में टीम इंडिया में सिलेक्ट किया गया था. इस बाएं हाथ के ओपनर को आयरलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20I सीरीज और एशियन गेम्स 2026 के लिए भारत की टीम में शामिल किया गया है.