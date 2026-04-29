ETV Bharat / sports

167 गेंद में 400 रन! वैभव सूर्यवंशी का IPL में नया कीर्तिमान, जो कोहली 19 सीजन में नहीं कर सके वो वैभव ने अपने दूसरे सीजन में कर दिया

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में एक और बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है.

वैभव सूर्यवंशी
वैभव सूर्यवंशी (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 29, 2026 at 4:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vaibhav Sooryavanshi New Record: इंडियन प्रीमियर लीग में एक बार फिर 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का नाम गूंज रहा है. 14 साल की उम्र में पिछले साल राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आईपीएल में डेब्यू कर इतिहास रचने वाले वैभव इस साल भी आईपीएल में धूम मचा रहे हैं. वो इस सीजन भी राजस्थान के लिए शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. अब तक खेले गए 9 मैच में वैभव 400 रन बनाकर ऑरेंज कैप होल्डर बने हुए हैं. इस दौरान उन्होंने तीन बार 15 बॉल में अपनी फिफ्टी भी पूरी की जो की आईपीएल में रिकॉर्ड है.

वैभव सूर्यवंशी का नया कीर्तिमान
वैभव ने अपने पिछले मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ भी शानदार बल्लेबाजी की, और न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए युवा सनसनी वैभव ने सिर्फ 16 गेंदों में 43 रन बना दिए, जिसमें तीन चौके और पांच छक्के शामिल थे. अपनी इस पारी के दौरान, सूर्यवंशी ने इस सीजन सिर्फ 167 गेंदों में 400 रन पूरे कर लिए. उन्होंने यह उपलब्धि 238.09 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से हासिल की, जो IPL के किसी भी सीजन में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज गति से बनाए गए 400 रन हैं.

IPL 2026 में वैभव का प्रदर्शन
इस सीजन वैभव ने अपने बल्ले से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गेंदबाजों को चौंकाया है. बड़े से बड़े गेंदबाज को वैभव ने बाउंड्री जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की. जिसमें जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ड, जो हेजलवुड, पैट कमिंस और मार्को जान्सन के नाम शामिल हैं. अब तक 15 वर्षीय युवा ने 9 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने दो फिफ्टी और एक शतक के साथ 239 की स्ट्राइक रेट से 400 रन बना चुके हैं.

इस सीजन वैभव की पारी
52(17), 31(18), 39(14), 78(26), 0(1), 46(28), 8(11), 103(37) और 43(16).

IPL 2026 के टॉप स्कोरर
इस सीजन रन बनाने के मामले में कई खिलाड़ियों के बीच होड़ लगी हुई है. कभी अभिषेक शर्मा सबसे आगे निकल जाते हैं तो कभी विराट कोहली ऑरेंज कैप होल्डर बन जाते हैं. क्योंकि बल्लेबाजों के बीच रनों का फासला ज्यादा नहीं है. अभिषेक शर्मा वैभव से केवल 20 रन पीछे है और अगर वो आज के मैच में मुंबई के खिलाफ 20 बना देते हैं तो फिर ऑरेंज कैप उनके सिर पर सज जाएगी.

  • वैभव सूर्यवंशी (RR) - 400 रन (9 मैच)
  • अभिषेक शर्मा (SRH) - 380 रन (8 मैच)
  • केएल राहुल (DC) - 358 रन (8 मैच)
  • विराट कोहली (RCB) - 351 रन (8 मैच)
  • हेनरिक क्लासेन (SRH) -349 रन (8 मैच)

IPL 2026 के टॉप विकेट टेकर

  • भुवनेश्वर कुमार (RCB) - 14 विकेट (8 मैच)
  • जोफ्रा आर्चर (RR) - 14 विकेट (9 मैच)
  • अंशुल कंबोज (CSK) - 14 विकेट (8 मैच)
  • ईशान मलिंगा (SRH)- 14 विकेट (8 मैच)
  • प्रिंस यादव (LSG) - 13 विकेट (8 मैच)

ये भी पढ़ें

IPL 2026 में पंजाब की पहली हार, राजस्थान ने 223 रन चेस करके 6 विकेट से दी मात

मनु भाकर ने वैभव सूर्यवंशी के बारे में बोली बड़ी बात, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा, जानें क्यों?

12 छक्के, 37 गेंद, 103 रन! वैभव सूर्यवंशी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

TAGGED:

VAIBHAV SOORYAVANSHI IPL 2026
SOORYAVANSHI FASTEST 400 RUN
वैभव सूर्यवंशी IPL 2026
IPL 2026 के टॉप स्कोरर
VAIBHAV SOORYAVANSHI NEW RECORD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.