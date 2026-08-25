वैभव सूर्यवंशी ने गेंद से किया कमाल, 4 गेंद में झटके 2 विकेट, देखे वीडियो
दिलीप ट्रॉफी में बल्ले से फेल होने के बाद वैभव ने गेंद से एक ओवर में दो विकेट लेकर सबको हैरान कर दिया.
Published : August 25, 2026 at 1:39 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi bowling: वैभव सूर्यवंशी ने इन दिनो घरेलू क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी में अपना जलवा दिखा रहे हैं. वो ईस्ट जोन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. नार्थ जोन के खिलाफ बल्ले से फेल होने के बाद उन्होंने गेंद से खेल का एक और पहलू दिखाया. उन्होंने अपनी लेफ्ट-आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन से एक ही ओवर में दो विकेट लेकर सबको हैरान कर दिया. जिससे ये पता चलता है कि उनके खेल में और भी बहुत कुछ छिपा है.
4 गेंद में झटके 2 विकेट
15 वर्षीय वैभव ने IPL में शानदार बल्लेबाजी करके भारतीय टी20 टीम में अपनी जगह बनाई है. वो तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. लेकिन ईस्ट जोन के लिए चार गेंदों में दो विकेट लेकर गेंद से भी अपना जलवा दिखा दिया. उन्हें पहला विकेट किशन लिंगदोह के रूप में मिला. जब वो वैभव की एक फ्लाइकेट गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पॉइंट की तरफ फील्डर को कैच थमा बैठे. उसके बाद सूर्यवंशी ने उसी ओवर में इमलीवती लेमटुर को तेज गेंद डालकर विकेट के पीछे ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया.
LADIES & GENTLEMEN - MEET VAIBHAV SOORYAVANSHI, THE BOWLER. 🥶 pic.twitter.com/LSHlZtKvFW— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 25, 2026
इससे पहले, इस युवा खिलाड़ी ने ईस्ट जोन के लिए पारी की शुरुआत की थी, लेकिन अपनी आक्रामक शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए, और छह गेंदों पर 2 चौके की मदद से आठ रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि उनकी बल्लेबाजी ही उनके चर्चा में रहने की मुख्य वजह है, लेकिन सूर्यवंशी की बॉलिंग ने उनके ऑल-राउंड कौशल की एक और दिलचस्प झलक दिखाई. वैभव को ईस्ट जोन का उप-कप्तान भी बनाया गया है. उनकी उम्र और फर्स्ट-क्लास लेवल पर कम अनुभव को देखते हुए इस फैसले पर कुछ लोगों ने हैरानी भी जताई थी.
नॉर्थ जोन पर पारी की हार का खतरा
मैच की बात करें तो ईस्ट जोन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 विकेट पर 467 रन बनाए. जवाब में नॉर्थ जोन की पहली पारी 111 रनों पर ही सिमट गई. जिससे ईशान किशन की टीम ईस्ट जोन को 356 रन की बड़ी बढ़त मिल गई. इसके बाद नॉर्थ जोन की टीम को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर होना पड़ा. उन्होंने अपनी दूसरी पारी में 8 विकेट पर 128 रन बना लिए हैं. लेकिन अभी भी वो पारी की हार से बचने के लिए 228 रन पीछे हैं.