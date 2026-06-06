ETV Bharat / sports

'रंग लाई वैभव सूर्यवंशी की मेहनत'..टीम इंडिया T20 में सलेक्शन होने पर जश्न में डूबे समर्थक

"उसने बहुत मेहनत की है. अब उसकी मेहनत रंग ला रही है और उसे देश के लिए खेलने का मौका मिल रहा है, जो उसने अपनी मेहनत से कमाया है. अब मेरी बस यही कामना है कि वह देश के लिए शानदार प्रदर्शन करे और कई जीत हासिल करे." - संजीव सूर्यवंशी, वैभव के पिता

घर लगा बधाई देने वालों का तांता : वैभव के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया. परिजन और शुभचिंतक मिठाइयां बांटकर खुशी मना रहे हैं. उनके चाचा लोगों को मिठाई खिलाते नजर आए, जबकि दादी ने अपने पोते को आशीर्वाद देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में चयन होने पर जश्न : टीम इंडिया में चयन की खबर मिलते ही समस्तीपुर में जश्न शुरू हो गया. आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के साथ एशियन गेम्स 2026 के लिए घोषित भारतीय टी20 टीम में वैभव को जगह मिली है. आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन से सबको प्रभावित करने वाले वैभव को अब देश के लिए खेलने का मौका मिला है.

समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर जिले के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक और गर्व का क्षण लेकर आया. जिले के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का चयन भारतीय टी20 टीम में होने के बाद पूरे उनके गृह जिले समस्तीपुर और देश में खुशी की लहर दौड़ गई है. परिवार ने समर्थकों के साथ पटाखे फोड़कर, डांस करके जश्न मनाया.

पटेल मैदान से शुरू हुआ था सपना : वैभव सूर्यवंशी की क्रिकेट यात्रा समस्तीपुर के पटेल मैदान से शुरू हुई थी. आज भी वहां अभ्यास कर रहे युवा क्रिकेटर अपने साथी खिलाड़ी की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं. बच्चों ने बताया कि वैभव ने इसी मैदान पर क्रिकेट की बारीकियां सीखीं और लगातार मेहनत कर अपने सपनों को साकार किया.

लोगों का जोश हाई (ETV Bharat)

'बेटे ने हमारे सपनों को सच कर दिया' : स्थानीय खिलाड़ियों ने कहा कि वैभव का चयन जिले के हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है. उनकी सफलता यह साबित करती है कि छोटे शहरों से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं. वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी ने बेटे के चयन पर खुशी जताते हुए कहा कि यह वर्षों की मेहनत और संघर्ष का परिणाम है.

"दुनिया में हर माता पिता अपने बच्चे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. वे चाहते हैं कि उनका बच्चा ऊंचाइयों को छुए और सफल हो. मेरी भी यही इच्छा थी. मेरे बेटे ने बचपन से ही कड़ी मेहनत की है और हमारे सपनों को साकार किया है. मैं सभी चयनकर्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं." - संजीव सूर्यवंशी, वैभव के पिता

आईपीएल 2026 में चमके वैभव : वैभव सूर्यवंशी उन युवा खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने आईपीएल 2026 में अपने प्रदर्शन से क्रिकेट विशेषज्ञों और चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया. आक्रामक बल्लेबाजी और दबाव में खेलने की क्षमता ने उन्हें भारतीय टीम तक पहुंचाया है.

गृह जिले समस्तीपुर में जश्न में डूबे समर्थक और परिवार (ETV Bharat)

सभी की नजर वैभव के प्रदर्शन पर टिकीं : समस्तीपुर के लोगों का मानना है कि यह सिर्फ वैभव की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व का क्षण है. पटेल मैदान से शुरू हुई यह यात्रा अब टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम तक पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की नजरें वैभव के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी.

ये भी पढ़ें-