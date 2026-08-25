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वैभव सूर्यवंशी ने गेंद से किया कमाल, 4 गेंद में झटके 2 विकेट, देखे वीडियो

वैभव सूर्यवंशी ( IANS )

Vaibhav Sooryavanshi bowling: वैभव सूर्यवंशी ने इन दिनो घरेलू क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी में अपना जलवा दिखा रहे हैं. वो ईस्ट जोन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. नार्थ जोन के खिलाफ बल्ले से फेल होने के बाद उन्होंने गेंद से खेल का एक और पहलू दिखाया. उन्होंने अपनी लेफ्ट-आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन से एक ही ओवर में दो विकेट लेकर सबको हैरान कर दिया. जिससे ये पता चलता है कि उनके खेल में और भी बहुत कुछ छिपा है. 4 गेंद में झटके 2 विकेट

15 वर्षीय वैभव ने IPL में शानदार बल्लेबाजी करके भारतीय टी20 टीम में अपनी जगह बनाई है. वो तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. लेकिन ईस्ट जोन के लिए चार गेंदों में दो विकेट लेकर गेंद से भी अपना जलवा दिखा दिया. उन्हें पहला विकेट किशन लिंगदोह के रूप में मिला. जब वो वैभव की एक फ्लाइकेट गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पॉइंट की तरफ फील्डर को कैच थमा बैठे. उसके बाद सूर्यवंशी ने उसी ओवर में इमलीवती लेमटुर को तेज गेंद डालकर विकेट के पीछे ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया.